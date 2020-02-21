Что мы знаем о сериале «Властелин колец» — новом фэнтези по книгам Дж. Р. Р. Толкина

В начале июля министерство экономического развития Новой Зеландии ослабило меры по борьбе с COVID-19. Ведомство разрешило продолжить съемки нескольких проектов. Среди них — сериал «Властелин колец». До пандемии Amazon успел снять часть пилотной серии. У стриминга большие планы на сериал по вселенной Дж. Р. Р. Толкина (несколько сезонов и бюджет в миллиард долларов). Рассказываем, что о нем известно на сегодняшний день.

Чем сериал отличается от фильмов?



Amazon пока не раскрыл сюжет сериала, но подтвердил, что его действие развернется задолго до тех событий, что мы видели в фильмах Питера Джексона.

Хронология в мире Толкина делится на несколько промежутков — они называются эпохами. Действие «Хоббита» и трилогии «Властелин колец» разворачивается в Третью эпоху, которая насчитывает 3021 год. Так, Бильбо Бэггинс отправился в поход с гномами в 2941-м (начало «Хоббита»), а Фродо отбывает в Бессмертные Земли в 3021-м (финал трилогии «Властелин колец»).

Саурон

Сериал покажет зрителям Вторую эпоху, которая длилась 3441 год. Одно из ее главных событий — создание Колец власти. Их выковали эльфы по просьбе Саурона, главного антагониста «Властелина колец». Позднее он создал главное кольцо — Кольцо Всевластья, подчинявшее себе другие. Любому, кто его надевал (за исключением Саурона), кольцо продлевало жизнь и позволяло становиться невидимым.

Вторая эпоха закончилась победой над Сауроном в войне, которую он начал в Средиземье. Эльфы и люди объединились против злодея и лишили его кольца. Без артефакта Саурон утратил тело, и первую тысячу лет Третьей эпохи провел в виде духа.

Кто играет в сериале?

Подробностей о героях сериала нет, зато известен актерский состав. В шоу снимутся Роберт Арамайо, известный по роли молодого Неда Старка в «Игре престолов»; австралийка Маркелла Кавена из сериала «Плач» — по слухам, ее героиню зовут Тайра; Джозеф Моул (Бенджен Старк из «Игры престолов») сыграет главного злодея Орена, а Морфидд Кларк («Темные начала») — молодую Галадриэль, которую в фильмах Питера Джексона играла Кейт Бланшетт.

Имена героев упоминаются только в СМИ, официального подтверждения пока нет.

Морфидд Кларк Роберт Арамайо Маркелла Кавена Джозеф Моул Макс Болдри

В сериале также появятся Эма Хорват («Лайкай. Делись. Смотри»), Назанин Бониади («Танцующий в пустыне»), Дэниэл Вейман («Джентльмен Джек»), Дилан Смит («Имя мне ночь»), Том Бадж («Кэнди»), Исмаэль Круз («Мандалорец»), Тайро Мухафидин, Овайн Артур, Софиа Номвете, Меган Ричардс и Чарли Викерз.

Amazon подтвердил участие всех актеров, за исключением Макса Болдри (сериал «Годы»). По данным Deadline, ему отошла главная роль.



Ранее одна из ролей (предположительно, героя зовут Белдор) досталась Уиллу Поултеру («Выживший»), но он покинул сериал из-за конфликта в расписании. Его заменил Арамайо.

Кто еще работает над сериалом?

У «Властелина колец» два шоураннера — это Патрик МакКей и Джон Д. Пэйн. Они пишут в дуэте еще с конца 1990-х, но их послужной список в Голливуде пока скромный. До этого они работали над фантастикой «Стартрек: Бесконечность». По слухам, именно Джей Джей Абрамc, продюсер ленты, посоветовал их Amazon.

Хуан Антонио Байона на съемках пилотной серии «Властелина колец»

Первые две серии «Властелина колец» поставит испанец Хуан Антонио Байона, друг и протеже Гильермо дель Торо. Он дебютировал в режиссуре в 2007 году триллером «Приют», получившим семь премий «Гойя». Байона также экранизировал фэнтези «Голос монстра», снял фильм-катастрофу «Невозможное», сиквел «Мира Юрского периода» и два эпизода «Страшных сказок» с Евой Грин.



Вместе с шоураннерами сценарий пишут Дженнифер Хатчинсон («Во все тяжкие»), Джейсон Кехилл («Клан Сопрано»), Джастин Добл («Очень странные дела»), Брайан Когман («Игра престолов»), Стефани Фольсом («История игрушек 4») и Хелен Шан («Ганнибал»).



Где проходят съемки?

Основной локацией «Властелина колец» будет Новая Зеландия, где снимались трилогии Питера Джексона. По словам шоураннеров, природа страны с ее лесными массивами и горами отлично подходит для изображения Второй эпохи Средиземья. Первые съемочные недели прошли в феврале и марте в городе Окленд.



Окленд, Новая Зеландия / Фото: Unsplash Окленд, Новая Зеландия / Фото: Unsplash Окленд, Новая Зеландия / Фото: Unsplash Окленд, Новая Зеландия / Фото: Unsplash Окленд, Новая Зеландия / Фото: Unsplash Окленд, Новая Зеландия / Фото: Unsplash Окленд, Новая Зеландия / Фото: Unsplash Окленд, Новая Зеландия / Фото: Unsplash

Это один из самых дорогих сериалов в истории

Amazon купил права на адаптацию книг Толкина за 250 млн долларов — эта сумма сопоставима с бюджетом большого голливудского блокбастера (столько же стоили, например, «Форсаж 7» и «Мстители: Эра Альтрона»).

Всего стриминг планирует пять сезонов «Властелина колец», их бюджет составит миллиард долларов. Для сравнения: Питер Джексон потратил на оригинальную трилогию 281 млн долларов, а на три части «Хоббита», вышедшие спустя 10 лет, — 745 млн долларов.



Когда выйдет «Властелин колец»?

В марте съемки сериала заморозили из-за пандемии коронавируса. Недавно Новая Зеландия ослабила меры безопасности, разрешив возобновить съемки нескольких проектов в июле, включая «Властелина колец». Amazon пока не объявил о продолжении работы. Глава Amazon Studios Дженнифер Селк надеется, что стриминг успеет выпустить первый сезон в 2021 году, но дата релиза во многом зависит от динамики пандемии. Зимой Байона снял только часть пилотной серии.

Что еще известно?

По данным СМИ, Amazon заранее продлил «Властелина колец» на второй сезон. В первом будет 20 эпизодов, что намного больше, чем принято в кабельных и стриминговых сериалах. Также Amazon показал карту Средиземья — вероятно, это ключевые локации сериала.

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