«Планета обезьян» возвращается с еще одной трилогией. Чего ждать от «Нового царства» и как оно связано с предыдущими фильмами?

10 мая в мировой прокат выходит «Планета обезьян: Новое царство». Фильм продолжит перезапуск франшизы, стартовавший в 2011 году с «Восстания планеты обезьян» Руперта Уайатта. События новой части происходят через 300 лет после произошедшего в картине «Планета обезьян: Война» Мэтта Ривза. Зрители увидят, каким стало общество обезьян, за которое боролся Цезарь.

Кто работал над фильмом

Уэс Болл

Постановщиком ленты выступает Уэс Болл, известный своими подростковыми антиутопиями «Бегущий в лабиринте» по книгам Джеймса Дэшнера. Болл присоединился к работе над фильмом после отмены экранизации «Мышиной гвардии» Дэвида Петерсена, которая была в разработке несколько лет (он работал над картиной вместе с Мэттом Ривзом).

Сценаристы «Нового царства» — Джош Фридман, Рик Джаффа и Аманда Сильвер, выступавшие соавторами фильма «Аватар: Путь воды», а также Патрик Эйсон, автор недавней «Добычи». Джаффа и Сильвер уже работали над «Планетой обезьян» в предыдущей трилогии.

Помимо Болла, в команде создателей фильма есть еще несколько человек, приложивших руку к «Бегущему в лабиринте»: продюсер Джо Хартвик-мл., композитор Джон Песано и оператор Дьюла Падош.

Кто в касте «Нового царства»

Фрейя Аллан

О чем фильм

Оуэн Тиг

Согласно официальному синопсису, в центре истории — путешествие юного примата и его спутницы-человека, обнаруживших, что лидер обезьян, собирающий племена приматов под своим началом, обманывает свой народ. Главному герою придется сделать выбор, который определит будущее и для обезьян, и для людей.

Центральный персонаж трилогии приквелов «Планета обезьян», Цезарь, в «Новом царстве» не появится, но, по словам Уэса Болла, его дух в картине все же будет — во многом благодаря поступкам Ноа. Также режиссер рассказал, что если первая трилогия ощущалась для общества обезьян каменным веком, то с четвертого фильма приматы переходят в бронзовый век.

Проксимус Цезарь будет манипулировать коллективной памятью обезьян, из-за чего Ноа в начале фильма ничего не будет знать об оригинальном Цезаре, жившем за 300 лет до событий картины. При этом сам Проксимус по-своему верит в учение великого предка, он действительно стремится объединить разрозненные племена, вот только управлять он ими хочет как жестокий тиран.

Кевин Дюран

Проксимус разыскивает некий артефакт, принадлежавший когда-то людям, потому что верит, что с его помощью сможет укрепить свою власть над всеми обезьянами. Для этого ему нужна девушка Мэй, поскольку, как говорится в трейлере, «она умнее других». В отличие от других людей в фильме, девушка будет способна разговаривать, чем шокирует обезьян.

Болл также признался, что фильм «Аватар: Путь воды» послужил одним из заметных источников вдохновения для «Нового царства». Это проявляется как в способе съемки (большую часть персонажей снимали через захват движений), так и в общей философии картины. Болл стремился показать живой мир, который продолжает развиваться без человека, и в этом плане изменившаяся Земля похожа на Пандору из «Аватара», но в уголках цветущей зелени угадываются руины былых успехов человечества. Болл понимал, что у него нет бюджетов Джеймса Кэмерона, однако хотел сделать мир фильма таким, чтобы зрителю хотелось изучать изменившуюся Землю, снова и снова пересматривая кино.

«Мы немного подтасовываем, насколько что-то могло сохраниться, а что-то — нет. Думаю, в этом фильме все идет своим чередом. Мы старались быть настолько честными, насколько могли. В зданиях, например, не будет стекол. Но бетон, вероятно, прослужит еще долго, сталь — еще дольше, а пластик и вовсе вечно. Так что таких сохранившихся деталей много. В фильме мы увидим, что есть места, где сохранилось вообще все».

В каком году происходит действие фильма

Начало «Восстания планеты обезьян» происходит в год выхода фильма, то есть в 2011-м. По ходу сюжета происходит скачок на 5 лет, в 2016 год. Действие «Рассвета» происходит через 10 лет, то есть в 2026 году, а «Война» — через два года, в 2028-м. Поскольку в «Новом царстве» происходит скачок на 300 лет вперед, то события фильма происходят в 2328-м.

Впрочем, промежутки между картинами очерчены неточно, на что обращают внимание фанаты, поэтому к дате стоит относиться как к приблизительной.

Как фильм связан с предыдущими

«Новое царство» станет началом трилогии, утверждает Болл в упомянутом ранее интервью. Это уже десятый фильм во франшизе «Планета обезьян» и четвертый в линейке перезапуска серии.

Оригинальная «Планета обезьян» рассказывала об астронавтах, в результате крушения космического корабля оказавшихся на планете, где обезьяны — доминирующая раса, а люди вернулись к первобытному строю. Главным плот-твистом картины 1968 года было осознание главным героем того, что он не попал на другую планету, а переместился во времени. Это была Земля, но в далеком будущем, где человечество разрушило свой мир, а его место заняли эволюционировавшие обезьяны. Последующие картины исследовали путешествия во времени, осознание обезьянами, что между ними и людьми не так уж много разницы, а также цикличность времени, при которой, что бы оба вида ни предприняли, все неминуемо произойдет так, как должно быть.

