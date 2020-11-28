10 хороших российских сериалов, которые вы могли пропустить

Антон Васильев

В городе Хрустальный маньяк охотится на мальчиков. Расследование ведут два брата: Геннадий (Николай Шрайбер) работает в местной полиции, Сергей (Антон Васильев) уехал в столицу и теперь вернулся. Оба не понаслышке знают, что такое побывать в лапах маньяка: в детстве у них был и такой опыт. Героев связывают общие тайны, обиды, стыд, но лишь один из них успокоился и постарался жить счастливо. Второй же никак не может найти ответ на вопрос, кто виноват в той старой истории, и теперь разрушает себя.

Сериал режиссера Душана Глигорова и сценариста Олега Маловичко — жесткое зрелище, выходящее за рамки обычного детектива. Это, скорее, психологическая драма о преодолении страхов и принятии себя и своего опыта. Создатели показывают раскол общества, противопоставляя заброшенные шахты и дорогие особняки и рестораны. Пока в одних пропадают беззащитные, в других с комфортом расположились хозяева жизни.

Зачем смотреть? Чтобы убедиться, что Антон Васильев и Николай Шрайбер — актеры, достойные главных и сложных ролей. Также этот сериал сознательно поднимает тему травмы от перенесенного в детстве насилия и пытается разрушить клише «настоящий мужчина».