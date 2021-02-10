Сериалы мая: «Наследие Юпитера», «Пищеблок» и «Любовь. Смерть. Роботы»

В мае мы узнаем, как суперзлодей из Marvel решает проблемы в браке, как сражаться со злом в пионерском лагере и на что жалуются домашние животные на групповых сеансах психотерапии.
Если карточка сериала черная, значит, его можно посмотреть на КиноПоиск HD. Обо всех возможностях нашего онлайн-кинотеатра читайте в специальном гиде.
Главные сериалы
«Наследие Юпитера», 1-й сезон
Где смотреть: Netflix — 7 мая (премьера всех серий)
Эпическая сага о семействе супергероев Сэмпсонов. Отец Шелдон Сэмпсон (Джош Дюамель), известный миру как Утопист, — самый могущественный супергерой Земли: он умеет летать, обладает сверхсилой и скоростью. Вместе с женой Грейс (Лесли Бибб) и братом Уолтером (Бен Дэниелс) он организовал сообщество супергероев «Союз». Но если сын Утописта, Брендон (Эндрю Хортон), хочет соответствовать ожиданиям родителей и мечтает вступить в «Союз», то дочь Хлоя (Елена Кампурис) намерена жить своей, а не супергеройской жизнью. Конфликт поколений будет разворачиваться на фоне эффектных подвигов героев, которым предстоит бороться с не менее сильными суперзлодеями.
«Наследие Юпитера» — экранизация комиксов Марка Миллара, автора «Пипца», «Kingsman» и «Старика Логана», который послужил вдохновением для фильма «Логан». Миллар называет предстоящий сериал самым амбициозным супергеройским проектом всех времен и сравнивает его одновременно с «2001 год: Космическая одиссея», «Крестным отцом» и «Властелином колец». Шоураннером масштабной истории стал Стивен С. ДеНайт, создатель сериалов «Сорвиголова» и «Спартак: Кровь и песок».
«В поисках любви», мини-сериал
Где смотреть: BBC One, Amazon Prime Video, КиноПоиск HD — с 9 мая
Экранизация классического романа Нэнси Митфорд, действие которого происходит в период между двумя мировыми войнами. Главная героиня — романтичная британская аристократка Линда (Лили Джеймс), мечтающая найти настоящую любовь. Брак с банкиром оказывается неудачным, но девушка не оставляет попыток встретить идеального мужа. Вместе с новым супругом из Великобритании Линда отправляется во Францию помогать беженцам от гражданской войны в Испании. Поступки неугомонной Линды кажутся особенно экстравагантными в сравнении с тем, как живет ее лучшая подруга Фанни (Эмили Бичем), которая выбрала тихий, размеренный образ жизни.
Трогательная и остроумная романтическая комедия о беззаветной любви к жизни — режиссерский дебют актрисы Эмили Мортимер («Матч поинт», «Служба новостей»), она же исполнила роль матери Фанни. Мортимер — давняя поклонница книг Митфорд. «В поисках любви» она называет «безумно смешной и честной историей». В сериале также снялись Эндрю Скотт («Дрянь»), Долли Уэллс («Дракула») и двукратный номинант на «Золотой глобус» Доминик Уэст («Любовники»).
«Любовь. Смерть. Роботы», 2-й сезон
Где смотреть: Netflix — 14 мая (премьера всех серий)
Выдающийся анимационный сериал-антология Дэвида Финчера и Тима Миллера возвращается. Каждая серия в нем — самостоятельная история, снятая режиссерами из разных стран, и объединяет их тема будущего и технологий. Во втором сезоне будет всего восемь серий (в первом было 18) от 4 до 15 минут, в основе которых также произведения писателей-фантастов. Сам Тим Миллер снял 10-минутную историю по мотивам «Утонувшего великана» Джеймса Грэма Балларда о том, как люди обошлись с телом выброшенного на берег гиганта. Дженнифер Ю («Кунг-фу Панда 2») вдохновилась рассказом Паоло Бачигалупи о мире, в котором люди живут вечно, но рождение детей незаконно, поэтому главная задача полицейских — убийство младенцев. Еще один эпизод основан на рассказе Харлана Эллисона, скандального американского фантаста (он, например, обвинял фильм «Терминатор» в плагиате). В его «Спасательном бункере» пилот истребителя оказывается один на один с вышедшим из-под контроля роботом: стоит мужчине пошевелиться — робот его убьет.
