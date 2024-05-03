Несмотря на то, что Джексон считал театральные версии фильмов единственно верными, позднее он выпустил расширенные режиссерские версии. В них к истории о путешествии Фродо добавляется еще два часа экранного времени. По мнению режиссера, дополнительные сцены значительно замедляют действие. Однако он решил включить в новый монтаж наиболее удачные отснятые эпизоды, которые порадовали поклонников и еще больше погрузили их во вселенную Средиземья.

Например, в режиссерской версии «Братства кольца» пролог дополняется сценой гибели Исильдура. По сюжету Исильдур сумел победить темного властелина Саурона и завладеть Кольцом Всевластия. Поддавшись силе кольца, герой гибнет в реке Андуин, а кольцо теряется в воде на долгие годы. В отличие от театральной версии, в расширенном эпизоде мы видим, почему именно погиб Исильдур. Он, как и многие другие, поддался магии кольца и понадеялся на его силу. Как мы позднее увидим, такое же губительное влияние кольцо оказывало и на Фродо. Эта сцена не только рассказывает историю кольца и причину его утраты, но и дает представление о его разрушительной силе.