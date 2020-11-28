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10 хороших российских сериалов, которые вы могли пропустить

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Сериальный дождь, пролившийся в засушливые времена пандемии, сделал два дела. С одной стороны, многие открыли для себя отличные сериалы, в том числе и отечественные. С другой — потерялись в переизбытке контента. Поэтому мы решили рассказать о новых российских сериалах, которые нужно обязательно посмотреть.

«Хрустальный»

Где смотреть: KION

Антон Васильев

В городе Хрустальный маньяк охотится на мальчиков. Расследование ведут два брата: Геннадий (Николай Шрайбер) работает в местной полиции, Сергей (Антон Васильев) уехал в столицу и теперь вернулся. Оба не понаслышке знают, что такое побывать в лапах маньяка: в детстве у них был и такой опыт. Героев связывают общие тайны, обиды, стыд, но лишь один из них успокоился и постарался жить счастливо. Второй же никак не может найти ответ на вопрос, кто виноват в той старой истории, и теперь разрушает себя.

Сериал режиссера Душана Глигорова и сценариста Олега Маловичко — жесткое зрелище, выходящее за рамки обычного детектива. Это, скорее, психологическая драма о преодолении страхов и принятии себя и своего опыта. Создатели показывают раскол общества, противопоставляя заброшенные шахты и дорогие особняки и рестораны. Пока в одних пропадают беззащитные, в других с комфортом расположились хозяева жизни.

Зачем смотреть? Чтобы убедиться, что Антон Васильев и Николай Шрайбер — актеры, достойные главных и сложных ролей. Также этот сериал сознательно поднимает тему травмы от перенесенного в детстве насилия и пытается разрушить клише «настоящий мужчина».

«Нежность»

Где смотреть: ivi

Виктория Исакова и Евгений Цыганов

Режиссер Анна Меликян, которая работает с женскими страхами и мечтами, превратила в сериал свой короткий метр. Завязка та же: главной героине — серьезному финансовому директору Елене Ивановне (Виктория Исакова) — ее подруга (Анна Михалкова) говорит, что та перестала быть сексуально привлекательной для мужчин. Елена Ивановна хочет доказать, что это не так, и берется за 24 часа переспать с первым встречным. Легко сказать — трудно сделать. Но Елена Ивановна смогла! И теперь в ее организованной жизни сумбур. Где искать понравившегося первого встречного (Евгений Цыганов)? А как довести его потом до загса? В ход идут гештальт-терапия, гадания на кофейной гуще, визуализация желаний, поездка к морю, мозговой штурм с подругами и метод клин клином.

Зачем смотреть? «Нежность» — тонкий ироничный рассказ о сокровенном, о вечном поиске любви. Он снят в черно-белой гамме, а рассказчика, который комментирует приключения героини, озвучивает Константин Хабенский.

«Регби»

Где смотреть: more.tv, СТС, КиноПоиск HD

Олег Гаас

Макс (Олег Гаас) — чемпион города по боксу, Настя (Маргарита Аброськина) — чемпионка России по спортивной гимнастике. Обоих списывают на берег: его — за неуживчивый характер, ее — за стремление идти по головам и неудачный роман с тренером. Сбитые летчики найдут приют в регби. Большой спорт и большой город будут испытывать их на прочность, и героям придется объединиться и придумать, как удержаться на плаву.

Создателей сериала консультировали спортсмены клуба ЦСКА, и в проекте есть узнаваемые методы и приемы, которые используются в спорте высших достижений, в частности в женских видах. Например, там показаны быстрая беременность с целью вызвать гормональный всплеск в организме (чтобы не применять допинг) и столь же стремительный аборт после соревнований. Показана и социальная пропасть между бедными и неблагополучными семьями, отправляющими детей в спорт, чтобы хоть как-то зацепиться за жизнь, и успешными Instagram-героями.

Зачем смотреть? Чтобы открыть еще один вид спорта после хоккея, футбола и шахмат, в конце концов. Ну, и увидеть, как жанр спортивной драмы осваивает специалист по комедиям, криминалу и мистике Илья Куликов («Чернобыль: Зона отчуждения», «Полицейский с Рублевки», «Перевал Дятлова») выступающий с Аней Мирохиной как сценарист и режиссер.

«Немцы»

Где смотреть: KION

Евгений Коряковский

Экранизация нашумевшего романа Александра Терехова сильно отличается от первоисточника. «Немцы» — для тех, кому пришлись по душе сериалы «Шторм» и «Домашний арест». Это история о том, как честный журналист Антон Эбергард (Евгений Коряковский), загнанный в угол личными обстоятельствами, продается и начинает не просто сотрудничать с администрацией родного города, а становится ее пресс-секретарем. Механизм переобувания, сделки с дьяволом показан в подробностях, как и мир ветеранов «паркетных войн» — чиновников, азартно осваивающих бюджеты и идущих по головам. Кто же главный герой — конформист, человек в кризисе среднего возраста, лицо оппозиции или попросту слабак, сломавшийся под тяжестью обстоятельств — каждый решит сам.