«Подземная железная дорога», 1-й сезон
Где смотреть: Amazon Prime Video — с 14 мая
XIX век, Джорджия. Пользуясь тайным подземным путем, молодая рабыня Кора (Тусо Мбеду) вместе с возлюбленным Цезарем (Аарон Пьер) бежит с хлопковой плантации на север страны, чтобы спастись от жестоких хозяев. По пути героям предстоит найти секретную железную дорогу, встретить других отчаянных беглецов и оторваться от охотника за рабами (Джоэл Эдгертон).
Драматический сериал снял обладатель «Оскара» Барри Дженкинс («Лунный свет», «Если Бил-стрит могла бы заговорить»), он же вместе с Брэдом Питтом спродюсировал проект. В основе — одноименная книга Колсона Уайтхеда, получившая Пулитцеровскую премию в 2017 году. В реальности «подземной железной дорогой» называлась тайная система организации побегов, правда, без тоннелей и поездов, но Уайтхед в своем романе переосмыслил метафору, превратив ее в настоящую железную дорогу.
«Пищеблок», 1-й сезон
Где смотреть: КиноПоиск — с 19 мая (первые две серии)
Мистическая фантастика по мотивам романа Алексея Иванова. Действие сериала разворачивается в пионерском лагере летом 1980 года, в разгар Олимпиады. Пионер-идеалист Валерка (Петр Натаров) пытается найти смысл в утренних линейках и вечерних посиделках у кострах, завести новых друзей и понять, в чем сила коллектива. Внезапно Валерка замечает, что некоторые ребята начинают вести себя очень странно: хулиганы, драчуны и любители вольницы вдруг становятся образцово послушными пионерами, а по ночам творится нечто необъяснимое. Вместе с вожатым Игорем (Даниил Вершинин) мальчик начинает расследование.
Помимо обаятельных молодых актеров, в «Пищеблоке» сыграли Сергей Шакуров, Тимофей Трибунцев, Ирина Пегова, Сергей Гилев, Николай Фоменко и Роза Хайруллина. Режиссер сериала — Святослав Подгаевский («Пиковая дама: Черный обряд», «Русалка. Озеро мертвых»), а сценарист — Александр Талал (он уже адаптировал отечественную прозу для фильма «Дневной дозор»).
Что еще посмотреть
«Интергалактик», 1-й сезон
Где смотреть: Sky One, Амедиатека, КиноПоиск HD — с 1 мая
Далекое будущее. Молодую полицейскую Эш (Саванна Штейн) ошибочно обвиняют в преступлении и ссылают в тюремную колонию на отшибе. По пути ее сокамерницы устраивают мятеж и захватывают космический корабль. Спасаясь от погони, беглянки пытаются найти Аркадию — планету, где они будут свободны. Над научно-фантастическим роуд-муви с британским юмором и стремительным темпом работали Чина Му-Ен («Отбросы», «Люди»), Ханна Куинн («Незнакомец») и Джули Гири («Жены заключенных»).
«Звездные войны: Бракованная партия», 1-й сезон
Где смотреть: Disney+ — с 4 мая
Анимационный спин-офф мультсериала «Звездные войны: Войны клонов». Речь пойдет о приключениях экспериментального отряда клонов с уникальными навыками — невероятной меткостью, феноменальным уровнем интеллекта и сверхсилой, которая позволяет поднять боевой корабль. Впервые отряд появился в финальном сезоне «Войны клонов». Исполнительный продюсер шоу Дэйв Филони работал над предыдущими мультсериалами по вселенной «Звездных войн» и был одним из режиссеров сериала «Мандалорец».
