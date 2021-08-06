Сергей Гилев выбирает между Деппом и ДиКаприо и звонит Кузнецову

«Киноколесо» — развлекательное шоу Кинопоиска, в котором звезды делятся впечатлениями о фильмах, повлиявших на них. В зависимости от выпавшего на колесе сектора наши герои рассказывают, что полюбили или возненавидели, над чем плакали и над чем смеялись, что смотрели сто раз и что не посмотрят больше никогда. Смотрите и узнавайте!
В «Киноколесо» заглянул Сергей Гилев, снявшийся в сериалах «Чики», «Пассажиры», «Хрустальный», а также в фильме «Этерна: Часть первая». Актер рассказал, на каких мыльных операх он вырос, сколько раз надо посмотреть «Страх и ненависть в Лас-Вегасе», чтобы разлюбить Джонни Деппа, и почему великих сериалов больше не снимают. А еще позвонил своему другу, актеру Александру Кузнецову, чтобы узнать, какой фильм тот считает лучшим!
Ниже находится список Сергея Гилева (он также доступен в разделе списков). Сохраняйте его в закладки, чтобы не потерять, и смотрите фильмы, которые он советует.
Ниже находится список Сергея Гилева (он также доступен в разделе списков). Сохраняйте его в закладки, чтобы не потерять, и смотрите фильмы, которые он советует.
Любимый сериал
«Прослушка»
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