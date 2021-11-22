Кто есть кто в «Этерне»?

20 января на Кинопоиске состоится премьера фильма «Этерна: Часть первая». Это экранизация российского фэнтези Веры Камши и начало эпичной истории о борьбе за власть и корону. Мы уже отвечали на главные вопросы об устройстве мира «Этерны», а теперь знакомимся с героями саги и сыгравшими их актерами.
Сюжет «Этерны» разворачивается в вымышленном мире под названием Кэртиана, в королевстве Талиг. Много веков им правила династия Ракан, которую, по легенде, поставили властвовать древние боги. Четыре века назад Раканов свергли, и теперь наследник престола Альдо Ракан (Анар Халилов) вынужден скрываться на чужой земле. В Талиге тем временем зреет недовольство властью: несколько лет назад Повелитель Скал даже поднял восстание, но его жестоко подавили, а сам зачинщик был убит на дуэли. Теперь сын мятежника Ричард Окделл (Денис Нурулин) жаждет мести и готов ради нее на что угодно, даже рискнуть и выступить против непобедимого маршала Рокэ Алвы (Юрий Чурсин).
В мире «Этерны» множество героев: герцоги, военные, маги-иноверцы, священники и принцессы. Каждый из них самобытен, и каждый преследует свои цели, которые далеко не всегда очевидны. Познакомим вас с этими персонажами поближе.
Главные герои
Анар Халилов
Альдо Ракан
Принц, живущий в изгнании и мечтающий о власти и величии
Альдо — потомок правившей в Талиге великой династии Ракан. Его предка сверг с трона Франциск Оллар, но теперь Альдо горит мечтой вновь взойти на трон, вернуть Раканам величие и возродить старые традиции. Он обаятелен, порывист, горд и очень амбициозен — в такого принца невозможно не влюбиться. Альдо твердо убежден в том, что его ждут триумф и слава, хотя пока что у него нет ни союзников, ни денег, ни армии. Вместе с бабушкой Матильдой он скрывается в священном городе Агарисе и вынашивает планы на возвращение короны.
Сыгравший Альдо 27-летний Анар Халилов, до того как поступить в Щукинское театральное училище, четыре года учился ландшафтному дизайну, но потом понял, что не это его призвание. После выпуска у Халилова были роли в сериалах на «России 1», мелодраме «Любовь лечит», фильме ужасов «Гости» и совсем недавно — в романтической комедии «Только серьезные отношения». И вот теперь роль настоящего принца, на которого, по словам Анара, он и правда сильно похож — от книжного описания внешности до «страстной жажды власти» (в разных масштабах, конечно).
Своего героя Альдо актер описывает как «сахарный красотун, искусный манипулятор», который «воплощает в жизнь те смелые цели, которые перед собой ставит». По словам Анара, они с Альдо невероятно похожи, но есть и отличия. «Я более мягкий, чем он, — рассказывает Халилов. — Я даже злюсь на кого-то максимум несколько минут. Я забываю, прощаю, я очень отходчивый». Но тяжелее всего, по словам Халилова, было присвоить текст: «Просто он не сериальный, он сложный, исторический, с трудными названиями, именами, терминами. И очень непросто было сказать это так, как будто это моя бытовая речь».
Павел Крайнов
Робер Эпинэ
Будущий Повелитель Молний, потерявший всех родных, преданный союзник Альдо
Лучший друг и верный соратник Альдо, будущий герцог Эпинэ и Повелитель Молний (о том, что это значит, мы уже рассказывали здесь). Робер за пять лет до событий сериала участвовал в мятеже против короля, во время которого погибли его отец и братья, а теперь скрывается в Агарисе вместе с Альдо. Робер, как и положено Эпинэ, очень хорошо ладит с лошадьми, ведь на гербе его семьи два коня. Он благородный и честный, как настоящий аристократ, и искренне заботится об окружающих его людях, особенно об Альдо. Для принца Робер стал другом и наставником, которому то и дело приходится возвращать юного Ракана с небес на землю.
Робера сыграл Павел Крайнов. Сниматься в кино он начал с самого детства и еще в школе увлекался историческим фехтованием. Как и Халилов, к актерскому образованию Крайнов пришел со второй попытки: его первое образование — инженер. Долго служил в электротеатре «Станиславский», где играл в постановках «Трамвай „Желание“» и «Цена жизни». Потом пришли и первые заметные роли на ТВ: принц в сериале «Прорицатель Омар Хайям. Хроника легенды», врач в «Пока цветет папоротник» и его продолжении «Беловодье. Тайна затерянной страны». Крайнов снимался и в первом российском фэнтези «Волкодав из рода Серых Псов», и в культовом молодежном сериале «Корабль», а в 2019-м сыграл главную роль в фильме «Варавва» про убийцу, отпущенного толпой вместо Иисуса.
