Сериалы февраля: «Пэм и Томми», «Изобретая Анну» и финал «Убивая Еву»

В феврале Ева и Вилланель окончательно разберутся в отношениях, Памела Андерсон и ее муж попытаются вернуть похищенное домашнее порно, а русская девушка Аня выдаст себя за миллионершу, чтобы попасть в высший свет Нью-Йорка.
Если карточка сериала черная, значит, его можно посмотреть на Кинопоиске. Обо всех возможностях нашего онлайн-кинотеатра читайте в специальном гиде
Главные сериалы
«Пэм и Томми», мини-сериал
Где смотреть: Hulu — с 2 февраля
Сериал о Памеле Андерсон (Лили Джеймс) и музыканте Томми Ли (Себастиан Стэн), которые были одной из самых известных и скандальных пар Голливуда девяностых. В 1995 году электрик Рэнд Готье (Сет Роген) крадет из дома селебрити кассету с секс-видео и вместе с порнопродюсером Майклом Моррисоном (Ник Офферман) ищет способ заработать на записи. Жену электрика, порноактрису Эрику Готье, сыграла звезда «Оранжевый — хит сезона» Тейлор Шиллинг. А роль пионера интернета и основателя онлайн-порноиндустрии Сета Варшавского исполнил Фред Хехингер из «Белого лотоса». Самая необычная роль досталась комику Джейсону Манцукасу («В лучшем мире»): он озвучил говорящий член Томми Ли, с которым барабанщик беседует о том, действительно ли он влюблен в Пэм.
Шоураннером сериала стал сценарист «Рестлера» Роберт Д. Сигел. Первые три эпизода поставил режиссер «Круэллы» и «Тони против всех» Крэйг Гиллеспи. Сет Роген выступил продюсером шоу.
«Под подозрением», 1-й сезон
Где смотреть: Apple TV+ — с 4 февраля
Триллер, основанный на израильском сериале «Под чужим флагом». Из нью-йоркского отеля похищают сына влиятельной бизнесвумен (Ума Турман). Подозреваемыми становятся постояльцы отеля — четверо обычных британцев. Они пытаются доказать свою невиновность, но уровень паранойи и недоверия друг к другу растет с каждым днем. В главных ролях — Том Рис Харрис («Белые линии»), Элизабет Хенстридж («Агенты Щ.И.Т.»), Элиес Габел («Скорпион»), Джорджина Кэмпбелл («Глюконавты») и Кунал Нэйэр из «Теории большого взрыва».
Шоураннер «Под подозрением» — Роб Уильямс («Убивая Еву», «Человек в высоком замке»). Режиссеры — Крис Лонг и Стефан Шварц, которые вместе работали над шпионским сериалом «Американцы».
«Номинация», мини-сериал
Где смотреть: Okko — с 7 февраля
Драму о династии кинематографистов сняла Надежда Михалкова, она же исполнила главную роль. Ее героиня Вера — младшая дочка известного покойного драматурга и режиссера Алексея Истомина, которая готовится к съемкам в голливудском блокбастере и поэтому решает рассказать в интервью о состоянии российской индустрии. Но съемки блокбастера срываются, и вместо мировой славы Вера получает игнор от российских коллег. Чтобы спасти ситуацию, она берется снять заказной фильм для фонда имени Истомина, руководит которым ее мать. Неожиданно для всех она погружается в работу и решает взять за основу неснятый сценарий своего отца. На площадке Вере приходится работать со старшей сестрой, популярной актрисой Татьяной (Анна Михалкова), и матерью Агафьей Александровной (Людмила Максакова), бывшей звездой советского кино. Три женщины с сильными характерами пытаются исправить старые ошибки и принять недостатки друг друга.
В сериале также снялись Владимир Мишуков, Софья Гершевич, Андрей Смоляков и Михаил Барышников. В ролях самих себя появятся главред Esquire Сергей Минаев и журналистка Екатерина Гордеева.
«Изобретая Анну», мини-сериал
Где смотреть: Netflix — 11 февраля (премьера всех серий)
Анна Сорокина родилась в начале девяностых в Подмосковье. В нулевые вместе с семьей уехала в Германию, а спустя еще 10 лет переехала в Америку, взяла псевдоним Анна Делви и, выдавая себя за наследницу миллиардного состояния, внедрилась в высший свет Нью-Йорка. Сюжет сериала сосредоточен на годах, которые Делви провела в США, где обводила вокруг пальца тусовщиков и отельеров и, не вызывая подозрений, умудрялась не платить по счетам в роскошных отелях и ресторанах. Сыграла Анну Делви Джулия Гарнер («Озарк»). Для работы над ролью она навестила Делви, которая все еще сидит в тюрьме. Больше всего та интересовалась, удалось ли актрисе повторить ее необычный русско-немецкий акцент.
