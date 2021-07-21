Российские «Голодные игры» и еще 7 сериалов, которые хочется скорее увидеть

В Иванове завершился третий фестиваль сериалов «Пилот». Из-за пандемии его программа претерпела изменения, и поэтому в конкурсе наряду с действительно незаконченными проектами участвовали сериалы с полным сезоном, которые уже выходят — например, «Вертинский» и «Чиновница». Но мы расскажем не о них, а о тех пилотах, которые вы можете пропустить и которые этого не заслуживают.
«Солдаут»
Где смотреть: Premier — с 31 декабря 2021 года
Закулисье рэперских лейблов. Дима (Глеб Калюжный) — молодой рэпер, записавший хит и попавший под крыло опытного продюсера Voodu (Алексей Розин из «Нелюбви» в неожиданной для себя роли). Прошел год, все ждут от Димы новый альбом, но музыкант совершенно вымотан и опустошен. На пике отчаяния Дима ссорится с Voodu и мгновенно оказывается вычеркнутым из профессиональной жизни: его карточки заблокированы, его квартира принадлежит лейблу, а сам он не может ни с кем работать, потому что по контракту остается собственностью Voodu. Единственный шанс Димы на свободу — спившаяся рок-легенда Михаил Старицын по прозвищу Старина (Алексей Шевченков). Юный рэпер предлагает сделку: Старина помогает ему записать альбом, а он за это поможет ему помириться с дочерью Ксюшей (Александра Дроздова).
Создатели сериала, вдохновленные «Винилом», «Атлантой» и «Империей», сняли яростную историю, в которой говорят с аудиторией на одном языке — живом, с юмором и без заигрывания. Кумир молодежи Калюжный и фактурный старожил Шевченков выдают здоровую химию, а Иван Макаревич в роли одного из менеджеров Voodu, мечтающего раскрутить собственную звезду, выглядит абсолютно инфернально. Контрактное рабство, отцы и дети, тщеславие и творчество, чистая энергия молодости и музыкальный микс рок-рэпа — вот топливо, на котором «Солдаут» продержится все восемь заявленных серий. Абсолютный фаворит фестиваля, получивший главный приз жюри единогласно.
«Стрим»
Где смотреть: ТНТ — 2022 год
Еще один фаворит фестиваля — ему достался главный приз «Выбор зрителей». Вместо Калюжного здесь другое лицо поколения — звезда сериала Happy End Денис Власенко. Его герой Гриша — столичный школьник, чья семья из-за разорения отца переехала в Подмосковье. Гриша пошел в новую школу в шлеме и со встроенной в него камерой GoPro: он собирается вести прямую трансляцию своей жизни, и это первый день эксперимента. «Родители всегда спрашивают: „Как дела в школе?“ Вот теперь смогут пройти по ссылке и сами все увидеть, — объясняет он ошарашенным завучу и директору. — Я просто хочу, чтобы все было честно и открыто и чтобы все знали, как нас учат и как с нами обращаются». Дальше мы видим одноклассников, которые травят Гришу, запившего трудовика (Иван Добронравов), бурный секс физрука и учительницы (Антон Филипенко и Ольга Дибцева), драку ее мужа с физруком — обычные, так сказать, школьные будни.
Прием повествования от первого лица уже пытались использовать в мистическом сериале «Моими глазами» на том же ТНТ, но, видимо, он был слишком радикален для зрителя 2012 года. «Стриму», кажется, повезет гораздо больше: в мире прямых эфиров и TikTok наблюдать за всем с экрана камеры — привычное дело. Эта гротескная комедия легко и незаметно делает нас и свидетелями, и соучастниками тотального равнодушия взрослых к детям. Интересно, куда авторы и режиссер Рустам Ильясов («Трудные подростки») выведут проект дальше: сумеет ли окружение Гриши стать лучше или все закончится плохо?
«Самое безопасное место»
Где смотреть: START — дата неизвестна
15-летняя Варя (дебютантка Варвара Володина) прорывается ночью в клинику, где практикуют экспериментальное лечение расстройств личности и пищевого поведения. Бунтарка Люда (Мария Тухарь), которая мечтает вырваться на свободу, из-за этого сразу видит в ней врага. Люда плюет Варе в еду, Варя тайно выкладывает в Instagram Люды ее неприглядное фото. К концу серии обе станут подругами: помимо пережитых травм их объединит то, что они обе мечтают убить своих матерей. Родительница Люды пока остается за кадром, а вот у Вари она жесткий тренер по художественной гимнастике (Елена Лядова), в присутствии которой Варя просто падает в обморок.
