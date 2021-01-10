Любовь Аксенова убегает от помидоров-убийц, переодевается в Джонни Деппа и признается в любви «Тому самому Мюнхгаузену»

«Киноколесо» — развлекательное шоу КиноПоиска, в котором звезды делятся впечатлениями о фильмах, повлиявших на них. В зависимости от выпавшего на колесе сектора наши герои рассказывают, что полюбили или возненавидели, над чем плакали и над чем смеялись, что смотрели сто раз и что не посмотрят больше никогда. Смотрите и узнавайте!
В наше «Киноколесо» заглянула Любовь Аксенова — звезда фильма «Майор Гром: Чумной Доктор» и сериала «Настя, соберись!». Актриса рассказала о своей тайной любви к помидорам, покушении на гардероб брата и фильме-путеводителе по жизни.
Ниже находится список Любы Аксеновой (он также доступен в разделе списков). Сохраняйте его в закладки, чтобы не потерять, и смотрите фильмы, которые она советует.
Ниже находится список Любы Аксеновой (он также доступен в разделе списков). Сохраняйте его в закладки, чтобы не потерять, и смотрите фильмы, которые она советует.
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