«Секс, инста, экзамены», 1-й сезон
Где смотреть: START — с 5 мая
Украинская драмеди Антонио Лукича («Мои мысли тихие») о старшеклассниках из города Винницы. Они переживают панические атаки из-за экзаменов, влюбляются и враждуют. Главная героиня — отличница Саша, которая намерена стать президентом школы. Но она ведет анонимный блог, где пишет о своих секс-фантазиях и выкладывает обнаженные фотографии. Однажды блог перестает быть анонимным: вся школа узнает, что именно Саша — автор откровенных постов. Создатели проекта вдохновлялись сериалами «Молокососы», «Эйфория» и «Сексуальное просвещение», а референсом для интимных сцен стали «Нормальные люди». Чтобы показать в шоу реальные проблемы подростков, авторы провели серию интервью с украинскими школьниками. Учиться взрослеть герои будут под хиты Ивана Дорна, Макса Барских, «Вагоновожатых» и Mujuice.
«Кровные», 1-й сезон
Где смотреть: Sky One, Амедиатека, КиноПоиск HD — с 6 мая
Британская медицинская комедия о фельдшерах скорой помощи, вынужденных работать вместе. Брутальному холостяку Малику (Самсон Каё) после ухода постоянного напарника назначают в команду болтушку Венди (Джейн Хоррокс), разведенную и вдвое старше его. Вместе они пытаются найти общий язык и завоевать уважение коллег. Режиссер «Кровных» Уильям Синклер снимал сериалы «Отбросы» и «Полдарк», а сценарист Пол Дулан был автором еще одного британского комедийного шоу — «Городские легенды».
«Сыновья Сэма. Падение во тьму», мини-сериал
Где смотреть: Netflix — 5 мая (премьера всех серий)
Четырехсерийный документальный сериал о серийном убийце Дэвиде Берковице, известном как Сын Сэма. В 1970-х его убийства шокировали Нью-Йорк: молодой мужчина расстреливал случайных прохожих. И чаще всего это были влюбленные пары или одинокие длинноволосые брюнетки. Берковиц признан виновным в шести убийствах, сейчас ему 67 лет, и он продолжает отбывать несколько пожизненных сроков. В 1999 году Спайк Ли снял по мотивам этой истории драму «Кровавое лето Сэма» о панике и паранойе, которые охватили жителей Нью-Йорка, когда в городе начали происходить непредсказуемые убийства. А в сериале речь пойдет о расследовании, которое вел журналист Мори Терри, убежденный в том, что Сын Сэма действовал не один.
«Girls5eva», 1-й сезон
Где смотреть: Peacock — 6 мая (премьера всех серий)
В 1990-е они записали один хит, а потом исчезли со сцены. Спустя несколько десятилетий четыре участницы группы «Girls5eva» забыли о юношеских амбициях и погрузились в семейный быт, но неожиданно у них появляется шанс снова стать поп-звездами. Комедийный музыкальный сериал (художественный, не документальный) спродюсировала Тина Фей. Шоураннером стала Мередит Скардино, работавшая над «Несгибаемой Кимми Шмидт».
«Однажды разрушение постучалось в мою дверь», 1-й сезон
Где смотреть: tvN — с 10 мая
Романтическое фэнтези о девушке-редакторе, чья жизнь полностью меняется после встречи с незнакомцем, обладающим загадочным даром: предметы, к которым он прикасается, исчезают. В главных ролях — королева южнокорейских ромкомов Пак По-ён и певец Со Ин-гук. «Однажды разрушение» — это уже третий их совместный проект.
«Обитель», 1-й сезон
Где смотреть: «Россия 1» — 10 мая
Экранизация одноименного романа Захара Прилепина о жизни заключенных в Соловецком лагере в 1920-е годы. Историческую драму снял Александр Велединский («Географ глобус пропил»). В основе — любовный треугольник между заключенным Артемом (Евгений Ткачук), чекисткой Галиной (Александра Ребенок) и ее гражданским мужем, начальником лагеря Федором Эйхманисом (Сергей Безруков). В сериале снялись Виктор Добронравов, Виктор Раков, Михаил Богдасаров, Владимир Стеклов и Юрий Кузнецов. Продюсеры проекта — Антон Златопольский и Валерий Тодоровский.