Зачем смотреть? Чтобы сравнить сериал с книгой, насладиться непосредственностью Дениса Власенко (Happy End), поразиться совершенно неузнаваемой Валерии Ланской («Рябиновый вальс») и открыть для себя актера удивительной органики — Евгения Коряковского.

«Казанова»

Где смотреть: Первый, КиноПоиск HD

Антон Хабаров и Руслана Рухадзе

Главный герой — предприимчивый красавец (Антон Хабаров), мастер перевоплощений. Он может влюбить в себя любую советскую женщину — от большой чиновницы до верной жены, от разбитной проводницы до интеллектуалки — синего чулка. Он листает журнал «Работница» как список Forbes, выискивая исключительно успешных дам, которых можно обаять, а потом ограбить. К каждой подбирает ключик и дает то, о чем они мечтают: бурный секс, умную беседу или песни под гитару у костра. Еще и поэтому милиция не может поймать Казанову: все пострадавшие дают показания неохотно и уверяют, что счастливы, несмотря на грабеж.

Ретросериал о похождениях брачного афериста в республиках СССР можно было бы назвать авантюрной комедией, но режиссер Кирилл Белевич и сценарист Дмитрий Новоселов попытались исследовать психологию соблазна и манипулирования. Почему одаренный мужчина становится аферистом? Почему в его сети попадают самые разные женщины? И почему следовательница, ведущая это дело (Светлана Ходченкова), готова пойти на правонарушение? Ответ у авторов традиционный: все наши проблемы родом из детства, но наблюдать за этим исследованием невероятно увлекательно.

Зачем смотреть? Подобно Джеймсу МакЭвою, у героя которого в «Сплите» было 24 субличности, Антон Хабаров невероятно мимикрирует в кадре: геолог, военный, рыночный торгаш, известный режиссер, скромный поэт — вот далеко не весь список. Отметим и Светлану Ходченкову в роли хрупкой, но несгибаемой следовательницы. А еще география перемещений Казановы — Тбилиси, Ереван, Ялта, Ленинград — выглядит как набор открыток для тех, кто устал сидеть на одном месте.

«Душегубы»

Где смотреть: НТВ, Амедиатека

Зоя Бербер и Сергей Марин

От недавних сериалов про отечественных маньяков («Чикатило», «Хороший человек») «Душегубы» отличаются тем, что главное зло в них отнюдь не маньяк, знаменитый «витебский душитель» Геннадий Михасевич. Авторы препарируют систему, состоящую из душегубов — продажных следователей, судей и конкретно витебского следователя Шахновича (Александр Самойленко), закрывшего все 36 дел. Из-за него осудили 14 невиновных, и один из них был расстрелян, другой ослеп в местах заключения. Именно ему и противостоит минский следователь Леонид Ипатьев (Сергей Марин). С помощью молодого оперативника Юры Мандрика (Сергей Чирков) и техника-криминалиста Аси Кругловой (Софья Синицына) он возобновляет расследование. После этого маньяк был пойман, а следователи-душегубы были уволены из органов, лишены наград и получили тюремные сроки.

Зачем смотреть? Помимо совершенно невероятной и напряженной истории, здесь поражают воображение методы работы советского следователя, не знающего мобильников и поисковых интернет-систем. Как и его модные в 1970-е водолазки и тенниски-адидаски.

«Родком»

Где смотреть: more.tv, СТС, КиноПоиск HD

Виктор Хориняк и Ольга Лерман

Смешная и небанальная история о трудностях жизни отца-одиночки. Режиссер Мария Кравченко, когда-то показавшая мир современных женщин («Девочки не сдаются»), теперь в комедийном ключе демонстрирует и проблемы современных мужчин. Сергею Шмелеву (Виктор Хориняк) изменила жена. Он забирает 12-летнего сына, определяет его в школу, которую сам окончил, и переезжает в квартиру к другу. Однако школа помнит, каким учеником был Сергей, а председательницей родительского комитета вообще стала бывшая одноклассница героя (Ольга Лерман), над которой он издевался в детстве. Так что отца с сыном там не ждут. Преодолеть все препятствия, очаровать учителей и родком, а заодно убедить суд оставить себе ребенка — вот задача, которую должен решить одинокий мужчина, работающий на стройке.

Зачем смотреть? Во-первых, ради родительского чата, диалоги в котором отзовутся в сердце любого родителя. Во-вторых, ради «последнего богатыря» Виктора Хориняка, который управляет энергией всего сериала и убедительно и живо выдает актерскую палитру от альфа-самца до смешного паникера.

