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«Миротворец»: трагикомедия Джеймса Ганна, которую интереснее смотреть, чем сериалы Marvel

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В Амедиатеке (оригинальная платформа — HBO Max) 14 января стартует сериал про нелепого мускулистого пацифиста из «Отряда самоубийц». Марат Шабаев рассказывает, как режиссер Джеймс Ганн в очередной раз сочувствует костюмированным неудачникам под бодрые рок-хиты 1980-х.

С толстой пушкой на ремне

Миротворец в комиксах 
«Отряд самоубийц: Миссия навылет»

Пацифист и патриот Кристофер Смит появился в комиксах DC в 1966 году. Его внешний вид вполне соответствует эпохе: он облачен в ослепительно-белые штаны, красно-желтую футболку с голубем мира на груди и носит странный шлем. В таком наряде он борется за мир во всем мире, не гнушаясь прибегать к ультранасилию. Навязчивое стремление Смита этим заниматься объяснялось в комиксе историей его семьи: отец супергероя в свое время был комендантом нацистского лагеря смерти. Во вселенной DС Миротворец — персонаж довольно колоритный, но далеко не первого плана; прежде у него было только две сольные мини-серии (одна в 1967 году, другая — в 1988-м).

Любовью к таким полузабытым героям комиксов известен режиссер Джеймс Ганн; из таких персонажей он собирал «Стражей Галактики» для киновселенной Marvel, а позже — «Отряд самоубийц» для киновселенной DC. В «Отряд самоубийц: Миссия навылет» были антропоморфная акула и парень с отрывающимися руками, но режиссеру полюбился Миротворец (его играл Джон Сина); еще до выхода блокбастера в прокат Ганн сел за сценарий сольного шоу про комического пацифиста-убийцу.

Что происходит в сериале

Джон Сина

В «Отряде самоубийц» Миротворец участвовал в спасении мира от космического монстра Старро и попутно прикончил лидера команды — Рика Флэгга (Юэль Киннаман), который собирался обнародовать сведения, порочащие правительство США. В отместку Миротворец получил пулю от коллег, а позже на него и вовсе упало разрушающееся здание, но уже в сцене после финальных титров он пришел в себя в больнице.

Сериал стартует ровно с этого момента — оказывается, герой всего лишь сломал ключицу! Кристофер облачается в свой нелепый костюм и спешит домой в полной уверенности, что выполнил долг перед родиной, но не тут-то было: над миром нависла новая смертельная угроза, поэтому руководительница программы «Отряд самоубийц» Аманда Уоллер собирает новую сверхсекретную команду. В нее входят уже знакомые по фильму оперативники Эмилия Харкорт (Дженнифер Холлэнд) и Джон Экономос (Стив Эйджи), а также новички — флегматичный босс Мурн (Чаквуди Ивуджи) и неопытная Леота (Даниэль Брукс). Их задача — расправиться с таинственным «Проектом „Бабочки“», а для этого придется ликвидировать десятки людей по всей стране.

Психотерапия для патриота

«Миротворец» не разочарует тех, кому нравятся последний «Отряд самоубийц» и дилогия «Стражи Галактики». Джеймс Ганн тут не изобретает велосипед, а работает по проверенной схеме: умопомрачительное насилие, шутки про гениталии, душещипательная драма и музыка в стиле 1970–80-х. Открывающая заставка, где все герои — даже второстепенные! — бесстрастно танцуют под песню «Do Ya Wanna Taste It» норвежского глэм-коллектива Wig Wam, наверняка станет отдельным хитом на YouTube.

Роберт Патрик и Джон Сина 

Но все-таки в первую очередь сериал интересен титульным героем. Если в фильме Кристофер Смит казался непроходимым идиотом и фашиствующим воякой, то в сольном проекте он оказывается более многогранным персонажем. Конечно, яркие приметы никуда не делись: Миротворец не верит в глобальное потепление, везде расхаживает в своем кричащем наряде, постоянно тупит и кормит чипсами своего белоголового орлана, будто сошедшего с герба США. Но с этим консервативным чудачеством соседствует грустное прошлое. В сериале отцом главного героя оказывается ультраправый патриот Огги Смит (Роберт Патрик в смешном парике), который воспитывал сына как убийцу, а сейчас считает его неженкой и неудачником (попал в больницу с огнестрельным ранением!).

«Сексист, вероятно, расист, но есть в нем что-то печальное», — именно так описывают Миротворца его коллеги и оказываются правы. За маскулинным образом скрывается травмированный ребенок, который может скакать в одних трусах по номеру отеля под любимый хард-рок, а через пару серий грустно перебирать клавиши пианино. А гримасу грусти герой выдает за тренировку лицевых мышц — забавно, что это можно прочитать и как (само)ироничное подтрунивание над актером, экс-рестлером Джоном Синой, за которым закрепилась слава героя боевиков («Форсаж 9») и комедий («Секса не будет!!!»). Но этой ролью Сина доказывает, что ему подвластны и серьезные драматические роли: его Миротворец выходит, скорее, персонажем трагическим и смешным поневоле.

В излишнюю психотерапию сериал не ударяется — Джеймс Ганн помнит, что в первую очередь его ценят за угарную супергероику. Поэтому взамен очеловеченного Миротворца функцию comic relief на себя берет новый персонаж — Линчеватель (Фредди Строма, третьестепенный актер из поттерианы), тщедушный и безэмоциональный очкарик-официант, который в свободное время облачается в зеленый костюм и безжалостно расправляется с преступниками. На его фоне даже Миротворец кажется крайне душевным собеседником, их пулеметные диалоги про Луи С. К., правомерность убийств и женщин едва ли не главное украшение сериала.

Вердикт

Фредди Строма и Джон Сина

Первый сериальный опыт Джеймса Ганна получился, скорее, удачным (более ранний веб-прикол «Порно для всей семьи» режиссер сделал все-таки в компании со своими братьями). «Миротворец» — это в меру безумный (тут распиливают гориллу бензопилой!), взрослый (ругаются матом через слово) и трогательный боевик про супергероев-отморозков. Особенно выигрышно он смотрится на фоне других шоу по комиксам DC («Флэш», «Стрела» и прочие): это не просто мыльная опера в латексе, а полноценное зрелище премиум-класса для стримингов. Хотя сериальная драматургия Ганну, кажется, еще не вполне подвластна: некоторые сцены кажутся затянутыми, а первые три эпизода не продвигают сюжет, а лишь развивают персонажей.

«Миротворец» стал первым сериалом HBO Max, имеющим отношение к киновселенной DC (на будущее намечены спин-оффы «Бэтмена»). А значит, и своеобразным ответом марвеловским сериалам с Disney+ — там тоже пытаются разбираться с психологическими травмами («Ванда/Вижн»), выводить на первый план антигероев («Локи») и снимать боевики («Соколиный Глаз», «Сокол и Зимний Солдат»), но сквернословить, отрывать людям головы и творить прочую жесть в «Диснее» пока не отважились.

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