«Мы — Апшоу», 1-й сезон
Где смотреть: Netflix — 12 мая (премьера всех серий)
Ситком о жизни обычной афроамериканской семьи из Индианы. У автомеханика Бенни (Майк Эппс) и сотрудницы местной больницы Реджины (Ким Филдс) четверо детей. Родители пытаются свести концы с концами и найти баланс между работой и личной жизнью. Главный источник комедийных ситуаций — конфликты Бенни с сестрой Реджиной, которая вечно им недовольна. Ее сыграла актриса и стендап-комик Ванда Сайкс, она же является исполнительным продюсером. Шоураннер проекта Реджина Й. Хикс была одной из сценаристок сериалов «Белая ворона», «Секс в другом городе: Поколение Q» и «Центральный парк».
«Домина», 1-й сезон
Где смотреть: Sky Atlantic, Амедиатека, КиноПоиск HD — с 14 мая
Историческая драма из Италии о Ливии Друзилле (Касия Смутняк, «Идеальные незнакомцы»), одной из самых влиятельных женщин Древнего Рима. Она была женой императора Октавиана Августа и активно занималась политикой. Например, Друзилла сделала все (скорее всего, спланировав несколько убийств), чтобы ее сын Тиберий от первого брака стал законным и единственным наследником престола. Роль отца Ливии исполнил Лиам Каннингэм (Давос Сиворт из «Игры престолов»), а одну из главных ролей сыграла легендарная Изабелла Росселлини. Сценарий написал Саймон Брук («Фортитьюд»), а одним из режиссеров этой итальянской «Игры престолов» стал Дэвид Эванс («Аббатство Даунтон»).
«Холстон», мини-сериал
Где смотреть: Netfix — 14 мая (премьера всех серий)
Новый проект неутомимого Райана Мёрфи. На этот раз он выступил только продюсером сериала, сценарий написал бродвейский драматург Шарр Уайт, а режиссером стал Даниэль Минахан («Игра престолов», «Дэдвуд»). Юэн Макгрегор играет эпатажного дизайнера Роя Холстона, одного из первых американских модельеров. В сериале мы проследим за его взлетом и падением и тем, каким образом он стал символом империи моды и роскоши. Рори Калкин сыграл режиссера Джоэла Шумахера, Криста Родригез — Лайзу Миннелли, также на экране появятся Билл Пуллман и Вера Фармига.
«Переехать в рай», 1-й сезон
Где смотреть: Netflix — 14 мая (премьера всех серий)
Бывший заключенный (Ли Джэ-хун) становится опекуном своего племянника (Тхан Джун-сан), молодого человека с синдромом Аспергера. Вместе они занимаются частным семейным бизнесом — наводят порядок в домах, где погибли люди, освобождая родных от этого мучительного процесса. Через личные вещи покойных уборщики узнают, какую жизнь прожили эти люди. Трогательную драму снял Ким Сон-хо — режиссер популярных южнокорейских фильмов «Как украсть собаку» и «Мамин блокнот». Сюжет дорамы вдохновлен реальной историей Ким Сэ-бёль — он был одним из первых людей в стране, открывшим подобный бизнес.
«Управляй миром», 1-й сезон
Где смотреть: Starz — с 16 мая
Драмеди о лучших подругах — темнокожих молодых женщинах, которые переживают карьерные взлеты и падения, влюбляются и разочаровываются. В шоу снялись Андреа Бордо («Морская полиция: Лос-Анджелес»), Эмбер Стивенс («Университет»), Бреша Уэбб («Марлон») и Корбин Рейд («Как избежать наказания за убийство»). Еще один полноценный герой сериала — нью-йоркский район Гарлем, в котором живут девушки. «Управляй миром» — очень личная история: создательница сериала Ли Девенпорт при написании сценария вдохновлялась реальными событиями, произошедшими в ее жизни.