Среди авторов шоу — создатели «Бриджертонов» Шонда Раймс и Том Верика, режиссер «Дьявол носит Prada» Дэвид Фрэнкел, а также Зинга Стюарт, снимавшая сериал «Уборщица. История матери-одиночки».
«На низком старте: Битва за Uber», 1-й сезон
Где смотреть: Showtime, Амедиатека, Кинопоиск — с 28 февраля
Каждый сезон этого сериала-антологии посвящен истории успеха компании, которая изменила мир. Первый сезон основан на одноименном бестселлере Майка Айзека об основателе Uber Трэвисе Каланике, которого сыграл Джозеф Гордон-Левитт. Самоуверенный и высокомерный Каланик развивает собственный стартап, попадает в топ-250 самых богатых людей мира, но его жесткие методы работы приводят к имиджевому кризису Uber и уходу Каланика с поста гендиректора.
Ума Турман сыграла Арианну Хаффингтон, главреда The Huffington Post и члена правления Uber. Кайл Чандлер исполнил роль инвестора компании Билла Гарли, а Джон Басс — роль соучредителя Uber Гаррета Кэмпа. Звездную драму снял Аллен Култер, режиссер «Помни меня» и «Смерти супермена», которая была номинирована на «Золотого льва».
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«Убивая Еву», 4-й сезон
Где смотреть: AMC, BBC, Амедиатека, Кинопоиск — с 28 февраля
Финал хитового остроумного триллера с Джоди Комер и Сандрой О, чьи героини — наемница и сотрудница спецслужб — становятся одержимы друг другом. О четвертом сезоне известно немного: Ева готовится мстить, а Вилланель стремится доказать, что она не монстр, и пытается изменить свою жизнь. Главной сценаристкой новых серий стала Лаура Нил, работавшая над «Сексуальным просвещением».
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«Идентификация», 1-й сезон
Где смотреть: Premier — февраль
Остросюжетная детективная драма, премьера которой состоялась на престижном фестивале сериалов Series Mania в Лилле. Русская девушка Лера (Лена Тронина) работает на московском рынке, а потом принимает ислам и выходит замуж за киргиза-мусульманина Амана (Анвар Осмоналиев). На этой свадьбе брата Амана находят мертвым, а Лера становится главной подозреваемой. Следователь Плахов (Олег Васильков) не верит в ее виновность, но узнает, что девушка уже находится в розыске, и понимает: она скрывает свое прошлое.
В сериале снялись Роман Васильев, Никита Кукушкин, Полина Кутепова и Роман Мадянов. Создательница шоу — дебютантка Владлена Санду.
«Пассажиры. Последняя любовь на Земле», 2-й сезон
Где смотреть: Start — февраль
Продолжение сериала «Пассажиры», где Андрей, герой Кирилла Кяро, работает таксистом, который помогает застрявшим между миром живых и мертвых душам завершить свои земные дела. Андрей свою миссию выполнил — спас почти триста душ. Его дело должен продолжить Кирилл (Сергей Гилев), который сам когда-то был одним из «неудачных» пассажиров Андрея. Кирилл при жизни многих пристрастил к запрещенным веществам, и теперь ему нужно спасти столько же душ, сколько он погубил. Чтобы наладить контакт со своими клиентами, ему придется научиться чуткости и эмпатии. Помогать Кириллу будет Мэри (Аня Чиповская), также застрявшая между двумя мирами.
Что еще посмотреть
«И снова здравствуйте!», 1-й сезон
Где смотреть: ivi — с 2 февраля
Экшен-комедия о бандите Борисе (Андрей Мерзликин), который решает начать новую жизнь и открыть кондитерскую. Когда он сообщает об этом своему боссу (Алексей Серебряков), его тут же убивают. Но Борис приходит в себя в морге, где знакомится со студентом-медиком Артемом (Денис Власенко). Борис решает выяснить, кто же его убил и украл все деньги. Периодически на этом пути герой будет погибать и воскресать, и несчастному Артему придется приводить его в порядок. В сериале также снялись Аглая Тарасова, Любовь Толкалина, Михаил Полицеймако и Виктор Логинов. Режиссер и автор сценария — Егор Чичканов («Елки последние», «Совершенно летние»).
