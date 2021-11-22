Кто есть кто в «Этерне»?

Гилев — тоже участник «Новых русских»: в небольшом интервью он рассказывал о том, что для него самое сложное в профессии и каково это — начинать актерскую карьеру в 40 лет. Кстати, когда-то в юности Гилев работал грузчиком и по невероятному совпадению возил именно книги Веры Камши, а теперь и сам стал одним из героев этой истории. «Я тогда всем продавщицам говорил, что стану писателем, и кто-то будет им возить мои книги. Но стал актером», — говорит Гилев.

Своего персонажа актер описывает как человека, про которого никто ничего не знает и который действует самостоятельно: мы не видим, кто ему отдает приказы. С отцом Германом Гилева, по его мнению, роднит то, что они оба умные. «А не похож он на меня тем, что понимает что-то в интригах. Я ничего в них не понимаю, я просто со всеми вокруг дружу». Еще герой нравится Гилеву потому, что у него странная прическа. «Мы зовем ее „подоконник“. Это мои собственные волосы, а всем все равно кажется, что это парик. Но это тоже хорошо: мы всегда можем заменить ее на реальный парик, а никто и не заметит. Ну, и отец Герман не злой человек. А то ж я иногда злых ребят играю, поэтому мне всегда радостно сыграть добряка».