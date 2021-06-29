Новый выпуск «Киноколеса»: Зоя Бербер вспоминает, как убегала с «Тихого места», а еще присуждает свой личный «Оскар»

«Киноколесо» — новое развлекательное шоу КиноПоиска, в котором звезды рассказывают о фильмах, повлиявших на них. Что наши герои полюбили или возненавидели, над чем плакали и над чем смеялись, что смотрели сто раз и что не посмотрят больше никогда? Смотрите и узнавайте!