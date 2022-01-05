Как создавался мир «Ведьмака»

Во втором сезоне сериала Netflix появляются новые локации, новые персонажи и новые твари. Геральт (Генри Кавилл) возвращается в Каэр Морхен — крепость, где он вырос и обучился всем ведьмацким премудростям. Город Цинтра на какое-то время превращается в оплот эльфов. Цири (Фрейя Аллан) пробудила очень древних монстров, и со многими ей придется столкнуться лично. Поэтому перед производственными цехами (костюмы, декорации, грим) стояла непростая задача — развить мир первого сезона так, чтобы он стал богаче и при этом сохранил узнаваемость. Посмотрим, как они с этим справились.
Каэр Морхен
Одна из основных локаций нового сезона — крепость Каэр Морхен, где располагалась школа ведьмаков. Бывшие ученики считают ее своим домом и каждой зимой возвращаются сюда зимовать и зализывать раны, полученные в драках с монстрами и людьми. Именно сюда Геральт и привозит Цири, чтобы защитить ее от всех, кто охотится за девушкой.
В Каэр Морхен разворачивается значительная часть событий всего сезона, поэтому полуразрушенной крепости было уделено особое внимание, почти как персонажу шоу. Декорацию возвели практически полностью и наполнили реквизитом. Референсом для создания крепости послужили древние индийские цитадели — монументальные каменные сооружения с высокой сторожевой башней и резным интерьером.
«Мы знали, что Каэр Морхен будет главным визуальным ключом ко всему сезону, — рассказывает художник-постановщик сериала Эндрю Лоус. — Поэтому внимательно изучили описание крепости в книгах Сапковского и попытались перенести ее максимально близко к тексту: строение, ощущения, настроение».
Каэр Морхен находится в плачевном состоянии, но ведьмаки все равно продолжают тут жить и считать это место домом. Здесь они развлекаются, принимают гостей, занимаются научной работой и проводят эксперименты, но ничего не ремонтируют. Во дворе лежат и кости ведьмаков, погибших в давней битве. Здесь же можно увидеть скелет гигантского грифона.
У здания уже нет ворот, часть башни разрушена, но стены все еще стоят. Большая часть интерьеров крепости была построена единой частью в гигантском павильоне. Это позволяло двигаться между разными комнатами без монтажных склеек.
Например, прямо с улицы можно войти в большой холл, где проходили ведьмацкие пиры. «Здесь нужно было создать ощущение силы и крутости, — говорит Лоус. — Это зал, который можно снимать в любом направлении, и зрителю будет интересно его разглядывать из-за множества деталей».
Колонны пиршественного зала сконструированы так, чтобы при взгляде с разного ракурса они представляли собой коридор, визуально изолированный от основного помещения. Это сделано для того, чтобы можно было снимать разные сцены словно в разных местах, не удаляя при этом слишком далеко от локации. По мнению художника-постановщика, это создавало ощущение пространства вокруг персонажей.
Рядом располагаются оружейная комната и научная лаборатория, где ведьмаки препарируют и изучают монстров. На столах — инструменты и средневековые медицинские приборы. «Создать декорации такой лаборатории — это вам не просто положить на стол пару любых симпатичных предметов, — делится Лоус. — Каждый предмет должен иметь смысл или хотя бы выглядеть так, будто он имеет смысл».
Сложной задачей оказалась полоса препятствий для тренировок ведьмаков. «Мы не хотели, чтобы она превратилась в телевизионный аттракцион на выживание, — поясняет Лоус. — Они очень предсказуемы. Но сделать нечто новенькое и опасное на вид очень сложно: кажется, мы видели уже все возможные варианты. Поэтому пришлось поломать голову».
Мир за пределами крепости
Авторам сериала было важно не просто показать отдельные локации, но создать ощущение большого разноголосого мира. «В первом сезоне весь антураж был сделан под влиянием архитектуры Северного полушария, — рассказывает Лоус. — Поэтому для расширения мира в этот раз мы решили обратиться за вдохновением к культурам Южного полушария — Индии, Азии, Японии. Это позволило нам сделать вымышленный мир богаче и показать, что в нем сосуществуют разные культуры. Мы не хотели, чтобы мир сериала был похож на локации из всем известной игры, и предпочли сделать его иным».
Интересно, что у Континента нет карты, нам ее ни разу не показывали. Кроме того, персонажи не говорят, где находится то или иное место — на севере или на юге — и как далеко одна страна находится от другой. Нам остается об этом только догадываться. Но эта неизвестность потребовала от создателей сериала показать разнообразие культур, чтобы маркировать перемещение персонажей из одного места в другое.