Своего героя Крайнов сравнивает с Атосом из «Трех мушкетеров»: «Мне кажется, они похожи по внутренней энергии и темпераменту!» Еще он называет Робера интровертом, сдержанным в эмоциях, но обладающим огромной внутренней силой. «В этом мы с ним похожи, — улыбается актер. — У моего героя мощная внутренняя драма. Это история человека, который потерял смысл существования, потерял на поле боя всех родных и близких ему людей, но при этом он борется, не сдается, пытается выжить и найти свою цель». Именно Павлу, кстати, довелось поучаствовать в массовой боевой сцене первой части «Этерны», где пришлось драться в украшенной ручной резьбой кирасе весом 15 килограммов.
Валентина Ляпина
Мэллит
Светлая и бесстрашная девушка, которую связывают с Альдо узы древней магии
Светлая и бесстрашная девушка, в судьбе которой Альдо Ракан сыграет не последнюю роль. Она выросла в закрытой общине гоганов — иноверцев, которым приписывают владение магией — и считалась там белой вороной: слишком хрупкая и тихая по сравнению с остальными женщинами своего рода. Но, несмотря на эту видимую мягкость, внутри Мэллит горит огонь. Светлая, добрая, любознательная и немного чудаковатая девушка пойдет на все, чтобы добиться желаемого. Например, она сбегает из дома в мужских одеждах, чтобы понаблюдать за Альдо, хотя знает, что за такое своеволие ее может ждать страшное наказание. Мэллит чтит традиции, но даже они не станут преградой, если на кону любовь.
Играет Мэллит молодая актриса Валентина Ляпина. Ей всего 19 лет, а список ролей совсем скоро перевалит за полсотни. Ляпина начинала со съемок в рекламе, потом были «Ералаш», «Закрытая школа», «Воронины» и комедия «Дорогой папа». Но известность ей принесла роль в сериале про лихие 1990-е «Мир! Дружба! Жвачка!», где актриса сыграла очаровательную соседскую девчонку Женю. А еще Валентина — участница нашего большого проекта «Новые русские». Посмотрите, в нем она рассказывает о том, как готовится к съемкам, и о роли своей мечты.
Мэллит нравится Ляпиной душевной чистотой. «Она очень искренний человек! Сейчас бы таких побольше, — рассуждает актриса и признается, что ей почти не приходилось ничего играть, настолько они похожи со своей героиней. — Я так же, как и Мэллит, очень светло смотрю на мир, порой даже наивно, но мне это нравится!» Сами съемки Валентина называет очень приятными, в основном благодаря сложившейся прекрасной команде и тому, как выглядел мир сериала — костюмы и декорации: «Все было легко, весело и непринужденно! Самым трудным, наверное, для меня было аккуратно носить костюмы, ведь они у нас шились под заказ и из очень тонкого материала, как, например, мое платье для ритуала».
Денис Нурулин
Ричард Окделл
Юный герцог, жаждущий отмщения за смерть отца-мятежника
Шестнадцатилетний герцог из северной провинции Надор, которому принадлежит титул Повелителя Скал. Именно его отец поднял бунт, в котором погибли родные Робера Эпинэ, и с тех самых пор жизнь в родовом замке переменилась: мать носит траур, денег нет, а сестра Ричарда, Айрис, да и он сам мечтают поскорее покинуть гнездо. И юному Окделлу выпадает такая возможность: его призывают пройти обучение в Лаик — училище оруженосцев. Там ему придется тяжело: многие одноклассники-унары видят в нем только сына предателя.
Ричард еще совсем молод и потому неопытен. Внутри него кипит горячая кровь, он готов биться насмерть за честь семьи, и он больше всех верит в то, что над Раканами еще воссияет счастливая звезда. К тому же именно Ричарду предстоит сыграть в этом важную роль: мать возложила на него миссию убить того, кто стал виновником смерти его отца Эгмонта. А это Рокэ Алва — самый грозный полководец за всю историю королевства.
Ричарда Окделла играет 24-летний выпускник театрального колледжа Олега Табакова Денис Нурулин. Как и его герой, он тоже рано перебрался из родного городка в столицу, и первый год в колледже ему давался не менее тяжело: «Поэтому в каких-то сценах я понимал, что поступил бы точно так же, как он». Помимо «Этерны», совсем скоро мы увидим Нурулина в главной роли в сериале «Безсоновъ». Там он сыграет гениального юного сыщика.
