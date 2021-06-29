Варвара Шмыкова мечтает спасти ДиКаприо и благодарит «Мою прекрасную няню» за счастливое детство

«Киноколесо» — развлекательное шоу Кинопоиска, в котором звезды делятся впечатлениями о фильмах, повлиявших на них. В зависимости от выпавшего на колесе сектора наши герои рассказывают, что полюбили или возненавидели, над чем плакали и над чем смеялись, что смотрели сто раз и что не посмотрят больше никогда. Смотрите и узнавайте!
В «Киноколесо» заглянула Варвара Шмыкова — звезда сериала «Чики» и фильма «Петровы в гриппе». Актриса рассказала, как была помощницей Юрия Вяземского в передаче «Умницы и умники», назвала лучшей кинопарой Кейт Уинслет и Леонардо ДиКаприо и объяснила, почему «Чики» — народный сериал, а яйца на подбородке Хью Джекмана — это смешно.
Ниже находится список Вари Шмыковой (он также доступен в разделе списков). Сохраняйте его в закладки, чтобы не потерять, и смотрите фильмы, которые она советует.
Ниже находится список Вари Шмыковой (он также доступен в разделе списков). Сохраняйте его в закладки, чтобы не потерять, и смотрите фильмы, которые она советует.
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