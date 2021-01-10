Любовь Аксенова убегает от помидоров-убийц, переодевается в Джонни Деппа и признается в любви «Тому самому Мюнхгаузену»

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Киноколесо

ВидеоЛюбовь Аксенова убегает от помидоров-убийц, переодевается в Джонни Деппа и признается в любви «Тому самому Мюнхгаузену»

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«Киноколесо» — развлекательное шоу КиноПоиска, в котором звезды делятся впечатлениями о фильмах, повлиявших на них. В зависимости от выпавшего на колесе сектора наши герои рассказывают, что полюбили или возненавидели, над чем плакали и над чем смеялись, что смотрели сто раз и что не посмотрят больше никогда. Смотрите и узнавайте!

В наше «Киноколесо» заглянула Любовь Аксенова — звезда фильма «Майор Гром: Чумной Доктор» и сериала «Настя, соберись!». Актриса рассказала о своей тайной любви к помидорам, покушении на гардероб брата и фильме-путеводителе по жизни.

Ниже находится список Любы Аксеновой (он также доступен в разделе списков). Сохраняйте его в закладки, чтобы не потерять, и смотрите фильмы, которые она советует.

Фильм, который чаще всего смотрела в старшей школе

«Страх и ненависть в Лас-Вегасе»

💼

Лучший фильм года

«Аннетт»

🏆

Guilty pleasure фильм

«Нападение помидоров-убийц»

🤫

Фильм, который никогда не будет пересматривать

«Каспер»

⚰️

Самый странный фильм

«Обед нагишом»

😦

Фильм, после которого решила связать жизнь с кино

«Леон»

💫

Самый страшный фильм

«Обыкновенный фашизм»

😱

Любимый советский фильм

«Тот самый Мюнхгаузен»

⭐️

Ниже находится список Любы Аксеновой (он также доступен в разделе списков). Сохраняйте его в закладки, чтобы не потерять, и смотрите фильмы, которые она советует.

Фильм, который чаще всего смотрела в старшей школе

«Страх и ненависть в Лас-Вегасе»

💼

Лучший фильм года

«Аннетт»

🏆

Guilty pleasure фильм

«Нападение помидоров-убийц»

🤫

Фильм, который никогда не будет пересматривать

«Каспер»

⚰️

Самый странный фильм

«Обед нагишом»

😦

Фильм, после которого решила связать жизнь с кино

«Леон»

💫

Самый страшный фильм

«Обыкновенный фашизм»

😱

Любимый советский фильм

«Тот самый Мюнхгаузен»

⭐️

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Похождения Винни и его подельников в британской глубинке. Остроумная криминальная комедия с Джозефом Гилганом
В главных ролях:Джозеф Гилган, Дэмиен Молони, Мишель Кигэн, Том Хэнсон, Аарон Хеффернан
Режиссер:Джон Райт
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