«Джек Ричер», 1-й сезон
Где смотреть: Amazon — с 4 февраля
Детективная экшен-драма, снятая по роману «Этаж смерти» Ли Чайлда. Джек Ричер — живущий в маленьком городке отставной полицейский, которого обвиняют в убийстве. Вместе с копами он начинает поиски настоящего преступника. В кино Джека Ричера играл Том Круз, но многие зрители остались недовольны тем, что актер не обладал внушительной физической силой и ростом, которые были у героя книг. Чтобы не повторять эту ошибку, создатели сериала пригласили на главную роль атлета Алана Ричсона (Аквамен из «Тайн Смолвиля»). Шоураннер проекта — Ник Сантора, чей сериал «Побег» был номинирован на «Золотой глобус».
«Предшественница», мини-сериал
Где смотреть: HBO Max, Амедиатека, Кинопоиск — 11 февраля (премьера всех серий)
Британский психологический триллер по одноименному роману Дж. П. Делани. Одинокая Джейн (Гугу Эмбата-Ро) снимает потрясающе красивый дом, спроектированный архитектором по имени Эдвард (Дэвид Ойелоуо). Он предупреждает девушку, что в комнатах есть специальные устройства, которые будут следить за ней, чтобы сделать жизнь комфортнее. Со временем Джейн узнает, что прежним арендатором была очень похожая на нее девушка Эмма (Джессика Пламмер), с которой произошла трагедия, и начинает опасаться за собственную жизнь. Одним из главных героев сериала стал сам дом. Дизайнер Джон Хенсон вдохновлялся минималистской японской архитектурой и стремился к тому, чтобы дом мог выглядеть одновременно и убежищем, и тюрьмой. Все серии шоу поставила Лиза Брюльманн, снимавшая эпизоды «Убивая Еву» и «Дом с прислугой».
«Индекс страха», мини-сериал
Где смотреть: Sky, Амедиатека, Кинопоиск — с 11 февраля
Триллер с Джошем Хартнеттом, снятый по роману Роберта Харриса. Компьютерный гений Алекс Хоффман изобретает искусственный интеллект, который может помочь ему заработать целое состояние. Но в день запуска на Хоффмана нападают, а его система выходит из-под контроля. Режиссер сериала — Дэвид Кэффри, снимавший «Острые козырьки».
«Жестокий служебный роман», 1-й сезон
Где смотреть: Netflix — 12 февраля (премьера всех серий)
Корейская мелодрама о работе и любви сотрудников метеорологической станции. Среди главных героев — скрупулезная Джин (Пак Мин-ён), которая четко разделяет карьеру и личную жизнь, и неуклюжий, но очень способный Ли (Сон Ган), увлеченный погодой больше, чем людьми. Режиссер сериала Чха Ён-хун уже снимал комедийные мелодрамы «Безрассудно влюбленные» и «Когда цветет камелия».
«Бель-Эйр», 1-й сезон
Где смотреть: Peacock — с 13 февраля
Перезагрузка ситкома 1990-х «Принц из Беверли-Хиллз», где главную роль играл Уилл Смит. Действие новой версии перенесли в современную Америку и превратили шоу из комедии в драму: в родном городе обычный подросток Уилл (Джабари Бэнкс) переходит дорогу опасному преступнику и, чтобы скрыться, уезжает к богатым родственникам, живущим в особняке в Беверли-Хиллз. Парню предстоит получить высшее образование и стать своим в новом обществе. Уилл Смит стал одним из продюсеров сериала.
«Словно золотые рыбки», 1-й сезон
Где смотреть: Netflix — 14 февраля (премьера всех серий)
Японская драма, снятая по одноименной манге Рё Куросавы. Сакура (Рёко Синохара) живет с мужем-абьюзером (Масанобу Андо), от которого не может уйти. Однажды девушка встречает обаятельного молодого мужчину (Таканори Ивата) и решается на измену.
«Сетка», 1-й сезон
Где смотреть: Disney+ — с 16 февраля
Мистический экшен-триллер из Южной Кореи, посвященный таинственному существу, которое однажды спасло человечество, а спустя несколько десятилетий появилось снова, чтобы помочь убийце избежать наказания. Полиция начинает это расследовать. Главные роли сыграли Со Ган-джун («Я приду к тебе, если будет хорошая погода») и Ким А-джун («Мой партнер»).
«Разделение», 1-й сезон
Где смотреть: Apple TV+ — с 18 февраля
Триллер Бена Стиллера о компании Lumen Industries, которая подвергает своих сотрудников «процедуре разделения»: на работе они не могут ничего вспомнить о своей личной жизни, а дома забывают о том, чем занимались в офисе. Марк (Адам Скотт) добровольно соглашается на операцию, но после начинает сомневаться в том, что такой радикальный баланс между работой и личной жизнью — это правильный выбор. В сериале снялись оскароносные Патриша Аркетт и Кристофер Уокен, а также звезда «Трансформеров» Джон Туртурро.