«Пакт», 1-й сезон
Где смотреть: BBC, Амедиатека, КиноПоиск HD — с 18 мая
Британский триллер, действие которого происходит в современном Уэльсе. Внезапная смерть изменит жизни пятерых друзей и свяжет их этой неприятной тайной. Главная звезда шоу — Лора Фрейзер из сериала «Во все тяжкие». Сценарист Пит МакТиг был одним из авторов «Доктора Кто», а режиссер Ребекка Джонсон принимала участие в создании «Флэша» и «Волшебников».
«Клиника счастья», 1-й сезон
Где смотреть: KION — с 19 мая
Эротическая мелодрама о поиске счастья, гармонии и себя в этом мире. Алена Липницкая (Дарья Мороз) — профессор-сексолог и основательница «Клиники счастья», которая помогает клиентам наладить личную жизнь. Но в жизни самой Алены все летит кувырком: муж (Анатолий Белый) изменяет, сын крутит роман с учительницей, партнер по клинике намерен лишить ее бизнеса, и даже любимая собачка смотрит на Алену косо. Вместе с Мороз в сериале снялись Алена Михайлова, Максим Лагашкин, Анна Уколова и Артем Ткаченко. Авторы (продюсер Игорь Мишин и режиссер Александр Кириенко) утверждают, что «Клиника счастья» — первый сериал в России, который исследует женскую сексуальность в зрелом возрасте.
«Регби», 1-й сезон
Где смотреть: more.tv, КиноПоиск HD — с 19 мая
Боксер Макс (Олег Гаас) из-за уличной драки попадает в тюрьму и лишается карьеры. После освобождения он решает заняться другим жестоким спортом — регби. На тренировках молодой человек встречает бывшую спортивную гимнастку Настю (Маргарита Аброськина), она ушла из любимого вида спорта из-за конфликта с тренером. Теперь героям-одиночкам нужно научиться играть в команде. Одну из главных ролей в спортивной драме исполнил Сергей Селин (Дукалис из «Улицы разбитых фонарей»). Креативным продюсером и одним из сценаристов проекта стал Илья Куликов («Полицейский с Рублевки», «Аванпост»).
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«МОДОК», 1-й сезон
Где смотреть: Hulu — с 21 мая
МОДОК (Мобильный Организм Для Организации Катастроф) — страдающий манией величия суперзлодей из вселенной Marvel, которого придумали Стэн Ли и Джек Кёрби. Его планы по захвату мира рушат не только супергерои, но и проблемы в семье: МОДОКу нужно спасти разваливающийся брак и найти время на воспитание двоих детей. Комедийный мультсериал создан комиком Пэттоном Освальтом, он же озвучил главного героя. Звезда «Светлячка» Нэйтан Филлион подарил голос Чудо-человеку — члену команды Мстителей, который неравнодушен к жене МОДОКa. Билл Хейдер озвучил суперзлодеев Лидера и Ангара, а Джон Хэмм — Железного человека. В проекте также задействована Вупи Голдберг.
«Вторая волна: Укус», мини-сериал
Где смотреть: Spectrum Originals, Амедиатека, КиноПоиск HD — с 22 мая
Сатирическая драма от сценаристов Мишель Кинг и Роберта Кинга («Хорошая жена», «Хорошая борьба»). Соседки Рейчел (Одра МакДональд, «Хорошая борьба») и Лили (Тейлор Шиллинг, «Оранжевый — хит сезона») живут в охваченном эпидемией Нью-Йорке. В условиях самоизоляции они должны сохранить работу и собственную жизнь — новый вирус превращает людей в зомби.
«Проступки во Флэтбуше», 1-й сезон
Где смотреть: Showtime, Амедиатека, КиноПоиск HD — с 23 мая
Комедия о двух друзьях-миллениалах, которые слоняются по бруклинскому району Флэтбуш, попадают в нелепые ситуации и попутно пытаются разобраться, что им делать со своей жизнью. Главные роли исполнили молодые стендап-комики Кевин Исо («Меломанка») и Дэн Перлман, они же придумали всю историю. Дуэт начал работать над проектом еще в 2017 году. Тогда они с нулевым бюджетом сняли одноименный короткий метр, прошедший квалификацию на «Оскар».