Питер Макон

Трилогия приквелов представила иной временной промежуток, в котором рассказана история Цезаря. Оказавшись случайным результатом эксперимента по борьбе с болезнью Альцгеймера, Цезарь начинает стремительно умнеть. Он помогает интеллектуально вырасти и другим обезьянам, в итоге они сбегают из лаборатории, где над ними проводились эксперименты. На протяжении двух последующих фильмов представлен конфликт людей и обезьян, в котором побеждают последние. Цезарь верил в сосуществование видов, но из-за страха перед обезьяньим гриппом ненависть в человеке оказалась слишком сильна.

Несмотря на то, что перезапуск во многом отошел от оригинальных фильмов, в нем также были и заметные пересечения в истории обезьян. Так, приматы научились свободно говорить и жить в племенах, а пережившие пандемию люди стали деградировать и терять способность к речи. Человек перестал быть угрозой для обезьян.

Трейлеры «Нового царства» показывают изменившееся отношение к людям. Если во времена Цезаря обезьяны не вступали в конфликт первыми и старались по возможности держаться в стороне, то спустя 300 лет человек стал дичью, на которую приматы охотятся. В оригинальных фильмах мы видели такие же взаимоотношения между видами, что привело к рабству человека и доминированию обезьян.

В опубликованной сцене из фильма можно услышать, как Ноа обращается к Мэй, называя ее Нова. Это, конечно, отсылка к героине Линды Харрисон из «Планеты обезьян» 1968 года, которая помогла астронавтам, когда они попали в плен к приматам. При этом в интерпретации нового фильма всех девушек-людей называют Нова, поскольку их настоящие имена обезьянам неизвестны. В «Войне» Цезарь оберегал девочку-человека, лишившуюся речи из-за мутации вируса. Ее тоже прозвали Новой.

Оуэн Тиг, Фрейя Аллан и Питер Макон

Еще один заметный кивок оригинальным фильмам подтвердил сам режиссер: в фильме будет представлена Запретная зона — место, куда обезьянам вход воспрещен по приказу Проксимуса. Вероятно, именно там в компании самых лояльных приматов он изучает уцелевшие технологии людей, чтобы использовать их для укрепления своей власти. В «Планете обезьян» 1968-го в Запретную зону был воспрещен вход приматам из-за многочисленных артефактов прошлого, которые обезьяны считали ересью, не желая признавать вымершую необезьянью цивилизацию. В продолжении «Под планетой обезьян» 1970-го выяснилось, что в Запретной зоне жили уцелевшие и мутировавшие люди, сохранившие многие технологии своих предков.

В «Новом царстве», по словам Болла, не стоит ждать дословного цитирования предшественников. При этом постановщик напоминает, что канон — штука абстрактная, и в «Восстании планеты обезьян» 2011-го были намеки на астронавтов, потерянных в космосе во время неудачной миссии полета на Марс. Кто знает, может, рано или поздно, они появятся и в перезапущенной «Планете обезьян», что свяжет новую франшизу с оригинальной.

При чем здесь комиксы

Фильм «Планета обезьян: Новое царство» не основан на комиксах, но его оригинальное название — Kingdom of the Planet of the Apes — повторяет одноименный сюжет, в 1975-м опубликованный в журнале Planet of the Apes Magazine. По сюжету талантливый человек-ученый Дерек Зейн предполагает, что команда астронавтов из фильма 1968-го потерялась во времени. Он создает машину, способную перемещаться во времени. Зейн переносится в 3975 год, где сталкивается с разумными приматами, поработившими человечество. Спасаясь от них, он обнаруживает в море остров Аведон, где в средневековом антураже сосуществуют разумные приматы и говорящие люди, а правит ими король-орангутан Артур и его рыцари Круглого стола.

В фильме Уэса Болла ничего из этого, конечно, не будет, но совпадение названий занятное.

Фрейя Аллан

У вселенной ремейков «Планеты обезьян», кстати, есть приквел в виде комикса «Planet of the Apes: Devolution», вышедшего в 2023-м. Он выпущен издательством Marvel Comics, которое вернуло права на франшизу. В центре сюжета мини-серии — события после пандемии обезьяньего гриппа в 2015 году, где группа исследователей, пытающихся создать вакцину, противостоит фанатикам, решившим уничтожить всех приматов.

Комикс тоже не будет связан с новым фильмом, но он дополняет показанное в трилогии приквелов, демонстрируя, как человечество пыталось найти лекарство от обезьяньего гриппа.

В 2024 году Marvel Comics выпустило еще одну мини-серию по «Планете обезьян» — «Beware the Planet of the Apes», — но действие ее сюжета происходит во вселенной оригинальных фильмов и рассказывает о встрече Новы и Люция, племянника Корнелиуса и Зиры, ученых-шимпанзе, исследователей человечества.

Когда фильм выйдет

Изначально картина должна была выйти 24 мая 2024-го, но ее перенесли, и в зарубежном прокате фильм стартует 10 мая. Так авторы хотят избежать конкуренции с «Фуриосой» и анимационным «Гарфилдом». «Новое царство» будет самым длинным фильмом серии — его хронометраж составит 145 минут.

Автор: Денис Варков

Фото: Jesse Grant / Getty Images for 20th Century Studios