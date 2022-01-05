Как создавался мир «Ведьмака»

Мир за пределами крепости

Авторам сериала было важно не просто показать отдельные локации, но создать ощущение большого разноголосого мира. «В первом сезоне весь антураж был сделан под влиянием архитектуры Северного полушария, — рассказывает Лоус. — Поэтому для расширения мира в этот раз мы решили обратиться за вдохновением к культурам Южного полушария — Индии, Азии, Японии. Это позволило нам сделать вымышленный мир богаче и показать, что в нем сосуществуют разные культуры. Мы не хотели, чтобы мир сериала был похож на локации из всем известной игры, и предпочли сделать его иным».

Интересно, что у Континента нет карты, нам ее ни разу не показывали. Кроме того, персонажи не говорят, где находится то или иное место — на севере или на юге — и как далеко одна страна находится от другой. Нам остается об этом только догадываться. Но эта неизвестность потребовала от создателей сериала показать разнообразие культур, чтобы маркировать перемещение персонажей из одного места в другое.

Вот, например, улица одного из городов, где происходит действие. При создании таких декораций зачастую даже песок на земле специально привозят и укладывают для имитации средневековой грязищи.