Новости недели: cиквел «Летучего корабля», «Муфаса» и третий «Трон»

Возвращаемся с праздников с очередным дайджестом новостей. В этом выпуске — российско-турецкий сериал для Kion, третий сезон «И просто так» и новый фильм Паноса Косматоса с Кристен Стюарт и Оскаром Айзеком.

Трейлеры недели

Студия Disney опубликовала трейлер «Муфасы» — приквела live action «Короля Льва», вышедшего в 2019 году. В центре сюжета — совсем молодой папа Симбы, тогда еще друживший со Шрамом. Режиссером выступил Барри Дженкинс, продюсер фильма «Солнце мое» и постановщик оскароносного «Лунного света». Сценарий написал Джефф Натансон («Терминал»), а оригинальные песни сочинил Лин-Мануэль Миранда («Энканто»). В касте числятся Аарон Пьер, Келвин Харрисон-мл., Мадс Миккельсен и Дональд Гловер. Тимона и Пумбу снова озвучат Билли Айкнер и Сет Роген. В мировой прокат «Муфаса» выйдет 20 декабря.

Вышел тизер байопика Элизабет «Ли» Миллер — фотокорреспондентки журнала Vogue в период Второй мировой войны. Главные роли в картине Эллен Кёрас («Предательство») исполнили Кейт Уинслет, Джош О’Коннор, Андреа Райзборо, Энди Сэмберг, Александр Скарсгард и Марион Котийяр. В российский прокат фильм выйдет 17 октября 2024 года.

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В сети появился трейлер сериала «Презумпция невиновности», в котором Джейк Джилленхол сыграл окружного прокурора из Чикаго. По сюжету он вынужден расследовать убийство своей коллеги и любовницы. Отчаянно пытаясь спасти брак, герой становится одним из главных подозреваемых. В основу проекта лег одноименный бестселлер 1987 года писателя Скотта Туроу. В сериале он выступил как исполнительный продюсер. Помимо Джилленхола, в триллере снялись Рут Негга, Билл Кэмп, Питер Сарсгаард и другие. Первый эпизод «Презумпции невиновности» выйдет 12 июня в онлайн-кинотеатре Apple TV+.

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«Стоп! Снято!» недели

«Близкое счастье»

Онлайн-кинотеатр Kion и студия Lookfilm приступили к съемкам мелодрамы «Близкое счастье» по роману французского писателя Эмиля Золя «Дамское счастье». Главный герой сериала — молодой бизнесмен Руслан, владеющий магазином в Анталии. После смерти жены он посвятил себя сыну и работе и, несмотря на популярность у женщин, не заводит серьезных отношений. Но однажды в его магазине появляется Нина. Случайная встреча в итоге меняет обоих. В актерском составе проекта задействованы как российские, так и турецкие актеры: Алина Воскресенская, Михаил Кремер, Анна Ардова, Ферхат Йылмаз, Озгухан Джеми, Мирай Акай и другие. Режиссером выступает Павел Дроздов, а продюсерами — Александр Плотников, Игорь Мишин, Максим Филатов, Илья Бурец и Мурат Межиев. Премьера состоится в онлайн-кинотеатре Kion.

Начались съемки третьего сезона «И просто так». Об этом сообщила Сара Джессика Паркер, опубликовав фотографию сценария в соцсетях. «И просто так» — продолжение культового шоу «Секс в большом городе». Действие разворачивается спустя 20 лет после событий оригинального сериала, но главные героини все те же: Кэрри Брэдшоу, Шарлотта Йорк и Миранда Хоббс. В первом сезоне было много новых персонажей, а во втором состоялось камео Саманты Джонс, которая ранее наотрез отказывалась возвращаться в сериал. Точной даты выхода у третьего сезона пока нет.

На Эльбрусе стартовали съемки «Небесной тропы» — приключенческого триллера с Дмитрием Чеботарёвым в главной роли. Действие картины разворачивается в высокогорье, куда отправилась группа начинающих альпинистов. Во время очередного перехода их накрывает внезапно сошедшая лавина, и герои оказываются заперты в снежном плену на большой высоте. Кроме Чеботарёва, в проекте задействованы Иван Мулин, Алёна Митрошина, Олег Чугунов и Алина Болознева. Режиссером выступает Сергей Пикалов («Точка ноль», «Мятеж»). В российский прокат фильм выйдет в 2025 году.