«Удивительная миссис Мейзел», 4-й сезон
Где смотреть: Amazon — с 18 февраля
Действие нового сезона драмеди происходит в 1960 году. Стендаперше Мидж Мейзел (Рэйчел Броснахэн) надоело выступать на разогреве у комиков-мужчин, и она просит своего менеджера Сюзи (Алекс Борштейн) сделать ее хедлайнером больших концертов. В семейной жизни девушку тоже ждут перемены: она предлагает родителям переехать к ней, родственники соглашаются, но с одним условием. К актерскому составу присоединились Келли Бишоп, Майло Вентимилья и Джейсон Александер.
«Извне», 1-й сезон
Где смотреть: Epix — с 20 февраля
Сай-фай-хоррор, спродюсированный братьями Руссо и создателями «Остаться в живых» Джеффом Пинкнером и Джеком Бендером. Семья во время путешествия сбивается с пути и попадает в жуткий городок, из которого невозможно выбраться. Местные жители предупреждают: с закатом солнца нужно плотно закрыть двери и окна, иначе монстры заберут их с собой. В первую ночь девочка слышит женский голос снаружи и открывает окно. В ролях — Хэролд Перрино («Константин»), Эйон Бэйли («Доставить к Рождеству») и Каталина Сандино Морено, отмеченная на Берлинале за роль в драме «Благословенная Мария».
«Эндшпиль», 1-й сезон
Где смотреть: NBC — с 21 февраля
Елена Федорова (Морена Баккарин) — гениальная преступница. Она попадает в тюрьму, но даже оттуда руководит ограблениями банков. Сотрудница ФБР Вэл (Райан Мишель Бате) должна любой ценой разгадать, как эта женщина под самой строгой охраной управляет своей командой. Сериал снял Джастин Лин, один из режиссеров «Настоящего детектива».
«Викинги: Вальхалла», 1-й сезон
Где смотреть: Netflix — 25 февраля (премьера всех серий)
Действие спин-оффа «Викингов» разворачивается спустя сто лет после событий оригинального сериала, во времена заката эпохи викингов. Главные герои саги — реальные исторические персонажи, среди которых король Норвегии Харальд III Суровый (Лео Сутер), король Дании Кнуд Великий (Брэдли Фригард), а также Лейф Эрикссон (Сэм Корлетт) — исследователь, который побывал в Америке за пять веков до Колумба. Шоураннер сериала — сценарист «Крепкого орешка» Джеб Стюарт.
«Ювенальный суд», 1-й сезон
Где смотреть: Netflix — 25 февраля (премьера всех серий)
Корейская криминальная драма Хон Джон-чхана («Доктор незнакомец») о судье (Ким Хе-су), которая известна своей неприязнью к преступникам-подросткам. Когда ее вынуждают работать только над делами несовершеннолетних, она решает наказывать провинившихся собственными способами.
«Технарь», 1-й сезон
Где смотреть: Kion — февраль
Идеальная жизнь успешного программиста Одинцова рушится, после того как его жену похищают. Чтобы спасти ее, молодой человек должен выполнять приказы похитителя. Детективный триллер снял режиссер фильма «Хрустальный» Душан Глигоров. Главные роли исполнили Владимир Жеребцов, Виктор Добронравов, Федор Лавров и Екатерина Олькина.
Остальное
«Пять комнат», 3-й сезон
Где смотреть: Paramount+, Амедиатека, Кинопоиск — с 1 февраля
Продолжение австралийской драмеди о компании одиноких людей, которые вместе покупают дом. В новом сезоне как минимум одного из жильцов ждет свадьба.
«Мой сын — супергерой», 2-й сезон
Где смотреть: Netflix — 1 февраля (премьера всех серий)
Сай-фай-сериал о Николь (Алиша Вейнрайт), которая в одиночку растит сына Диона (Джезайя Янг), обладающего сверхспособностями. Во втором сезоне мальчик под руководством тренера Тевина (Роум Флинн) научится контролировать свою силу и попытается защитить город от новой опасности.
«Темное желание», 2-й сезон
Где смотреть: Netflix — 2 февраля (премьера всех серий)
Напряженная мексиканская эротическая драма об Альме (Майте Перрони Беорлеги), чья измена мужу приводит к трагедии и сомнениям в своих близких. В новых сериях герои попытаются разобраться в причинах случившегося.
«Космобой», 3-й сезон
Где смотреть: Netflix — 3 февраля (премьера всех серий)
Финал анимационных приключений мальчика, чья мечта сбывается, и он становится супергероем. В третьем сезоне будет шесть эпизодов вместо привычных десяти.
