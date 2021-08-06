Сергей Гилев выбирает между Деппом и ДиКаприо и звонит Кузнецову

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Киноколесо

ВидеоСергей Гилев выбирает между Деппом и ДиКаприо и звонит Кузнецову

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«Киноколесо» — развлекательное шоу Кинопоиска, в котором звезды делятся впечатлениями о фильмах, повлиявших на них. В зависимости от выпавшего на колесе сектора наши герои рассказывают, что полюбили или возненавидели, над чем плакали и над чем смеялись, что смотрели сто раз и что не посмотрят больше никогда. Смотрите и узнавайте!

В «Киноколесо» заглянул Сергей Гилев, снявшийся в сериалах «Чики», «Пассажиры», «Хрустальный», а также в фильме «Этерна: Часть первая». Актер рассказал, на каких мыльных операх он вырос, сколько раз надо посмотреть «Страх и ненависть в Лас-Вегасе», чтобы разлюбить Джонни Деппа, и почему великих сериалов больше не снимают. А еще позвонил своему другу, актеру Александру Кузнецову, чтобы узнать, какой фильм тот считает лучшим!

Ниже находится список Сергея Гилева (он также доступен в разделе списков). Сохраняйте его в закладки, чтобы не потерять, и смотрите фильмы, которые он советует.

Любимый сериал

«Прослушка»

😍

Фильм с лучшим саундтреком

«Брат 2», «Ла-Ла Ленд»


🥁

Самый любимый фильм

«Красивые девушки», «Мимино»

❤️

Фильм, который посмотрел больше 10 раз

«Страх и ненависть в Лас-Вегасе»

✔️

Фильм для первого свидания

«Пальма»

🥂

Лучший фильм любимого актера

«Джанго освобожденный»

🤩

Сериал, который смотрел подростком

«Новая жертва», «Секрет Тропиканки», «Санта-Барбара»

🍧

Лучший фильм года

«Аннетт»

🏆

Ниже находится список Сергея Гилева (он также доступен в разделе списков). Сохраняйте его в закладки, чтобы не потерять, и смотрите фильмы, которые он советует.

Любимый сериал

«Прослушка»

😍

Фильм с лучшим саундтреком

«Брат 2», «Ла-Ла Ленд»


🥁

Самый любимый фильм

«Красивые девушки», «Мимино»

❤️

Фильм, который посмотрел больше 10 раз

«Страх и ненависть в Лас-Вегасе»

✔️

Фильм для первого свидания

«Пальма»

🥂

Лучший фильм любимого актера

«Джанго освобожденный»

🤩

Сериал, который смотрел подростком

«Новая жертва», «Секрет Тропиканки», «Санта-Барбара»

🍧

Лучший фильм года

«Аннетт»

🏆

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