Самое сложное, с чем Нурулину пришлось столкнуться на площадке, — это верховая езда, в которой у него не было опыта: «А мой Ричард должен уверенно держаться в седле! Пришлось научиться ездить верхом. У меня были занятия верховой ездой — вроде все получилось. В седле я стал сидеть увереннее и даже полюбил лошадей».
Юрий Чурсин
Рокэ Алва
Великий полководец и первый маршал королевства, для которого не существует слова «невозможно»
Первый маршал Талига, Повелитель Ветров и герцог провинции Кэналлоа, где делают лучшее в Талиге вино. Рокэ — непобедимый полководец, лучший фехтовальщик, самый удачливый карточный игрок и первый любовник Талига. По мнению многих, он пособник Леворукого — кэртианского Сатаны, потому что не может человек быть настолько хорош абсолютно во всем. Его зовут Кэналлийским Вороном и страшно боятся, потому что везение и отвага Рокэ граничат с безумием, но ему абсолютно наплевать, любят его или ненавидят. Он хитер, беспринципен и готов на все ради победы, даже сунуться с армией в болота, считавшиеся непроходимыми, но он верен присяге и королю. Именно Рокэ подавил мятеж: от его шпаги на дуэли умер предыдущий Повелитель Скал и отец Ричарда, Эгмонт Окделл.
Актера на роль Рокэ Алвы — знакового героя всей саги — выбирали долго, и в итоге синеглазым герцогом стал Юрий Чурсин, за плечами которого огромный послужной список. Актер театра им. Вахтангова, в кино он выстрелил фильмом Кирилла Серебренникова «Изображая жертву», а позже закрепил успех у зрителей в российской адаптации сериала «Побег», продолжении культовой «Бригады» и криминальном сериале «Мосгаз». Также Чурсин играл Атоса в новой экранизации «Трех мушкетеров». Совсем недавно мы видели его в другой новой экранизации — масштабном проекте Первого канала «Угрюм-река». А еще он порвал шаблоны зрителям эпатажной ролью дрэг-квин в сериале «Настя, соберись!».
Рокэ Алва привлек актера своей неоднозначностью, а еще — тем, как он мыслит, как умеет выстраивать сложные многоходовки, чтобы достичь своих целей. «Где граница между маской и самим человеком? — рассуждает Чурсин. — В каких-то местах его можно даже назвать негодяем, но за всеми поступками стоит высокая цель. Где его граница морали, и какие средства можно использовать для достижения целей?» Вживаться в этот сложный характер актеру помогала не только команда художников-постановщиков, художников по костюмам, гриму — но и партнеры по сериалу. «В такой обстановке какие-то вещи в игре рождаются подсознательно, просто отвечая на вызов окружающих — ты отталкиваешься от него и используешь для своего рывка».
Сергей Горошко
Эстебан Колиньяр
Наследник герцогского титула и главный соперник Ричарда Окделла в школе оруженосцев
Одноклассник Ричарда Окделла и его главный враг. Эстебан — лучший унар (ученик) в Лаик. Он отлично фехтует, знает ответы на все вопросы и никогда не упустит возможности напомнить всем, кто тут главный. Эстебан вспыльчивый, резкий и надменный.
Роль Эстебана исполняет 24-летний Сергей Горошко, проснувшийся знаменитым после роли миллионера Сергея Разумовского в фильме «Майор Гром: Чумной Доктор». Фильм принес Горошко бешеную популярность: на фестивале Bubble Comics Con подарки от фанатов он забирал в промышленном масштабе. До «Майора Грома» актера мы видели в приключенческом фэнтези «Эбигейл» и в «Союзе Спасения», а сейчас он играет в петербургском театре FULCRO, сооснователем которого и является.
«Эстебан — человек со своими представлениями о справедливости, — описывает Горошко своего персонажа. — Понятно, что его методы плохие, он во всем видит свои выгоды, но, например, его вечные перепалки с Ричардом обоснованы: для Эстебана тот сын предателей, которые убили многих защитников короля, из-за них было много жертв. Прав он или нет, судить зрителю». Несмотря на то, что у Колиньяра «не самые светлые способы борьбы с тем, что он считает неправильным», он нравится Сергею тем, что не использует свое положение и продолжает учиться в Лаик: «Он мог бы ничего не делать, и ему за это ничего бы не было, но нет, он лучший фехтовальщик, прилежный ученик, он тренируется и работает. Мне это импонирует: если ты за что-то взялся, делай это хорошо. И Эстебан делает все возможное со всем рвением и терпением».
