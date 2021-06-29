Варвара Шмыкова мечтает спасти ДиКаприо и благодарит «Мою прекрасную няню» за счастливое детство

«Киноколесо» — развлекательное шоу Кинопоиска, в котором звезды делятся впечатлениями о фильмах, повлиявших на них. В зависимости от выпавшего на колесе сектора наши герои рассказывают, что полюбили или возненавидели, над чем плакали и над чем смеялись, что смотрели сто раз и что не посмотрят больше никогда. Смотрите и узнавайте!