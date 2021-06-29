Студия «Кубик в кубе» восхищается Финчером и рекомендует «Страну ОЗ» для первого свидания

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Киноколесо

ВидеоСтудия «Кубик в кубе» восхищается Финчером и рекомендует «Страну ОЗ» для первого свидания

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«Киноколесо» — развлекательное шоу Кинопоиска, в котором звезды делятся впечатлениями о фильмах, повлиявших на них. В зависимости от выпавшего на колесе сектора наши герои рассказывают, что полюбили или возненавидели, над чем плакали и над чем смеялись, что смотрели сто раз и что не посмотрят больше никогда. Смотрите и узнавайте!

В «Киноколесо» заглянули Ольга Кравцова и Руслан Габидуллин — голоса студии «Кубик в кубе». Они рассказали, как решили заняться озвучкой, порекомендовали включать «Дюну», чтобы дети быстрее заснули, и объяснили, почему собака из «Пацанов» в переводе стала Жупелом.

Ниже находится список Ольги и Руслана (он также доступен в разделе списков). Сохраняйте его в закладки, чтобы не потерять, и смотрите фильмы, которые они советуют.

Выбор Ольги Кравцовой

Фильмы, которые посмотрела больше 10 раз

«Бойцовский клуб», «Ванильное небо», «Вечное сияние чистого разума»

✔️

Любимый сериал

«Пацаны»

😍

Самый любимый фильм

«Бойцовский клуб»

❤️

Сериалы, которые смотрела подростком

«Элен и ребята», «Дикий ангел»

🍧

Сериал, после которого решила связать жизнь с кино

«Меня зовут Эрл»

💫

Лучший фильм любимого режиссера

«Бойцовский клуб»

🤩

Выбор Руслана Габидуллина

Фильм, который посмотрел больше 10 раз

«Плохой Санта»

✔️

Лучший фильм года

«Дюна»

🏆

Любимый сериал

«Чем мы заняты в тени»

😍

Фильм для первого свидания

«Страна ОЗ»

🥂

Самый любимый фильм

«Олдбой»

❤️

Сериал, который смотрел подростком

«Параллельные миры»

🍧

Сериал, после которого решил связать жизнь с кино

«Меня зовут Эрл»

💫

Лучший фильм любимого режиссера

«Зодиак»

🤩

Ниже находится список Ольги и Руслана (он также доступен в разделе списков). Сохраняйте его в закладки, чтобы не потерять, и смотрите фильмы, которые они советуют.

Выбор Ольги Кравцовой

Фильм, который посмотрела больше 10 раз

«Бойцовский клуб», «Ванильное небо», «Вечное сияние чистого разума»

✔️

Любимый сериал

«Пацаны»

😍

Самый любимый фильм

«Бойцовский клуб»

❤️

Сериал, который смотрела подростком

«Элен и ребята», «Дикий ангел»

🍧

Сериал, после которого решила связать жизнь с кино

«Меня зовут Эрл»

💫

Лучший фильм любимого режиссера

«Бойцовский клуб»

🤩

Выбор Руслана Габидуллина

Фильм, который посмотрел больше 10 раз

«Плохой Санта»

✔️

Лучший фильм года

«Дюна»

🏆

Любимый сериал

«Чем мы заняты в тени»

😍

Фильм для первого свидания

«Страна ОЗ»

🥂

Самый любимый фильм

«Олдбой»

❤️

Сериал, который смотрели подростком

«Параллельные миры»

🍧

Сериал, после которого решили связать жизнь с кино

«Меня зовут Эрл»

💫

Лучший фильм любимого режиссера

«Зодиак»

🤩

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Брат-злодей, новые вызовы законам физики и погоня в Тбилиси: девятая часть гоночной эпопеи теперь в подписке
В главных ролях:Вин Дизель, Джон Сина, Мишель Родригес
Режиссер:Джастин Лин
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