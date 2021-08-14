Победителями российского фестиваля «Пилот» стали сериалы «Солдаут» и «Стрим»

В Иванове завершился российский фестиваль сериалов «Пилот», который в этом году прошел в третий раз. В программу вошло 13 проектов. В их числе — «Ева, рожай!» Клима Шипенко, «Вертинский» Авдотьи Смирновой и «Чиновница» Оксаны Карас.
Главную награду жюри присудило шоу «Солдаут». Это драмеди Ивана Плечева, где Глеб Калюжный играет рэпера. Зрители выбрали лучшим пилотом «Стрим» Рустама Ильясова, автора веб-сериала «Трудные подростки». По сюжету комедии подросток ведет прямую трансляцию всего, что с ним происходит за день. В главной роли — Денис Власенко (Happy End).
Председателем жюри в этом году был Юрий Стоянов. Вместе с ним победителей выбирали актриса Марина Зудина («Содержанки»), режиссер Петр Буслов («Домашний арест»), сценарист Роман Кантор («Анна К») и актер Александр Робак («Шторм»). Изначально «Пилот» должен был пройти с 25 по 27 июня, но его перенесли из-за опасной эпидемиологической обстановки.
Лучший пилот (выбор жюри)
Лучший пилот (выбор зрителей)
«Стрим»
Лучший режиссер
Анна Пармас («Исправление и наказание»)
Лучшая актриса
Кристина Кучеренко («Моя большая тайна»)
Лучший актер
Лучший сценарий
«Стрим» (Рустам Ильясов)
Диплом «За лучшие роли второго плана»
Иван Макаревич («Солдаут», «Вне себя», «Моя большая тайна»)
Специальный приз «За мастерское смешение жанров»
Самый ожидаемый проект программы Work and Progress
«Сказки Пушкина. Для взрослых» (Михаил Зыгарь)
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