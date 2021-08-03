Геральт возвращается домой: каким получился второй сезон «Ведьмака»

17 декабря на Netflix состоится долгожданная премьера второго сезона «Ведьмака». Марат Шабаев рассказывает, как сериал поработал над собственными ошибками и чего ждать от новых серий.

Что происходит в новых сериях

Первый сезон «Ведьмака» закончился эпической битвой при Содденском холме, в которой сошлись армия Нильфгаардской империи и отряд волшебников. Магам удается отбить удар захватчиков в основном благодаря Йеннифэр (Аня Чалотра). Все считают, что она погибла, но это не так. В новом сезоне волшебница возвращается обратно ровно в тот момент, когда в сообществе чародеев начинают разворачиваться политические интриги.

Встретившиеся Геральт (Генри Кавилл) и Цири (Фрейя Аллан) держат путь к цитадели Каэр Морхен. Именно там ведьмаки тренируются и пережидают суровые зимы. Геральт воссоединяется с братьями по цеху и с наставником Весемиром (Ким Бодния). Вместе они берутся за обучение Цири: принцесса должна научиться постоять за себя и овладеть не только всеми премудростями ведьмачьего ремесла, но и силами, которые в ней пробудились. И пока Цири учится владеть мечом, ее начинают искать абсолютно все.

Работа над ошибками

Экранизация популярной серии фэнтези-романов (а заодно и видеоигровой франшизы) — дело опасное. Первый сезон попал под каток фанатского гнева еще до выхода: не всем понравился кастинг. После релиза главной претензией стала организация сюжетных линий, которые разворачивались в разных временных отрезках, а сошлись воедино лишь к финалу сезона. Шоураннерка Лорен Шмидт Хиссрик фанатов услышала, и второй сезон получился куда более стройным и линейным. Действие теперь разворачивается так, что понятно, чем занимаются Геральт, Цири, Лютик и Йеннифэр, и не нужно гадать, когда и где все это происходит.

Генри Кавилл

Еще одно важное изменение — главный герой теперь куда разговорчивее, в отличие от первого сезона, где он в основном махал мечом, пыхтел и делал «хм». Сейчас же он позволяет себе более продолжительные беседы. Благодарить за это стоит в том числе Генри Кавилла: актер (большой фанат романов Сапковского и видеоигр по мотивам) рассказал в интервью, что убедил создателей сериала точнее передать характер ведьмака, который был не только охотником на чудовищ, но и философом.

Каким получился второй сезон

Мрачным и в меру эпичным. Увы, родовую травму сериалу уже не изжить: первые две книги Сапковского были сборниками рассказов, в которых Геральт постоянно выполнял мелкие поручения. Сериал же пытался соблюсти стилистику своеобразного фэнтези-детектива с расследованиями, но одеяло неизбежно перетягивала сюжетная линия про политические интриги и таинственные пророчества. Второй сезон эту линию продолжает: он открывается серией «Зерно истины» (экранизация одноименного рассказа из сборника «Последнее желание», постмодернистский пересказ «Красавицы и чудовища»), но в дальнейшем следует эпичному роману «Кровь эльфов». Там ведьмак не просто зарабатывает деньги, а невольно становится заложником масштабной геополитической игры, где все стороны конфликта претендуют на чудо-девочку Цири, за которой он присматривает.

Но, кажется, стоит уже перестать сравнивать сериалы и первоисточник: экранизации «Игры престолов» и «Властелина колец» отличались от оригинальных романов. Главное, что Хиссрик воссоздает аутентичную атмосферу Сапковского: это все еще мир, где колдуны играют в свои закулисные игры, империи пытаются поделить сферы влияния, а самым страшным монстром оказывается человек. Не случайно во втором сезоне делается упор на проблемах местных меньшинств вроде эльфов, которые страдают от ксенофобии.

Пол Бульон

Но самое приятное, что есть во втором сезоне, — это изображение ведьмачьей жизни. Во-первых, на экране дебютирует легендарная крепость Каэр Морхен, в которой много столетий тренируют новых ведьмаков, обучают их готовить зелья и выслеживать монстров. Там Геральт встречает своих старых товарищей — циничного Ламберта (Пол Бульон) и разгульного Эскеля (Бэзил Айденбенц). Во-вторых, сериальный Весемир удался на славу: самый старый ведьмак, всеобщий наставник может похвастаться быстрым умом и едким чувством юмора. Ну и, в-третьих, злобные монстры и фэнтезийный колорит все еще на месте: избушка на курьих ножках, пугающий леший, вампирка-брукса и другие монстры, о которых мы пока не можем сказать.

Вердикт

Второй сезон «Ведьмака» смотрится лучше первого — за это стоит поблагодарить и внятный нарратив, и атмосферные интерьеры Каэр Морхен, и то, как показано сближение Геральта и Цири. Netflix и шоураннерка Лорен Шмидт Хиссрик прислушиваются к фанатам, но все равно продолжают гнуть свою линию: это мрачное шоу с политическим подтекстом, не стесняющееся изменять книжный канон в угоду сериальной драматургии. Но сейчас конкурентов у него нет. «Колесо времени» от Amazon Prime играет на поле подросткового эпика, грядущие приквелы/спин-оффы «Игры престолов» не внушают доверия, а про новый сериал по «Властелину колец» ничего толком не понятно. Поэтому можем лишь посетовать на досадное отсутствие музыкального хита в новых сериях «Ведьмака»: бард Лютик (Джои Бэти), конечно, старается, но второй «Ведьмаку заплатите чеканной монетой» мы вряд ли услышим.