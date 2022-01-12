Сериалы февраля: «Пэм и Томми», «Изобретая Анну» и финал «Убивая Еву»

Каждый сезон этого сериала-антологии посвящен истории успеха компании, которая изменила мир. Первый сезон основан на одноименном бестселлере Майка Айзека об основателе Uber Трэвисе Каланике, которого сыграл Джозеф Гордон-Левитт. Самоуверенный и высокомерный Каланик развивает собственный стартап, попадает в топ-250 самых богатых людей мира, но его жесткие методы работы приводят к имиджевому кризису Uber и уходу Каланика с поста гендиректора.

Ума Турман сыграла Арианну Хаффингтон, главреда The Huffington Post и члена правления Uber. Кайл Чандлер исполнил роль инвестора компании Билла Гарли, а Джон Басс — роль соучредителя Uber Гаррета Кэмпа. Звездную драму снял Аллен Култер, режиссер «Помни меня» и «Смерти супермена», которая была номинирована на «Золотого льва».

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