«Мой сосед — кумихо», 1-й сезон
Где смотреть: tvN — с 26 мая
Кумихо — женщина-оборотень из корейской мифологии, но в этой романтической дораме это молодой мужчина-профессор (Чан Ги-ён). Однажды студентка Ли Дам (Хери) неожиданно проглатывает его жемчужину — артефакт, позволяющий кумихо превращаться в человека. Герой предлагает Ли Дам жить вместе, пока они не найдут выход из этой щекотливой ситуации.
«Чудовище должно умереть», 1-й сезон
Где смотреть: BritBox, Амедиатека, КиноПоиск HD — с 28 мая
Шестилетнего мальчика насмерть сбил автомобиль, водитель скрылся. Когда скорбящая мать (Каш Джамбо, «Хорошая борьба») узнает, что полиция прекратила расследование, она решает сама найти виновника аварии. Женщина знакомится с предполагаемым преступником и планирует совершить идеальное убийство. Напряженная британская драма снята по одноименному роману Сесила Дэй-Льюиса, отца актера Дэниэла Дэй-Льюиса. Сценаристка Гэби Чьяппе («Дамское счастье») перенесла действие из 1930-х в наши дни и изменила пол главного героя — история рассказывается от лица женщины. Сериал поставил Доме Карукоски («Сердце льва», «Запретный плод»), одну из центральных ролей сыграл Джаред Харрис («Чернобыль»).
«Эдем», 1-й сезон
Где смотреть: Netflix — 27 мая (премьера всех серий)
Далекое будущее. Мир населяют роботы, а люди исчезли так давно, что стали мифом, в который запрещено верить. Но однажды двое механических фермеров находят маленькую девочку Сару. Долгие годы она провела в криогенном сне. Роботы решают воспитать ее втайне от всех за пределами идиллического города Эдем 3. Позже выросшая Сара пытается раскрыть тайну своего прошлого. Красочное четырехсерийное аниме снял Ясухиро Ириэ, один из режиссеров «Стального алхимика». Над внешним видом героев работал Тосихиро Кавамото, дизайнер персонажей сериала «Ковбой Бибоп».
«Паника», 1-й сезон
Где смотреть: Amazon Prime Video — c 28 мая
Подростковый сериал по мотивам одноименного бестселлера Лорен Оливер. В центре событий — выпускники, мечтающие вырваться из маленького унылого городка. Единственный шанс на лучшее будущее — победить в ежегодной игре и получить огромный денежный приз. Оливер сама написала сценарий и стала исполнительным продюсером проекта. Одна из режиссеров шоу, Меган Гриффитс уже имеет опыт экранизаций литературных хитов: в 2019 году она работала над сериалом «В поисках Аляски» по дебютному роману Джона Грина.
«К лотку приучены», 1-й сезон
Где смотреть: Fox — с 31 мая
Анимационный ситком о пуделе Хани, которая исследует дисфункции и неврозы у людей и применяет свои знания, устраивая сеансы групповой психотерапии для соседских домашних и бездомных животных. На встречи приходят терьер с ОКР, уличный кот, состоящий в полигамных отношениях, самка хомяка, переживающая утрату своего партнера, которого сама же и съела, и стареющая персидская кошка (бывшая королева красоты). У Хани тоже есть проблемы: ее муж-сенбернар обожает есть носки хозяина и слишком часто вылизывается. Главную героиню озвучила Лиза Кудроу («Друзья»). Одной из сценаристок сатирического шоу стала Клеа ДюВалл — режиссер недавнего рождественского ромкома с Кристен Стюарт «Самый счастливый сезон».
«Мир! Дружба! Жвачка!», 2-й сезон
Где смотреть: ТНТ — май
Продолжение драмеди Ильи Аксенова («Родные») о друзьях, которые взрослеют в 1990-е. В первом сезоне действие разворачивалось в 1993 году вокруг семьи Рябининых. 14-летний Санька (Егор Губарев) разбивает машину местного авторитета, и эта детская глупость запускает череду конфликтов между жителями провинциального городка. Второй сезон застанет героев в 1994 году. Санька уйдет из дома, Женя (Валентина Ляпина) вернется из Германии, а толкинист Илья (Федор Рощин) найдет девушку по имени Галадриэль. Трепетная подростковая любовь будет соседствовать с еще более серьезными проблемами эпохи.
