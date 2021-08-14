Победителями российского фестиваля «Пилот» стали сериалы «Солдаут» и «Стрим»

Жизнь идеальной семьи рушится, когда на пороге появляется бесследно пропавшая десять лет назад дочь. Психологический триллер от номинанта на “Оскар” Вадима Перельмана

В главных ролях: Лиза Янковская, Владимир Мишуков, Мария Куликова

Режиссер: Вадим Перельман

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