Кастинг недели

Кристен Стюарт

Кристен Стюарт и Оскар Айзек сыграют главные роли в «Плоти богов» — новом фильме Паноса Косматоса, режиссера «Мэнди». Это будет триллер о вампирах, действие которого развернется в Лос-Анджелесе 1980-х. Главные герои — богатые супруги Рауль и Алекс, живущие в небоскребе и каждый вечер спускающиеся в самые темные уголки города ради удовольствий. Однажды они встречают таинственную Безымянную, которая открывает им новые грани гедонизма. Сценарий картины написал Эндрю Кевин Уокер, работавший над триллерами «Семь» и «Убийца» Дэвида Финчера.

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Джефф Бриджес вновь сыграет в «Троне». Речь о третьем фильме фантастической франшизы с подзаголовком «Арес». Актер не уточнил, какого именно персонажа он воплотит на экране. В первых частях Бриджес исполнил роль Кевина Флинна и искусственного интеллекта Клу. Однако артист сообщил, что на съемках почти не использует технологию захвата движения (при ее помощи, например, актера омолаживали для роли Клу в «Трон: Наследие», и тогда Бриджесу результат сильно не понравился). Главную роль в третьем «Троне» исполнит Джаред Лето. Вместе с ним в фильме снимаются Эван Питерс, Грета Ли и Камерон Монахэн. Режиссерское кресло занял Хоаким Роннинг («Кон-тики»). Сюжет расскажет об искусственном интеллекте под названием Арес, который отправляется на опасную миссию из цифрового мира в реальный. «Трон: Арес» выйдет 10 октября 2025 года.

Сиквел недели

«Летучий корабль»

«Летучий корабль» Ильи Учителя обзаведется сиквелом. Об этом сообщил продюсер сказки Алексей Учитель. «Мы получаем огромное количество благодарных отзывов, и это сподвигло нас на запуск продолжения этой замечательной истории. И, в самом деле, всем же интересно, куда полетели дальше Забава и Иван на летучем корабле», — заявил он. Подробностей о картине нет, однако ее релиз предварительно намечен на осенние каникулы 2026 года. В конце апреля фильм Ильи Учителя преодолел престижную отметку сборов в 1 млрд рублей, став шестым российским проектом-миллиардером за 2024 год.

Успех недели

«Чума»

«Чума» Дмитрия Давыдова получила приз FIPRESCI (Международной федерации кинопрессы) на немецком кинофестивале goEast, специализирующемся на проектах из Центральной и Восточной Европы. «Сейчас каждый фестиваль и особенно приз на нем очень важны для фильма. Мы делаем независимое кино на своем языке, и сейчас продвигать такое кино для нас и от России практически невозможно. И то, что фильм попал на goEast и, более того, получил премию Fipresci, — это не очередной успех для якутского кино, а вера в то, что делать свое кино можно и нужно», — отметил режиссер. Якутская лента рассказывает об отцах и их сыновьях, оставшихся без матерей в местном селе. Постепенно один подросток разочаровывается в своем робком родственнике, которого постоянно унижает второй, более дерзкий мужчина. Премьера картины состоялась в 2023 году на кинофестивале «Маяк», где Дмитрия Давыдова наградили призом за лучшую режиссуру.

Фестиваль недели

Фестиваль «Короче», 2023 год

Фестиваль «Короче» открыл прием работ на участие в двух конкурсных программах — секции короткометражных фильмов и полнометражных дебютных картин. К рассмотрению принимаются проекты, снятые в 2023–2024 годах, которые не участвовали в других фестивалях, не выходили в прокат и не были размещены в сети и в онлайн-кинотеатрах. Подать заявку можно на официальном сайте до 1 июля. XII фестиваль «Короче» традиционно пройдет в Калининграде, на этот раз с 20 по 25 августа.

Автор: Никита Демченко

Фото: Jon Kopaloff / WireImage / Getty Images, Виталий Невар / ТАСС