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Александр Роднянский спродюсирует семь сериалов для КиноПоиск HD. Среди них — истории о хакасском маньяке, порноиндустрии и киберспорте

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КиноПоиск HD и компании продюсера Александра Роднянского «Нон-Стоп Продакшн» (Москва) и AR Content (Лос-Анджелес) заключили долгосрочное соглашение о совместном производстве семи сериалов. К проектам привлекаются международные партнеры, они рассчитаны на внимание как российской, так и мировой аудитории. В России сериалы выйдут эксклюзивно по подписке на КиноПоиск HD.

В 2022 году увидят свет «Мерзлая земля» Валерии Гай Германики и «Хэдшот» Владимира Битокова. Первый сериал расскажет о серийном убийце Дмитрии Лебеде, а второй — о современном киберспорте.

Кроме этого, в работе находится сериал Корнела Мундруцо и Каты Вебер о порноиндустрии в Восточной Европе Everybody’s Woman, который выйдет сразу на английском языке.

Сериал «Мерзлая земля» основан на статье журналистки Таисии Бекбулатовой о Дмитрии Лебеде, маньяке-таксисте из Хакасии. В течение пяти лет, с 2012-го по 2017-й, он насиловал и убивал девушек в городе Абакане и прилегающих к нему районах. Своих жертв он заманивал в машину под видом таксиста. Всего от его действий пострадало девять девушек, некоторым из них удалось спастись. Полиция задержала Лебедя в конце сентября 2017 года. Его судили и приговорили к пожизненному лишению свободы. В сериале все имена участников и место действия будут изменены.

«Хэдшот» — сериал о киберспорте и профессиональных геймерах. Главный герой — увлеченный онлайн-шутерами старшеклассник Денис. Он привык побеждать в виртуальных боях, но в реальности дела у него не очень: нет друзей, зато полно проблем в школе и дома. Все меняется, когда на помощь Денису приходит его дерзкий персонаж из видеоигр. Попав в мир большого киберспорта и прогеймеров, Денис впервые в жизни чувствует себя на своем месте.

Действие Everybody’s Woman развернется в Будапеште, который сейчас считается мировым центром по производству порнофильмов. В центре сюжета — история женщины, которая в одиночку воспитывает ребенка, параллельно пытаясь сделать карьеру в развивающемся порно-бизнесе двухтысячных. В сценарии будут использованы материалы, собранные ведущими европейскими журналистами во время встреч и интервью с ключевыми игроками порноиндустрии в Будапеште, Нью-Йорке и на Ибице.

«Сотрудничество с командой КиноПоиска, активно завоевывающий лидерство в России, позволит нам осуществить самые дерзкие творческие проекты, — говорит Роднянский. — Немаловажно и то, что речь идет о взаимодействии с огромной экосистемой Яндекса, созданного в свое время усилиями всего лишь нескольких пассионарных людей и ставшим одной из лучших и крупнейших компаний Европы».

«Современные сериалы для стримингов всё больше приближаются к кино, - отметила директор по контенту медиасервисов Яндекса Ольга Филипук. - За их создание берутся продюсеры, режиссеры и артисты первой величины. Благодаря партнерству со студиями Александра Роднянского подписчики КиноПоиска получат возможность увидеть качественные художественные высказывания в разных жанрах, а их авторы найдут своего зрителя»

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

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В главных ролях:Елена Новикова, Таисия Битюкова, Артем Кошман
Режиссер:Саша Тапочек
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