«Воспитанные волками», 2-й сезон
Где смотреть: HBO Max, Амедиатека, Кинопоиск — с 4 февраля
Продолжение сай-фай-драмы, спродюсированной Ридли Скоттом (он же снял первые две серии первого сезона). В далеком будущем два андроида (Аманда Коллин и Абубакар Салим) за пределами Земли пытаются воспитать человеческих детей. Во втором сезоне герои присоединяются к недавно созданной атеистической колонии в тропиках, но адаптация не самое страшное, что их ждет.
«В поисках Олы», 1-й сезон
Где смотреть: Netflix — 3 февраля (премьера всех серий)
Египетская драмеди о женщине (Хенд Сабри), которая после развода начинает новую жизнь — занимается саморазвитием, воспитывает дочь, строит карьеру и влюбляется.
«Милые магнолии», 2-й сезон
Где смотреть: Netflix — 4 февраля (премьера всех серий)
Продолжение мелодрамы о жизни трех близких подруг, которые пытаются разобраться в себе, построить счастливую личную жизнь и быть успешными на работе.
«Власть в ночном городе: Книга четвертая», 1-й сезон
Где смотреть: Starz, Амедиатека, Кинопоиск — с 7 февраля
Еще один спин-офф криминального шоу «Власть в ночном городе». Героем стал Томми Иган (Джозеф Сикора) из оригинального сериала, который после потери близких отправляется в Чикаго, где оказывается втянут в разборки между двумя бандами. Один из продюсеров спин-оффа — Фифти Сент.
«Два», 2-й сезон
Где смотреть: Kion — с 9 февраля
Второй сезон скетчкома о друзьях-сантехниках (Евгений Кулик и Алексей Кривеня), которые пытаются разбогатеть, но вместо этого оказываются должны целое состояние бандиту Мамону.
«Куколка», 2-й сезон
Где смотреть: Hulu — с 11 февраля
Комедия с Кэт Деннингс, звездой ситкома «Две девицы на мели». Ее героиня после разрыва с парнем пытается сблизиться с подругами, от которых давно отдалилась.
«Двадцать пять, двадцать один», 1-й сезон
Где смотреть: Netflix — 12 февраля (премьера всех серий)
В девяностые из-за финансового кризиса рушатся мечты двух подростков: школьница На (Ким Тхэ-ри) вынуждена уйти из фехтовального клуба, который распустили из-за нехватки финансирования, а И-джин (Нам Джу-хёк) из обеспеченной семьи теперь должен подрабатывать доставкой газет. Спустя несколько лет после этого герои встречаются и влюбляются друг в друга.
«Тридцать девять», 1-й сезон
Где смотреть: JTBC — 16 февраля
Корейская комедийная мелодрама о жизни трех 39-летних подруг. Выросшая в обеспеченной семье Ча (Сон Е-джин) работает дерматологом, острая на язык Чон (Чон Ми-до) забросила мечту стать актрисой и начала преподавать, а робкая Чан (Ким Джи-хён) работает в магазине и никак не может завести отношения. Режиссер Ким Сан-хо несколько лет назад снимал сериал «Молодое поколение», который тоже был посвящен компании подруг.
«Космические силы», 2-й сезон
Где смотреть: Netflix — 18 февраля (премьера всех серий)
Комедия со Стивом Кареллом в роли генерала, которому поручено возглавить космические войска и отправить отряд солдат на Луну. Одну из главных ролей в сериале играет Алексей Воробьев.
All American: Homecoming, 1-й сезон
Где смотреть: The CW — с 21 февраля
Спин-офф сериала «Всеамериканский» от Никечи Окоро, сценаристки оригинального шоу. Главные герои — бейсболист Дэймон (Пейтон «Алекс» Смит) и теннисистка Симона (GeffriMaya), которые учатся в одном университете и начинают интересоваться друг другом.
«Закон и порядок», 21-й сезон
Где смотреть: NBC — с 24 февраля
После 12-летнего перерыва NBC возрождает легендарную юридическую драму. К главной роли вернется Сэм Уотерстон, который играл прокурора Маккоя. Роли новых героев — помощника прокурора и полицейского — исполнят Хью Дэнси и Джеффри Донован.
«Год культуры», 2-й сезон
Где смотреть: Premier — февраль
Продолжение комедии о столичном чиновнике Викторе Сычеве (Федор Бондарчук), которого отправляют в региональный вуз поднимать образование. К своим ролям вернутся Александр Яценко, Мария Ахметзянова и Риналь Мухаметов.
Автор: Сабрина Карабаева