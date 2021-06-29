Варвара Шмыкова мечтает спасти ДиКаприо и благодарит «Мою прекрасную няню» за счастливое детство

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Киноколесо

ВидеоВарвара Шмыкова мечтает спасти ДиКаприо и благодарит «Мою прекрасную няню» за счастливое детство

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«Киноколесо» — развлекательное шоу Кинопоиска, в котором звезды делятся впечатлениями о фильмах, повлиявших на них. В зависимости от выпавшего на колесе сектора наши герои рассказывают, что полюбили или возненавидели, над чем плакали и над чем смеялись, что смотрели сто раз и что не посмотрят больше никогда. Смотрите и узнавайте!

В «Киноколесо» заглянула Варвара Шмыкова — звезда сериала «Чики» и фильма «Петровы в гриппе». Актриса рассказала, как была помощницей Юрия Вяземского в передаче «Умницы и умники», назвала лучшей кинопарой Кейт Уинслет и Леонардо ДиКаприо и объяснила, почему «Чики» — народный сериал, а яйца на подбородке Хью Джекмана — это смешно.

Ниже находится список Вари Шмыковой (он также доступен в разделе списков). Сохраняйте его в закладки, чтобы не потерять, и смотрите фильмы, которые она советует.

Фильм, над которым плакала

«Дорога перемен»

🤧

Любимый сериал

«Чики»

😍

Любимый советский фильм

«Любовь и голуби»

⭐️

Guilty-pleasure-фильм

«Муви 43»

🤫

Фильм, в котором стыдно за главного героя

«Самый лучший день»

🤦‍♂️

Фильм для первого свидания

«Влюбись в меня, если осмелишься»

🥂

Фильм, после которого решила связать жизнь с кино

«Титаник»

💫

Сериал, который смотрела подростком

«Моя прекрасная няня»

🍧

Самый любимый фильм

«Вечное сияние чистого разума»

❤️

Ниже находится список Вари Шмыковой (он также доступен в разделе списков). Сохраняйте его в закладки, чтобы не потерять, и смотрите фильмы, которые она советует.

Фильм, над которым плакала

«Дорога перемен»

🤧

Любимый сериал

«Чики»

😍

Любимый советский фильм

«Любовь и голуби»

⭐️

Guilty-pleasure-фильм

«Муви 43»

🤫

Фильм, в котором стыдно за главного героя

«Самый лучший день»

🤦‍♂️

Фильм для первого свидания

«Влюбись в меня, если осмелишься»

🥂

Фильм, после которого решила связать жизнь с кино

«Титаник»

💫

Сериал, который смотрела подростком

«Моя прекрасная няня»

🍧

Самый любимый фильм

«Вечное сияние чистого разума»

❤️

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Неуловимый маньяк теперь живет в маленьком городке под чужим именем. Новый сериал про любимого антигероя
В главных ролях:Майкл С. Холл, Джек Элкотт, Джулия Джонс и др.
Режиссер:Маркос Сига, Сэнфорд Букставер
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