Вот, например, улица одного из городов, где происходит действие. При создании таких декораций зачастую даже песок на земле специально привозят и укладывают для имитации средневековой грязищи.
Крепость Аретузу, школу магии для девочек, уже показывали в первом сезоне, но лишь частично. Во втором сезоне ее значительно больше. Например, в этот раз мы видим внутренний дворик, коридоры и библиотеку.
Одна из самых интересных новых локаций появляется в первой серии второго сезона. В основу эпизода легла новелла «Крупица истины» о Нивеллене (Кристофер Хивью), в сериале — давнем друге Геральта. Как объясняет Лоус, этот эпизод задает нужную атмосферу повествования и настраивает зрителей на правильное восприятие всего сезона, а художнику-постановщику развязывает руки, чтобы создать нечто по-настоящему волшебное. Так что усадьба Нивеллена, куда Геральт приехал с Цири, должна была притягивать внимание и зачаровывать. Кстати, дизайн этой локации вдохновлен вполне конкретной польской крепостью, что напоминает нам о происхождении литературного героя.
Внутренний дворик усадьбы был построен полностью, с обзором на 360 градусов. Потому что в финале здесь разворачивается кульминационная драка, и камера будет кружить и показывать весь периметр локации.
Обитель Мелителе, где Цири и Геральт получают от матери Неннеке важный совет, основана на архитектуре ансамбля Альгамбра, расположенного в Гранаде на юге Испании. В течение нескольких веков Альгамбру строили и перестраивали и христиане, и мусульмане, поэтому она яркий пример сочетания разных архитектурных стилей. А геометрические узоры обители напоминают декор мечетей.
Локации
Съемки в декорациях проходили на Arborfield Film Studios — бывшей военной базе со столетней историей. Декорации располагались в бывших бараках или на съемочном дворе. Там были построены деревни и внешние элементы Каэр Морхен, включая и полосу препятствий.
Остальную натуру снимали по всей Англии. Работая над первым сезоном, съемочная группа побывала в Польше, Испании и Венгрии, но сейчас из-за пандемии путешествие по Европе оказалось невозможным, так что пришлось выкручиваться дома. Так, кинематографисты отправились в леса Колдхарбор в Чичестере и Борн в Фарнхэме. Последний частенько оказывался на экране: в нем снимали «Гладиатора», «Гарри Поттера и Принца-полукровку» и «Мир Юрского периода 2».
Пять съемочных дней прошло в Суррее на действующей военной базе MOD Deepcut. Здесь снимали Тропу убийц, где Геральт и Цири занимаются бегом по пересеченной местности. По сюжету эта каменистая тропа идет вокруг Каэр Морхен.
Потом съемочная группа отправилась севернее, на озеро Дистрикт в Камбрии, где все оборудование и людей нужно было спускать на лебедке в каменоломню Ходж Клоуз. Там же располагается пещера Райдал — рукотворное углубление в скалах, 200 лет назад обеспечивавшее близлежащие деревни кровельным шифером.
Водопады, через которые перенеслись Цири и Йеннифэр (Аня Чалотра), снимали на реке Тис в Тисдейле, графство Дарэм. Эти виды также появляются в фильме «1917». Интересно, что там действительно есть мост (Wynch Bridge), построенный еще в 1830 году, и он настолько хлипкий, что безопасно идти по нему может только один человек за один раз.
Три съемочных дня прошло в Национальном парке Йоркшира, в красивейшем ущелье Гордейл Скар, сотни лет вдохновляющем художников и писателей. Здесь находятся два водопада и невероятной красоты утес высотой более 100 метров. Вода с тающих ледников в конце ледникового периода тысячи лет вытачивала камни, чтобы создать этот потрясающий вид.
«Мы начали исследовать Йоркшир внимательнее и нашли совершенно невероятные локации, — делится Лоус. — Озера позволили нам снимать абсолютно разные виды и при этом не перемещаться слишком далеко».
Местечко Plumpton Rocks было найдено буквально в последний момент перед съемками. Здесь расположено искусственное озеро, окруженное живописными скалами и садами. Большой сад был разбит в 1760-х. Это место очень любил художник Уильям Тёрнер, который приехал сюда в 1797 году, чтобы по заказу владельца написать пейзаж — свой первый коммерческий заказ работы маслом.
