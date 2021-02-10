Сериалы мая: «Наследие Юпитера», «Пищеблок» и «Любовь. Смерть. Роботы»

Выдающийся анимационный сериал-антология Дэвида Финчера и Тима Миллера возвращается. Каждая серия в нем — самостоятельная история, снятая режиссерами из разных стран, и объединяет их тема будущего и технологий. Во втором сезоне будет всего восемь серий (в первом было 18) от 4 до 15 минут, в основе которых также произведения писателей-фантастов. Сам Тим Миллер снял 10-минутную историю по мотивам «Утонувшего великана» Джеймса Грэма Балларда о том, как люди обошлись с телом выброшенного на берег гиганта. Дженнифер Ю («Кунг-фу Панда 2») вдохновилась рассказом Паоло Бачигалупи о мире, в котором люди живут вечно, но рождение детей незаконно, поэтому главная задача полицейских — убийство младенцев. Еще один эпизод основан на рассказе Харлана Эллисона, скандального американского фантаста (он, например, обвинял фильм «Терминатор» в плагиате). В его «Спасательном бункере» пилот истребителя оказывается один на один с вышедшим из-под контроля роботом: стоит мужчине пошевелиться — робот его убьет.