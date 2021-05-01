Возвращение сериала «Мир! Дружба! Жвачка!»: Достоверный рассказ о девяностых и семейная сага в одном сезоне

На платформе PREMIER и канале ТНТ — продолжение шоу о подростках из российской глубинки лихого десятилетия. Егор Москвитин напоминает, чем был хорош первый сезон, и рассказывает, что происходит в новом.



Концепция «М! Д! Ж!» — показать историю российских 90-х, но как будто записанную со слов друзей-подростков — родилась у Антона Щукина больше 10 лет назад. Тогда еще не было ни «Очень странных дел», ни их бессчетных последователей. Не проявил себя и резкий поворот молодого российского кино в сторону 90-х. Когда вышли отчаянные «Бык», «Хрусталь», «Теснота» и «Нашла коса на камень», стало ясно, что тридцатилетние подобрались к тому рубежу, когда истоки сегодняшних проблем страшно хочется искать в прошлом.

Часть проектов, обращенных в него, превращала эту боль в шутку, словно отмахиваясь от нее (см. «Печень» и «Маша»). Другие (вроде сериала Сергея Урсуляка «Ненастье») сгущали краски. «М! Д! Ж!» держится где-то посредине: первый сезон очень плавно переключал передачи, и стилизованная комедия естественным образом перетекала в правдоподобную драму. Поначалу карикатурные персонажи становились человечными, а скетчи о стране складывались в сагу о семье. Родственники героев умирали, дети носили родителям передачки в тюрьму, сыновья дрались с отцами, а взрослые отказывались от своих убеждений и принципов, чтобы прокормить семьи. Вместо карикатурной шпаны на сцену выходили настоящие беспризорники и предлагали своим домашним сверстникам шприцы.

Фёдор Рощин, Егор Губарев и Егор Абрамов

Главные герои обоих сезонов — три пацана и одна девчонка: Санька (Егор Губарев), Вовка (Егор Абрамов), Илюха (Федор Рощин) и рыжая Женька (Валентина Ляпина). Санька, как в «Бригаде», товарищ центральный, поэтому с его семьей зритель знакомится ближе. Отец мальчишки — рохля-учитель (Степан Девонин) с неоконченным романом в потертом портфеле. Мать (Ксения Каталымова) — волевая работница ЖЭКа, которой один деятельный местный спекулянт восхищается так сильно, что готов построить ради нее финансовую пирамиду. А еще у Саньки есть дядя Алик (Юрий Борисов), вернувшийся из Афгана и ставший эдаким Данилой Багровым. И дедушка-ветеран (Сергей Степин), который смотрит на новые поколения с печалью.

Новый сезон будто бы начинается с того же места, что и первый. Прошел год, в титрах появились цифры 1994; нищета и бандиты никуда не подевались; подростки так и остались подростками, разве что пубертат обострился. Смешной спортсмен Вовка знакомится с серьезной будущей балериной (Полина Гухман из «Маши»). Санька сбегает от родителей в пустую квартиру дяди — не только чтобы наконец-то звать в гости Женьку, но и чтобы выразить протест против матери. Ему кажется, что она предает отца. Эта сюжетная линия ребенка, обиженного на взрослых, получается такой же пронзительной, как украшавшая первый сезон трагедия старика, разочарованного в своих детях. Но есть и забавные новости: отрешенный Илюха становится толкинистом и убеждает друзей, что у него роман с Галадриэль.

Второй сезон «М! Д! Ж!» снял уже другой режиссер. Илью Аксенова, веселого рассказчика с опытом КВН, заменил Антон Федоров, известный по постановке «Петровых в гриппе» в «Гоголь-центре», но не имевший опыта в кино. Изменилось и, так сказать, направление мысли сценаристов: герои не проваливаются из комедии в безнадегу, а наоборот «из тени в свет перелетают».

По начальным сериям разлита тревога. Бандиты — куда более настоящие, чем в первом сезоне — готовятся отжать у честных работяг завод. Появляется актер-буревестник Дмитрий Куличков (вы видели его в лютых фильмах Юрия Быкова и Алексея Мизгирева), а значит, ждать серьезной беды. 1994 год вообще не сулит стране ничего хорошего: мы-то помним, что его кульминацией станет штурм Грозного. Тревогу нагнетает и саундтрек — теперь на нем все чаще звучит злое «Кино».

Так вот, главный сюрприз заключается в том, что этот прогноз не сбудется: тучи будут сгущаться лишь до поры до времени, а к финалу в небе над Ясной Поляной (Тульская область, на которую первый сезон лишь намекал, наконец-то названа своим именем) даже выглянет солнце.

Да, драма тут расходится не сразу. И оптимистическая концепция — взгляд на середину 90-х как на движение от лихого времени к времени надежд, очевидно совпадающий с мироощущением подростка, который открывает для себя мир — поначалу не считывается. Поначалу сонный темпоритм, хмурая палитра и почти полное отсутствие юмора даже кажутся предательством старой аудитории. Но те зрители, которые откроют для себя сериал только в этом году и посмотрят оба сезона разом, увидят в нем настоящую семейную сагу, чуть ли не «Пряслиных» про 90-е.

Хочется, чтобы продюсеры не останавливались — эпический цикл требует как минимум трех частей — и показанный на постере мотоцикл уносил героев не только прочь от пылающего прошлого, но и навстречу новой судьбе в новых обстоятельствах, тем более что действие «М! Д! Ж!» все-таки уже два сезона скачет пусть и энергично, но на одном и том же месте. Правда, в этом случае придется убрать из названия все три слова: во второй половине 90-х приоритеты у всех были уже совсем другими.