Последняя неделя съемок прошла в аббатстве Фаунтейн в Йоркшире. Здесь один из самых больших и хорошо сохранившихся цистерцианских монастырей Англии. Основанная в 1132 году обитель просуществовала более 400 лет и стала одной из самых богатых в Англии, пока не была закрыта приказом короля Генриха VIII в 1539 году.
Съемки также проходили на озерах Френшэм в Суррее. Два из них были созданы в Средние века, чтобы обеспечивать рыбой поместье епископа Винчестерского. Эти места можно видеть в фильме «Собака Баскервилей» (1959), комедии «Так держать… Джек» и недавней «Мумии», где озера играли за Нил.
Монстры
Во втором сезоне появляется несколько новых монстров. Конечно же, все они созданы с помощью компьютерной графики, но особняком среди них стоит все тот же Нивеллен: много лет назад он был проклят и теперь вынужден жить в обличье зверя. Поскольку это человек, то при его создании в основном использовался и настоящий грим с небольшой цифровой доработкой. Референсом для создания его лица послужил кабан.
«Нивеллен прошел несколько стадий дизайна, — рассказывает Кристофер Хивью. — Изначально он был агрессивнее на вид. Но потом мы пришли к более миролюбивой внешности, потому что он все-таки не был злым или воинственным по своей сути. И 95% образа создано с помощью пластического грима».
Одним из монстров второго сезона «Ведьмака» стал леший, которого, казалось бы, мы хорошо знаем по сказкам. Однако здесь он дерево-монстр, которое может оставить в человеке свой росток, словно личинку, и прорасти, захватив личность человека. Дизайнеры постарались создать его максимально объемным, с проработанными движениями. Частично леший тоже сделан с помощью грима.
Грим
Многие монстры в фильме созданы с помощью визуальных эффектов. Но для создания ушек эльфов и волшебных трансформаций, а также ран, шрамов и боевых увечий, требуется пластический грим. Во втором сезоне им занимался Барри Гаер, который работал над сериалами «Игра престолов» и «Очень странные дела», а также фильмами «Легенда о Зеленом Рыцаре», «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия», «Прошлой ночью в Сохо», «Не время умирать» и другими проектами.
Создание любого пластического грима начинается со снятия слепка головы актера (или любой другой части тела, которую планируется загримировать). Поэтому у гримеров обычно скапливается множество актерских бюстиков.
После чего поверх полученной формы головы или руки лепят ту форму, которая нужна для проекта. С нее тоже снимают слепок. После утверждения внешнего вида существа разница между формами лица с актера и финальной скульптуры превратится в силиконовую накладку, которую приклеят к лицу актера. При создании формы художники по гриму используют разные материалы: пластик, оргстекло, эпоксидные смолы. И потом в формах отливают накладку из силикона, пенорезины или латекса.
Силиконовые накладки раскрашивают вручную и при необходимости внедряют в них волосы. Волосинки вставляются тоже вручную по одной. Работа только для усидчивых!
Для второго сезона «Ведьмака» понадобилось множество мертвых тел разной степени изуродованности. Если помните, предыдущий сезон закончился большой битвой при Содденском холме с сотнями жертв. И здесь эта история продолжается: мы видим целое поле погибших, среди которых наставница Йеннифэр, Тессая де Врие (МайАнна Бёринг), ищет свою ученицу. И зрелище это не из приятных.
«У нас тут будто конвейер по созданию крови и внутренностей», — шутит Гаер над своей работой. Многие части тел приходится незаметно приклеивать к исполнителям, маскируя стыки, чтобы потом очень зрелищно на камеру оторвать их в бою.
Костюмы
Художник по костюмам Люсинда Райт сменила на этом посту Тима Аслама, который одевал персонажей в первом сезоне. Однако она постаралась сделать так, чтобы зрители ощущали преемственность костюмов главных персонажей, а их визуальная история имела логичное развитие. «Я не хотела прийти и уничтожить все, что было сделано раньше, начав все заново», — говорит Райт.
Но все-таки без перемен не обошлось. Так, в тесном тандеме с Генри Кавиллом художница придумала для Геральта новую броню, которая по сюжету совсем не новая. «У Геральта не было времени, чтобы остановиться и купить себе новые доспехи или сделать их самому, — рассказывает свою идею Кавилл. — Поэтому он отправился в подземелья Каэр Морхен и нашел нечто очень старое из другой эпохи, но все еще рабочее».
Этот костюм изначально создавался под влиянием доспехов Древнего Востока и Средневековья. И если в первом сезоне Кавилл ел и спал в своих доспехах, чтобы обжить их и сделать более поношенными, то в этот раз такие мучения не потребовались: у актера было восемь одинаковых доспехов разной степени убитости. Отфактуриванием костюмов занималась целая команда специальных художников.