Остальное
«Поза», 3-й сезон
Где смотреть: FX — с 2 мая
Финальный сезон эффектного драматического сериала Райана Мёрфи и Брэда Фалчука о квир-культуре и буднях нью-йоркских дрэг-королев. События разворачиваются спустя три года после завершения второго сезона — в 1994 году на фоне бушующей эпидемии СПИДа.
«Девушка по вызову», 3-й сезон
Где смотреть: Starz, Амедиатека, КиноПоиск HD — с 3 мая
Откровенная драма о закулисье элитного эскорта. В каждом сезоне меняется главная героиня: на этот раз в мрачный мир секс-услуг погрузится Айрис (Джулия Голден Теллес из «Любовников») — лондонская специалистка по нейробиологии, которая собирается использовать своих клиентов как источник поведенческих данных. Режиссер третьего сезона — Аня Марквардт, чья драма «Теряя контроль» была отмечена на Берлинском кинофестивале.
«Легенды завтрашнего дня», 6-й сезон
Где смотреть: CW, КиноПоиск HD — с 3 мая
Фантастический экшен о супергероях из вселенной DC, которые спасают мир, путешествуя во времени, продолжается. Теперь они будут противостоять инопланетянам, которые в финале пятого сезона похитили их капитана Белую Канарейку.
«Чики», мини-сериал
Где смотреть: СТС — с 4 мая
Трагикомедия о секс-работницах, которые решили начать новую жизнь и открыть фитнес-клуб в южной глубинке, стала одним из лучших отечественных сериалов прошлого года. Спустя почти год после выхода «Чик» состоится телепремьера сериала.
«Селена», 2-й сезон
Где смотреть: Netflix — 4 мая (премьера всех серий)
Музыкальный байопик о Селене (Кристиан Серратос) — певице латиноамериканского происхождения, убитой в 23 года. Второй сезон во многом будет посвящен браку Селены с гитаристом Крисом Пересом (Джесси Пози) и знакомству с Иоландой Сальдивар (Наташа Перес) — поклонницей, которая позже застрелит певицу.
«Выскочка», 3-й сезон
Где смотреть: Hulu — 7 мая (премьера всех серий)
Финальный сезон воодушевляющей комедии о девушке (Эйди Брайант из «Девочек»), которая учится принимать и любить себя. Сериал основан на мемуарах феминистки Линди Уэст. Писательница с детства была «больше нормы» и прошла через ненависть к себе, но в итоге обрела гармонию со своим телом.
«Династия», 4-й сезон
Где смотреть: CW — с 7 мая
Адаптация одноименного сериала 1980-х, в которой члены династии Кэррингтон борются за власть в семейном бизнесе и пытаются построить личное счастье.
«Мистический квест: Пир ворона», 2-й сезон
Где смотреть: Apple TV+ — с 7 мая
Обаятельный ситком об эксцентричных разработчиках видеоигр. Во втором сезоне программисты будут создавать эпическое дополнение к своей сверхуспешной игре, а заодно решать личные проблемы. Шоураннер и исполнитель главной роли — Роб МакЭлхенни, придумавший «В Филадельфии всегда солнечно». В качестве приглашенной звезды в новом сезоне появится Снуп Догг.
«Добрая ведьма», 7-й сезон
Где смотреть: Hallmark — с 16 мая
Продолжение приключений Кэсси Найтингейл (Кэтрин Белл), которая вместе с семьей живет в маленьком городке и использует свои магические способности, чтобы помогать людям.
«Кто убил Сару?», 2-й сезон
Где смотреть: Netflix — 19 мая (премьера всех серий)
Мексиканский детектив об Алексе (Маноло Кардона из «Нарко»), который был несправедливо обвинен в убийстве сестры. После 18-летнего заключения он выходит из тюрьмы и начинает поиски настоящего преступника. Во втором сезоне у Алекса появятся новые подозреваемые.