Таисия Игуменцева («30 свиданий», «Королева») сняла мрачную драму про личную историю, которую сама она пережила два года назад. Сериал, по ее словам, не только и не столько о расстройствах пищевого поведения, но и о родителях, которые хотят реализовываться через своих детей. И если о последнем в нашем кино говорят хоть как-то, то первое — практически табу. Тем ценнее появление подобного проекта, который выводит проблемы и причины пищевого расстройства из серой зоны. Здесь отрезают носы из-за давления матери, одержимой своей внешностью. Здесь пищу поедают глазами, чтобы не есть ее по-настоящему. Здесь проходят самое страшное испытание перед выпиской: нужно посмотреть на себя полуголую в зеркало. Оператор Матвей Ставицкий («Последний министр») снимает деликатно, в желто-зеленых тонах, отчего мир сериала становится теплым, хоть и не менее страшным. А еще здесь есть невероятно харизматичная Володина, которой КиноПоиск вручил специальный приз за самый убедительный дебют. Пока что у сериала есть только пилот, в котором не всегда ровное повествование и слишком много сюжетных линий и флешбэков, но хочется, чтобы авторы и платформа довели его до ума и не побоялись выпустить.
«Отец Сергий»
Где смотреть: KION — 2021 год
А вот у этого проекта все хорошо: его продлили на второй сезон, не показав и первого. «Отец Сергий» — эксперимент онлайн-платформы KION, так называемые киносторис: каждая серия длится всего 15 минут, из которых потом можно собрать полнометражный фильм и показать на большом экране. Главный герой — батюшка (Роман Маякин), который много пьет, прелюбодействует и охотится в Москве на разную нечисть по заказу православной церкви (в роли начальника — невероятно смешная Ирина Розанова). Первое, что он сделал на наших глазах, — прикончил старушку битой возле гаражей. Но старушка ожила и оказалась ведьмой пятого уровня, а в ручке биты оказался осиновый кол, так что батюшка спасся.
Труп обнаружила полиция, и на след отца Сергия вышла капитан Катерина Земцова (Лукерья Ильяшенко). Но аресту помешает оживший на глазах Кати вампир (Николай Шрайбер), и позже батюшка расскажет шокированной следовательнице, что «мир состоит не только из голубей и котиков», а потом вместе они начнут распутывать очень странные и нераскрытые дела. У нас не так много сериалов в духе «Константина», и поэтому хочется пожелать «Отцу Сергию» успеха.
«Исправление и наказание»
Где смотреть: ТНТ — 2022 год
Двойное бинго: сериал Анны Пармас («Давай разведемся!») с Анной Михалковой в роли тюремной надзирательницы где-то в пермской колонии. Ее героиня Алена Неверова искренне верит, что любого человека можно исправить с помощью сказок и игр, ведь преступник — просто недолюбленный в детстве ребенок. Поэтому с заключенными Неверова работает по собственной экспериментальной методике: они, например, маршируют по дорожке из желтого кирпича и поют «Мы в город Изумрудный идем дорогой трудной». Однажды к Алене в деревню приезжают родственники. Выясняется, что давно бросивший ее отец (Артур Ваха) стал олигархом, обзавелся двумя бывшими женами и двумя детьми, внезапно умер и не оставил завещания, а все его счета арестованы. Есть только чек на 50 млн франков, который отец отправил Неверовой вместе с 16-значным кодом для обналичивания в банке. Алена уверяет, что эти нечестные деньги ей не нужны, но обнищавшая родня уверена, что Неверова врет и прячет код где-то дома. Поэтому они устраивают поджог, надеясь, что новая родственница в панике вынесет из дома самое ценное — ключ к наследству. За это им дают два года колонии, которые они проведут на дорожке из желтого кирпича: Неверова собирается испытать на них всю мощь своей сказочной методики.
Эта смешная история балансирует на грани: все-таки речь идет об экспериментах на людях, которые проводит человек, имеющий над ними власть. А об условиях таких экспериментов в колониях хорошо известно из газет. Уравновешивают это лучезарный талант Михалковой, комедия положений и то, что наказание несут зарвавшиеся богачи (монолог героя Вахи о том, что это он помогает Николаю Чудотворцу, а не наоборот, блистателен). Так что зрители будут смотреть «Исправление и наказание» как историю справедливого возмездия, а не немецкий «Эксперимент». За это умение снимать по-настоящему народные комедии Анна Пармас получила на фестивале приз за лучшую режиссуру.
