Геральт возвращается домой: каким получился второй сезон «Ведьмака»

17 декабря на Netflix состоится долгожданная премьера второго сезона «Ведьмака». Марат Шабаев рассказывает, как сериал поработал над собственными ошибками и чего ждать от новых серий.
Что происходит в новых сериях
Первый сезон «Ведьмака» закончился эпической битвой при Содденском холме, в которой сошлись армия Нильфгаардской империи и отряд волшебников. Магам удается отбить удар захватчиков в основном благодаря Йеннифэр (Аня Чалотра). Все считают, что она погибла, но это не так. В новом сезоне волшебница возвращается обратно ровно в тот момент, когда в сообществе чародеев начинают разворачиваться политические интриги.
Встретившиеся Геральт (Генри Кавилл) и Цири (Фрейя Аллан) держат путь к цитадели Каэр Морхен. Именно там ведьмаки тренируются и пережидают суровые зимы. Геральт воссоединяется с братьями по цеху и с наставником Весемиром (Ким Бодния). Вместе они берутся за обучение Цири: принцесса должна научиться постоять за себя и овладеть не только всеми премудростями ведьмачьего ремесла, но и силами, которые в ней пробудились. И пока Цири учится владеть мечом, ее начинают искать абсолютно все.
Работа над ошибками
Экранизация популярной серии фэнтези-романов (а заодно и видеоигровой франшизы) — дело опасное. Первый сезон попал под каток фанатского гнева еще до выхода: не всем понравился кастинг. После релиза главной претензией стала организация сюжетных линий, которые разворачивались в разных временных отрезках, а сошлись воедино лишь к финалу сезона. Шоураннерка Лорен Шмидт Хиссрик фанатов услышала, и второй сезон получился куда более стройным и линейным. Действие теперь разворачивается так, что понятно, чем занимаются Геральт, Цири, Лютик и Йеннифэр, и не нужно гадать, когда и где все это происходит.
Еще одно важное изменение — главный герой теперь куда разговорчивее, в отличие от первого сезона, где он в основном махал мечом, пыхтел и делал «хм». Сейчас же он позволяет себе более продолжительные беседы. Благодарить за это стоит в том числе Генри Кавилла: актер (большой фанат романов Сапковского и видеоигр по мотивам) рассказал в интервью, что убедил создателей сериала точнее передать характер ведьмака, который был не только охотником на чудовищ, но и философом.
Каким получился второй сезон
Мрачным и в меру эпичным. Увы, родовую травму сериалу уже не изжить: первые две книги Сапковского были сборниками рассказов, в которых Геральт постоянно выполнял мелкие поручения. Сериал же пытался соблюсти стилистику своеобразного фэнтези-детектива с расследованиями, но одеяло неизбежно перетягивала сюжетная линия про политические интриги и таинственные пророчества. Второй сезон эту линию продолжает: он открывается серией «Зерно истины» (экранизация одноименного рассказа из сборника «Последнее желание», постмодернистский пересказ «Красавицы и чудовища»), но в дальнейшем следует эпичному роману «Кровь эльфов». Там ведьмак не просто зарабатывает деньги, а невольно становится заложником масштабной геополитической игры, где все стороны конфликта претендуют на чудо-девочку Цири, за которой он присматривает.
Но, кажется, стоит уже перестать сравнивать сериалы и первоисточник: экранизации «Игры престолов» и «Властелина колец» отличались от оригинальных романов. Главное, что Хиссрик воссоздает аутентичную атмосферу Сапковского: это все еще мир, где колдуны играют в свои закулисные игры, империи пытаются поделить сферы влияния, а самым страшным монстром оказывается человек. Не случайно во втором сезоне делается упор на проблемах местных меньшинств вроде эльфов, которые страдают от ксенофобии.
Но самое приятное, что есть во втором сезоне, — это изображение ведьмачьей жизни. Во-первых, на экране дебютирует легендарная крепость Каэр Морхен, в которой много столетий тренируют новых ведьмаков, обучают их готовить зелья и выслеживать монстров. Там Геральт встречает своих старых товарищей — циничного Ламберта (Пол Бульон) и разгульного Эскеля (Бэзил Айденбенц). Во-вторых, сериальный Весемир удался на славу: самый старый ведьмак, всеобщий наставник может похвастаться быстрым умом и едким чувством юмора. Ну и, в-третьих, злобные монстры и фэнтезийный колорит все еще на месте: избушка на курьих ножках, пугающий леший, вампирка-брукса и другие монстры, о которых мы пока не можем сказать.
Вердикт
Второй сезон «Ведьмака» смотрится лучше первого — за это стоит поблагодарить и внятный нарратив, и атмосферные интерьеры Каэр Морхен, и то, как показано сближение Геральта и Цири. Netflix и шоураннерка Лорен Шмидт Хиссрик прислушиваются к фанатам, но все равно продолжают гнуть свою линию: это мрачное шоу с политическим подтекстом, не стесняющееся изменять книжный канон в угоду сериальной драматургии. Но сейчас конкурентов у него нет. «Колесо времени» от Amazon Prime играет на поле подросткового эпика, грядущие приквелы/спин-оффы «Игры престолов» не внушают доверия, а про новый сериал по «Властелину колец» ничего толком не понятно. Поэтому можем лишь посетовать на досадное отсутствие музыкального хита в новых сериях «Ведьмака»: бард Лютик (Джои Бэти), конечно, старается, но второй «Ведьмаку заплатите чеканной монетой» мы вряд ли услышим.
Автор: Марат Шабаев