«Война миров», 2-й сезон
Где смотреть: Fox, more.tv, КиноПоиск HD — с 19 мая
Фантастическая драма по мотивам одноименного романа Герберта Уэллса, в которой жители современной Европы отвоевывают планету у пришельцев. Во втором сезоне выживших ждет новое потрясение: возможно, захватчики Земли на самом деле связаны с людьми. Ховард Оверман, один из сценаристов сериала, был автором «Отбросов», а режиссер Ричард Кларк снял несколько серий «Доктора Кто».
«Особенный», 2-й сезон
Где смотреть: Netflix — 20 мая (премьера всех серий)
Заключительный сезон комедийного шоу, основанного на мемуарах Райана О’Коннелла о жизни гея с церебральным параличом. O’Коннелл играет в «Особенном» главную роль и продюсирует сериал вместе с Джимом Парсонсом.
«Не с первой попытки», 2-й сезон
Где смотреть: Apple TV+ — с 21 мая
Трогательная британская комедия о Джейсоне (Рейф Сполл) и Никки (Эстер Смит), которые пытаются усыновить ребенка, а помогает им в этом взбалмошный соцработник Пенни (Имелда Стонтон). Во втором сезоне супруги получили одобрение комиссии по усыновлению. Осталось найти подходящего малыша!
«Дунканвилль», 2-й сезон
Где смотреть: Fox, КиноПоиск HD — с 24 мая
Мультсериал с массой отсылок к поп-культуре, созданный продюсерами и сценаристами «Симпсонов» и «Парков и зон отдыха». Главный герой шоу — обычный подросток Дункан, который живет в современном мире, где все как будто обязаны быть исключительными. В начале второго сезона Дункан вместе с семьей отправляется в отпуск.
«Чи», 4-й сезон
Где смотреть: Showtime — с 23 мая
Драматический сериал о взрослении темнокожих подростков, живущих в бедных южных районах Чикаго. В новом сезоне друзья столкнутся с полицейским произволом.
«Черный понедельник», 3-й сезон
Где смотреть: Showtime, Амедиатека, КиноПоиск HD — с 24 мая
Продолжение ретрокомедии от Сета Рогена и Эвана Голдберга о событиях, которые привели к обвалу фондового рынка 19 октября 1987 года, и о нескольких брокерах, пытающихся на этом нажиться.
«Пациенты», 4-й сезон
Где смотреть: HBO, Амедиатека, КиноПоиск HD — с 24 мая
Третий сезон разговорной камерной драмы, состоящей из бесед психотерапевта со своими клиентами, завершился 10 лет назад. Исполнитель главной роли Гэбриел Бирн получил за свою работу «Золотой глобус». В четвертом сезоне место Бирна займет Узо Адуба («Оранжевый — хит сезона»). Она будет помогать пациентам справляться с проблемами современного мира. Известно, что сериал в том числе затронет тему пандемии.
«С большой буквы», 5-й сезон
Где смотреть: Freeform — с 26 мая
Финал драмеди о трех амбициозных подругах из Нью-Йорка, которые ищут любовь и строят карьеру в крупном глянцевом издании, напоминающем журнал Cosmopolitan.
«Люцифер», вторая половина 5-го сезона
Где смотреть: Netflix — 28 мая (премьера всех серий)
Окончание предпоследнего сезона шоу о повелителе преисподней, который открывает в Лос-Анджелесе ночной клуб и помогает полиции раскрывать преступления.
«Метод Комински», 3-й сезон
Где смотреть: Netflix — 28 мая (премьера всех серий)
Заключительный сезон драмеди Чака Лорри («Теория большого взрыва») о некогда популярном стареющем актере Сэнди в исполнении Майкла Дугласа. Одну из центральных ролей в «Методе Комински» играл оскароносный Алан Аркин, однако в съемках третьего сезона он участия не принимал.
Автор: Сабрина Карабаева