«Медиатор»

Где смотреть: START

Андрей Бурковский

Профессиональный переговорщик-медиатор, гениальный психолог и сам немного психопат помогает вести расследование о загадочных детских суицидах. Кажется, за жуткими преступлениями скрывается кто-то ведущий «группы смерти» в социальных сетях. Попутно медиатор успевает подзаработать на совершенно безумных заказах: пытается вразумить отбившуюся от рук дочь богатой женщины, а также заставить наследника нефтяной фирмы сбросить свои акции. В ход идут предельно жестокие манипуляции и трюки.

Все персонажи этой истории выглядят психически нездоровыми людьми, у всех есть триггеры и скелеты в шкафах. И если в «Докторе Хаусе» лгали все, то здесь все что-то скрывают. 23 июля выходит второй сезон сериала, и мы увидим главного героя в психиатрической лечебнице. Медиатор не так уж неуязвим.

Зачем смотреть? Это настоящий бенефис Андрея Бурковского, предстающего в самых разных обличьях — абьюзера, интеллигента, рубахи-парня, джентльмена. Еще один аргумент — сценарий Анны Козловой («Краткий курс счастливой жизни», «Садовое кольцо»), сделавшей балансирование на грани допустимого и сметание моральных ограничений фирменным стилем. И да, запомните: «Если вам что-то кажется, то, скорее всего, так оно и есть».

«Мир! Дружба! Жвачка!»

Где смотреть: ТНТ

Егор Губарев, Егор Абрамов, Фёдор Рощин

Этот сериал о трудностях взросления в эпоху бандитского беспредела уже назвали азбукой 1990-х. Трое мальчишек — Санька Рябинин (Егор Губарев), Вовка (Егор Абрамов) и Илюша (Федор Рощин) — и девочка Женя (Валентина Ляпина) учатся дружить и любить. За окном раздаются автоматные очереди, бандиты делят поляны, уходят из жизни близкие люди, а те, кто не умирает, приспосабливаются к рыночным реалиям. Герои-подростки протестуют против взрослых, бунтуют, страдают и пытаются совершать важные поступки.

В отличие от первого сезона, снятого выходцем из КВН Ильей Аксеновым, во втором благодаря новому режиссеру Антону Федорову меньше юмора и больше драмы. Герои уже не пьют газировку, сидя под небом на крыше. Они спустились на землю, уединились в подвале и пробуют спирт «Роял», пытаются вписаться во взрослую жизнь, обрести самостоятельность и начать зарабатывать. Они стараются выстроить отношения с родителями (не получается), и всех жаль: и отцов, вынужденных выживать любой ценой, и детей, впервые сталкивающихся с миром компромиссов. А еще они разбираются с первыми чувствами и признаками полового созревания. Кого-то тошнит при виде обнаженной девичьей груди, кому-то снесло крышу от гормональных изменений, но ведь все преодолимо, особенно если в твою жизнь пришла настоящая любовь.

Зачем смотреть? Этот сериал посвящается тем, кто рос в 1990-е, кто целовался под группу «Кино», учился танцевать хип-хоп и вместе с родителями вел разговоры о ваучерах и приватизациях. Атмосфера 1990-х воссоздана достоверно и детально. Кроме того, во втором сезоне снова покажут Алика-афганца, которого играет Юра Борисов, и зрители увидят произошедшую с ним трагедию под иным углом.

«Иванько»

Где смотреть: ТНТ

Валентина Мазунина и Ангелина Миримская

Для учительницы английского и психологии Вали Иванько (Ангелина Миримская) ее фамилия — судьба. Героиня вечно влипает в неприятности, потому что всегда готова рубить правду-матку, даже когда ее не просят. Для многих она «странненькая», но на самом деле добрая, справедливая, всегда готовая помочь. Валя берется решать проблемы непутевой сестры (Анастасия Акатова), пытается навести порядок в жизни подруги (Валентина Мазунина), старается выстроить отношения с токсичной матерью (Елена Шевченко), найти отца, проконтролировать судьбы учеников. Но на саму себя — свои чувства, переживания, отношения с мужчинами (Денис Шведов и Алексей Вертков) — у нее нет времени. И хотя все ситуации очень смешные, героиню жаль до слез, настолько она трогательная и искренняя.

Зачем смотреть? В «Иванько» авторы легко и при этом точно обозначают психологические проблемы — от манипулирования до токсичных отношений, размышляют о женской дружбе и показывают, что жизнь школьных учителей, вопреки стереотипам, богата на приключения. Ну, и главная причина — невероятно органичная и яркая Ангелина Миримская.

Автор: Илона Егиазарова

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