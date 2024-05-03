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ВидеоКак удаленные сцены могли изменить «Властелина колец»

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Какой мощной силой на самом деле обладало Кольцо Всевластья из «Властелина колец»? Мог ли Фродо превратиться в подобие Голлума? И почему Саурон не появился в своем истинном обличье в финальной битве добра и зла? В новом видео рассказываем о самых важных удаленных сценах культовой трилогии Питера Джексона.

Екатерина Семёнова

Автор сценария

Несмотря на то, что Джексон считал театральные версии фильмов единственно верными, позднее он выпустил расширенные режиссерские версии. В них к истории о путешествии Фродо добавляется еще два часа экранного времени. По мнению режиссера, дополнительные сцены значительно замедляют действие. Однако он решил включить в новый монтаж наиболее удачные отснятые эпизоды, которые порадовали поклонников и еще больше погрузили их во вселенную Средиземья.

Например, в режиссерской версии «Братства кольца» пролог дополняется сценой гибели Исильдура. По сюжету Исильдур сумел победить темного властелина Саурона и завладеть Кольцом Всевластия. Поддавшись силе кольца, герой гибнет в реке Андуин, а кольцо теряется в воде на долгие годы. В отличие от театральной версии, в расширенном эпизоде мы видим, почему именно погиб Исильдур. Он, как и многие другие, поддался магии кольца и понадеялся на его силу. Как мы позднее увидим, такое же губительное влияние кольцо оказывало и на Фродо. Эта сцена не только рассказывает историю кольца и причину его утраты, но и дает представление о его разрушительной силе.

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Авторы: Екатерина Семёнова, Илья Журавлёв

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