В предыдущем сезоне дизайн доспеха был таким, что Кавиллу не удавалось дотянуться до висящего на спине меча. Теперь же дизайн поменяли и дали актеру возможность доставать клинок. Также Райт добавила сумочку для бутылочек с эликсирами. Это важная составляющая оружия ведьмака в схватке с нечистью. Но в прошлом сезоне бутыльки появлялись прямо из воздуха, как по мановению волшебной палочки. Генри Кавилл сам выбрал место расположения этой сумки — на ноге. А вот что, по его словам, наливали в бутылочки вместо ведьмацкого эликсира: «Кажется, это была вода с активированным углем, причем она была безвкусной. Еще мне подмешивали что-то белое в эту склянку, тоже безвкусное».
Одежду проституток, которые появляются в Каэр Морхен, создавали из тонких восточных тканей ярких цветов, чтобы они контрастировали с одеяниями постоянных обитателей крепости, одетых в основном в черную и коричневую кожу.
Для костюма Нивеллена Райт сделала меховой воротник, чтобы его одежда сочеталась с кабаньими бакенбардами. Ткань наряда сделана вручную.
Кардинально изменилась и броня стражи Нильфгаарда. В первом сезоне она была будто из мятой кожи, теперь же похожа на металлическую, хотя сделана из пластика, чтобы актерам было легче в ней двигаться, а каскадерам — исполнять трюки, падать и драться. Но дизайнер сохранила в доспехе символику солнечных лучей, как описано в книге. Ей нужно было сделать образ рыцаря Нильфгаарда пугающим и одновременно красивым, а также выделить глаза. В основе дизайна лежит готический доспех, а форма шлема повторяет форму своего римского прототипа.
Эльфы носят одежду цвета земли, но цвет их доспеха выделяется на фоне листвы, чтобы они были хорошо заметны в лесном антураже. Для боя такой костюм не годится — лучникам удобнее целиться в хорошо заметную цель, зато зрители отлично видят персонажей.
Оружие
Клинки для всех боевых персонажей сериала готовили оружейник Ник Джеффрис и его команда. Мечи изготавливались из металла и резины: металлические хорошо смотрятся на камеру, а резиновые подходят для съемки поединков.
У Геральта два меча: металлический — для драк с людьми, серебряный — для поединков с монстрами. Серебряный проще и лаконичнее на вид.
Топор другого ведьмака, Хемрика (Джоэль Адриан) — это большое лезвие с копьем с обратной стороны и еще одним сверху. Он позволяет захватывать оружие в нескольких местах, что дает дополнительную маневренность во время драки.
Меч Ламберта (Пол Бульон) — копия исторического меча периода Великого переселения народов (это примерно IV-VII века нашей эры). А Коэн (Ясен Атор) владеет весьма необычным мечом в японском стиле с защитной гардой для руки.
Меч Весемира (Ким Бодния) — полутораручник с вмятинами от клыков какой-то твари. Слюна зверя вступила в реакцию с металлом, и по краям вмятин можно видеть следы этой реакции. Еще один (короткий) клинок сделан в том же стиле.
Цири же изначально дерется коротким деревянным мечом, отдаленно похожим на древнее римское оружие. Такой меч легче и маневреннее, лучше подходит хрупкой девушке.
Рыцари Нильфгаарда вооружены мечами с интересным рельефом в виде режущей волны с обратной стороны — они выглядят устрашающе. Копья тоже сделаны с волной для создания единой визуальной составляющей. Арбалеты нильфгаардцев (также с волной) — стандартные средневековые европейские арбалеты.
У гномов в сериале тоже интересное оружие. У одного из них, например, молот с двумя пальцами с другой стороны. Гномы-близнецы вооружены булавами в виде ног. Согласно легенде, они взяли эти ноги у своих жертв, отлили в бронзе и сделали из них булавы.
Эльфийские копья имеют упоры, декорированные головами животных. Их топоры тоже декорированы, но уже головами драконов. Рукоять эльфийского меча украшена головой змеи. Такой же декор на эльфийском даггере. Такие детали, возможно, не видны на камеру крупным планом, но они, несомненно, считываются зрителем и помогают создать иллюзию множества культур и многомерности сериального мира.
Автор: Надежда Маркалова
Фото: iStock / Getty Images Plus, WillSelarep / Getty Images, пресс-служба Netflix