Российские «Голодные игры» и еще 7 сериалов, которые хочется скорее увидеть

15-летняя Варя (дебютантка Варвара Володина) прорывается ночью в клинику, где практикуют экспериментальное лечение расстройств личности и пищевого поведения. Бунтарка Люда (Мария Тухарь), которая мечтает вырваться на свободу, из-за этого сразу видит в ней врага. Люда плюет Варе в еду, Варя тайно выкладывает в Instagram Люды ее неприглядное фото. К концу серии обе станут подругами: помимо пережитых травм их объединит то, что они обе мечтают убить своих матерей. Родительница Люды пока остается за кадром, а вот у Вари она жесткий тренер по художественной гимнастике (Елена Лядова), в присутствии которой Варя просто падает в обморок.

Таисия Игуменцева («30 свиданий», «Королева») сняла мрачную драму про личную историю, которую сама она пережила два года назад. Сериал, по ее словам, не только и не столько о расстройствах пищевого поведения, но и о родителях, которые хотят реализовываться через своих детей. И если о последнем в нашем кино говорят хоть как-то, то первое — практически табу. Тем ценнее появление подобного проекта, который выводит проблемы и причины пищевого расстройства из серой зоны. Здесь отрезают носы из-за давления матери, одержимой своей внешностью. Здесь пищу поедают глазами, чтобы не есть ее по-настоящему. Здесь проходят самое страшное испытание перед выпиской: нужно посмотреть на себя полуголую в зеркало. Оператор Матвей Ставицкий («Последний министр») снимает деликатно, в желто-зеленых тонах, отчего мир сериала становится теплым, хоть и не менее страшным. А еще здесь есть невероятно харизматичная Володина, которой КиноПоиск вручил специальный приз за самый убедительный дебют. Пока что у сериала есть только пилот, в котором не всегда ровное повествование и слишком много сюжетных линий и флешбэков, но хочется, чтобы авторы и платформа довели его до ума и не побоялись выпустить.