«Мне плевать, кто вы»
Где смотреть: ТВ-3 — дата неизвестна
Еще один проект с Денисом Власенко в роли неуверенного подростка под пятой властной матери. Женя живет с мамой (Евгения Дмитриева), которая контролирует каждый его шаг и даже снимает на видео, как он мастурбирует, чтобы убедиться, что он делает это правильно. Мама водит Женю к психологу, и той удается убедить ее, что Жене надо сепарироваться и переехать жить отдельно. С большим трудом мама соглашается переселить сына в квартиру, которую сдает посуточно «туристам»: он будет жить в одной комнате, жильцы — в другой. В первой же серии он знакомится с соседской девчонкой Дашей (Варвара Феофанова), которая прячет в его квартире наркотики, а приличные, по мнению мамы, жильцы оказываются семейной парой, решившей обменяться партнерами для освежения отношений.
Создательницы шоу Оксана Мафагел и Елизавета Аранова — в прошлом участница КВН и стендап-комик, и в сериале чувствуется скетчевость юмора и сюжета. Но Денис Власенко (которому, конечно, все-таки пора уже менять амплуа) отлично держит на себе эту милую и смешную историю. Дальше обещают бурные события в каждой серии с новыми жильцами: роды в ванной, самоубийство, отвязная вечеринка и так далее.
«Моя большая тайна»
Где смотреть: Okko — дата неизвестна
Спорный, но очень стильный проект посвящен будням и тайнам студентов международной дипломатической академии стран АТЭС. На выпускном вечере 17-летняя Екатерина Растопчина (Александра Соловьева) совершает самоубийство. В этом все обвиняют ее лучшую подругу Соню Кимаеву (Кристина Кучеренко) и устраивают девушке травлю. Соня уезжает в Сеул доделывать проект вместо Ростопчиной и возвращается через три месяца, чтобы расследовать гибель подруги: она находит улики, свидетельствующие о том, что Катя не могла покончить с собой. Об этом пишет и анонимный автор блога «Твоя большая тайна», который публикует секреты личной жизни студентов и преподавателей.
«Моя большая тайна» — практически калька с множества западных подростковых гламурных сериалов: от «Вероники Марс» и «Ривердэйла» до «Элиты» и «13 причин почему». Мертвая героиня-рассказчик, хорошенькие студентки и брутальные парни в косухах, собственный Эван Питерс (им явно вдохновлялись художники по гриму юного Владислава Коноплева) и диалоги словно из статусов «ВКонтакте» («У вас зеркало заднего вида назад повернуто». — «А я никогда не оборачиваюсь назад»). Но, возможно, российский «Ривердэйл» найдет своих поклонников. К тому же в сериале есть настоящий бриллиант — Кристина Кучеренко: большеглазая, нервная, колючая, похожая на Земфиру. За эту роль на фестивале она и получила приз как лучшая актриса.
«Наследие»
Где смотреть: платформа и дата неизвестны
Еще один потенциально любопытный проект, приехавший на фестиваль в сыром виде. 2041 год. Человечество, поборов пандемию синей чумы, не может справиться с ее последствием — тяжелой формой гемофилии. Каждый день людей умирает больше, чем рождается. Единственная надежда — программа «Наследие», разработанная учеными Еленой и Александром Гордеевыми (Ольга Макеева и Егор Бероев). Они используют разработки гениального коллеги Петра Титова (Алексей Серебряков), чтобы заморозить себя на 100 лет вместе со здоровым биоматериалом. В планах — разморозиться и перезапустить человечество. Но все идет не так: через 100 лет мир лежит в руинах, а подростки, размороженные и выращенные учеными, нападают на своих создателей и потом отправляются выживать в жестоком постапокалиптическом мире.
Пилот продемонстрировал изумительную операторскую работу (Антон Зенкович), но скомканное повествование убило интерес и у зрителей, и у жюри. А жаль: если перемонтировать серию, мы получим сай-фай в духе «Голодных игр» и «Сотни» с проработанным миром и мощнейшим кастом свежих (и красивых) лиц. Подобные проекты — редкая возможность, которая позволяет реализоваться актерам разных национальностей, так что будем надеяться, что авторам удастся взять себя в руки.