Как и его герой, Горошко — прилежный ученик: Российский государственный институт сценических искусств он окончил с красным дипломом, стараясь выдавать максимальный результат во всем. Но вот так открыто кого-то презирать, как Эстебан, актер бы не смог: «Я понимаю, что такое человечность, а Эстебан человечность в широком смысле игнорирует для достижения своих целей».
Сергей Гилев
Отец Герман
Загадочный священник, который видит смысл своей жизни в познании и тянется к неизведанному
Отец Герман — ментор в школе Лаик и священник олларианства, официальной религии Талига. Он заботится о том, чтобы вырастить из юнцов-дворян достойных слуг своей страны, но это не единственная причина, почему он оказался в Лаик. Герман увлечен древними легендами и надеется найти в старом монастыре нечто, что поможет в его изысканиях.
Германа играет Сергей Гилев — казак Данила в нашумевшем сериале «Чики» и физрук в «Пищеблоке». До «Чик» Гилев работал в медиа (в том числе СММ-щиком Кинопоиска) и снимался в эпизодических ролях в самых разных проектах («Кома», «Триггер»), но роль безжалостного Данилы стала для актера знаковой: теперь он один из ведущих артистов нашего кино. Он появился в третьем сезоне «Содержанок», сериале «Хрустальный» и сыграл главную роль в драме «Нуучча», получившей на «Кинотавре» приз за режиссуру.
Гилев — тоже участник «Новых русских»: в небольшом интервью он рассказывал о том, что для него самое сложное в профессии и каково это — начинать актерскую карьеру в 40 лет. Кстати, когда-то в юности Гилев работал грузчиком и по невероятному совпадению возил именно книги Веры Камши, а теперь и сам стал одним из героев этой истории. «Я тогда всем продавщицам говорил, что стану писателем, и кто-то будет им возить мои книги. Но стал актером», — говорит Гилев.
Своего персонажа актер описывает как человека, про которого никто ничего не знает и который действует самостоятельно: мы не видим, кто ему отдает приказы. С отцом Германом Гилева, по его мнению, роднит то, что они оба умные. «А не похож он на меня тем, что понимает что-то в интригах. Я ничего в них не понимаю, я просто со всеми вокруг дружу». Еще герой нравится Гилеву потому, что у него странная прическа. «Мы зовем ее „подоконник“. Это мои собственные волосы, а всем все равно кажется, что это парик. Но это тоже хорошо: мы всегда можем заменить ее на реальный парик, а никто и не заметит. Ну, и отец Герман не злой человек. А то ж я иногда злых ребят играю, поэтому мне всегда радостно сыграть добряка».
Второстепенные герои
Матильда Ракан
Бабушка Альдо, вдовствующая принцесса Ракан. Роскошным платьям Матильда предпочтет револьверы, а светским приемам — охоту. Очень любит внука и переживает о его благополучии и так же искренне заботится о Робере Эпинэ.
Енниоль
Глава гоганской общины, где его зовут Достославным. Личность, окутанная тайной. Богатый торговец, у которого свои планы на судьбы мира.
Айрис Окделл
Младшая сестра Ричарда. Своенравная и упрямая девушка, которой тесно в стенах родового замка.
Мирабелла Окделл
Мать Ричарда и Айрис. Ненавидит Рокэ Алву и правящую династию за смерть мужа.
Валентин Придд
Наследник Дома Волн и одноклассник Ричарда Окделла. Холодный, скрытный, гордый и молчаливый, никто никогда точно не знает, что у него на уме.
Арно Савиньяк
Друг Ричарда Окделла, с которым они вместе учились в Лаик, и младший брат Лионеля Савиньяка, генерала Талига и главы королевской охраны. Открытый и добродушный юноша с большим сердцем.
Арнольд Арамона
Капитан, которому вверено руководить школой Лаик. Унары его не любят за гневливость и жестокость.
Лионель Савиньяк
Командир королевской охраны. Умен, благороден и расчетлив. Лионель был секундантом Рокэ на дуэли с Эгмонтом.
Кардинал Сильвестр
В миру Квентин Дорак, глава олларианской церкви. На самом деле, именно он, а не король, управляет всем Талигом. Сильвестр жесток, но разумен, и ради блага страны готов плести интриги и убивать неугодных. Разумеется, не своими руками.
Катарина «Катари» Оллар
Королева Талига, которую часто сравнивают с гиацинтом из-за ее нежности и хрупкости. Но настолько ли она беспомощна, как хочет казаться?
Фердинанд Оллар
Король Талига. Мягкий и безвольный правитель, решения за которого принимает кардинал.
Автор: Валерия Усталова