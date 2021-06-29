Новый выпуск «Киноколеса»: Зоя Бербер вспоминает, как убегала с «Тихого места», а еще присуждает свой личный «Оскар»

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ВидеоНовый выпуск «Киноколеса»: Зоя Бербер вспоминает, как убегала с «Тихого места», а еще присуждает свой личный «Оскар»

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«Киноколесо» — новое развлекательное шоу КиноПоиска, в котором звезды рассказывают о фильмах, повлиявших на них. Что наши герои полюбили или возненавидели, над чем плакали и над чем смеялись, что смотрели сто раз и что не посмотрят больше никогда? Смотрите и узнавайте!

В преддверии нового сезона сериала «Проект „Анна Николаевна“» в «Киноколесо» заглянула Зоя Бербер! Актриса рассказала, почему «Куда приводят мечты» — самый важный для нее фильм, какую картину она пересматривала больше 10 раз и кому отдает свой личный «Оскар».

Ниже находится список Зои Бербер (он также доступен здесь). Сохраняйте его в закладки, чтобы не потерять, и смотрите фильмы, которые она советует.

Лучший фильм года

«Рыцари справедливости»

🏆

Самый страшный фильм

«Тихое место»

😱

Фильм, который посмотрела больше 10 раз

«Служебный роман»

✔️

Любимый детский фильм

«Один дома»

🧸

Самый любимый фильм

«Куда приводят мечты»

❤️

Любимый советский фильм

«Гараж»

⭐️

Самый странный фильм

«Шоу Трумана»

😦

Ниже находится список Зои Бербер (он также доступен здесь). Сохраняйте его в закладки, чтобы не потерять, и смотрите фильмы, которые она советует.

Лучший фильм года

«Рыцари справедливости»

🏆

Самый страшный фильм

«Тихое место»

😱

Фильм, который посмотрела больше 10 раз

«Служебный роман»

✔️

Любимый детский фильм

«Один дома»

🧸

Самый любимый фильм

«Куда приводят мечты»

❤️

Любимый советский фильм

«Гараж»

⭐️

Самый странный фильм

«Шоу Трумана»

😦

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Жизнь идеальной семьи рушится, когда на пороге появляется бесследно пропавшая десять лет назад дочь. Психологический триллер от номинанта на “Оскар” Вадима Перельмана
В главных ролях:Лиза Янковская, Владимир Мишуков, Мария Куликова
Режиссер:Вадим Перельман
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