Студия «Кубик в кубе» восхищается Финчером и рекомендует «Страну ОЗ» для первого свидания

«Киноколесо» — развлекательное шоу Кинопоиска, в котором звезды делятся впечатлениями о фильмах, повлиявших на них. В зависимости от выпавшего на колесе сектора наши герои рассказывают, что полюбили или возненавидели, над чем плакали и над чем смеялись, что смотрели сто раз и что не посмотрят больше никогда. Смотрите и узнавайте!
В «Киноколесо» заглянули Ольга Кравцова и Руслан Габидуллин — голоса студии «Кубик в кубе». Они рассказали, как решили заняться озвучкой, порекомендовали включать «Дюну», чтобы дети быстрее заснули, и объяснили, почему собака из «Пацанов» в переводе стала Жупелом.
Ниже находится список Ольги и Руслана (он также доступен в разделе списков). Сохраняйте его в закладки, чтобы не потерять, и смотрите фильмы, которые они советуют.
Выбор Ольги Кравцовой
Фильмы, которые посмотрела больше 10 раз
«Бойцовский клуб», «Ванильное небо», «Вечное сияние чистого разума»
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Выбор Руслана Габидуллина
Ниже находится список Ольги и Руслана (он также доступен в разделе списков). Сохраняйте его в закладки, чтобы не потерять, и смотрите фильмы, которые они советуют.
Выбор Ольги Кравцовой
Фильм, который посмотрела больше 10 раз
«Бойцовский клуб», «Ванильное небо», «Вечное сияние чистого разума»
✔️
Выбор Руслана Габидуллина
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