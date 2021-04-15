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«Пищеблок» по роману Алексея Иванова выйдет на КиноПоиск HD 19 мая. Посмотрите, как снимали мистическую фантастику

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Оригинальный сериал КиноПоиск HD «Пищеблок» выйдет уже 19 мая. В основу проекта лег одноименный роман Алексея Иванова. Создатели сериала также поделились роликом о съемках.

Действие мистической фантастики происходит в пионерском лагере «Буревестник» в разгар Олимпиады 1980 года. Утренние линейки, страшилки у костра, настоящая дружба и первая любовь — это всё днем, а по ночам здесь происходит необъяснимое. Все больше пионеров начинают вести себя образцово-послушно, но очень опасно.

Над сериалом работала продюсерская компания «Среда». Режиссером проекта стал Святослав Подгаевский («Пиковая дама: Черный обряд», «Яга. Кошмар темного леса»), а адаптацией сценария занимался Александр Талал («Дневной дозор», «Черная молния»). Выше можно посмотреть ролик о том, как проходила работа над «Пищеблоком».

В сериале о советском пионерлагере снимались Петр Натаров, Даниил Вершинин, Ангелина Стречина, а также Сергей Шакуров, Ирина Пегова, Николай Фоменко, Тимофей Трибунцев и Сергей Гилев.

Источник: пресс-служба КиноПоиск HD

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Обычная жизнь в Санкт-Петербурге резко меняется с появлением человека в маске Чумного Доктора
В главных ролях:Тихон Жизневский, Любовь Аксенова, Алексей Маклаков и др.
Режиссер:Олег Трофим
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