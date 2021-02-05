Книга лучше? Как снимать хорошие экранизации

КиноПоиск
Попробовать Яндекс.Плюс
В предыдущих сериях

ПодкастКнига лучше? Как снимать хорошие экранизации

Обсудить0

Почему так сложно снимать фильмы и сериалы по великим романам? Может ли экранизация отличаться от книги? И почему авторов лучше не подпускать к работе над экранизациями их произведений?

В конце выпуска главный редактор КиноПоиска Лиза Сурганова и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов отвечают на вопросы слушателей: о том, зачем в адаптациях менять цвет кожи героев и экранизации каких книг ведущие хотят увидеть больше всего.

Подкаст можно послушать прямо здесь (пользователям Safari рекомендуем воспользоваться ссылками для прослушивания подкаста в других сервисах).

Также все выпуски доступны в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox и других сервисах.

Фильмы и сериалы, которые упоминаются в подкасте: «Сияние», «Благие знамения», «Стража», «Игра престолов», «Противостояние», «Ведьмак», трилогия «Властелин колец», сериал «Властелин колец», трилогия «Хоббит»«Шерлок», «Американские боги», «Элементарно», «Перри Мейсон», «Гарри Поттер», «Жутко громко и запредельно близко», «Щегол», «Завтрак у Тиффани», «Босх», «Патрик Мелроуз», «Террор», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»«Русалочка»«Охотник за разумом», «Неортодоксальная», «Большая маленькая ложь», «И повсюду тлеют пожары», «Острые предметы», «Бриджертоны», «Человек в высоком замке», «Рассказ служанки».

В следующем выпуске мы поговорим о британском мини-сериале «Это грех» — драме о группе друзей, которые осознают свою гомосексуальность в Лондоне 1980-х и сталкиваются с эпидемией СПИДа.

Смотрите сериал «Это грех» в Амедиатеке и на КиноПоиск HD в Плюсе Мульти с Амедиатекой.

Это открытая запись подкаста, которая прошла в паблике КиноПоиска во «ВКонтакте». Видеоверсию можно посмотреть на YouTube-канале «Подкасты КиноПоиска»:

Напоминаем, что мы сделали в Facebook группу для обсуждения подкаста и разных сериалов (не только тех, о которых говорят Лиза и Ваня). Добавляйтесь, пишите нам о том, что вы посмотрели, и задавайте вопросы!

Или пишите нам на почту: podcast@kinopoisk.ru.

Автор:
Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:
Пятеро москвичей бегут от проблем и теряют ощущение реальности. Мистическая утопия Дмитрия Глуховского с Иваном Янковским в главной роли.
В главных ролях:Иван Янковский, Тихон Жизневский, Анастасия Крылова, Катерина Шпица
Режиссер:Владимир Мирзоев
Смотрите по подписке
Смотреть

Смотрите также

Какие сериалы мы будем смотреть в 2021 году
В предыдущих сериях

ПодкастКакие сериалы мы будем смотреть в 2021 году

10 февраля6
Книга лучше? Открытая запись подкаста об экранизациях

ПодкастКнига лучше? Открытая запись подкаста об экранизациях

11 февраля32
Как «Таксист» Мартина Скорсезе повлиял на кино (не только на «Брата»!)
Крупным планом

ПодкастКак «Таксист» Мартина Скорсезе повлиял на кино (не только на «Брата»!)

8 февраля4
Что смотрели на КиноПоиск HD в январе
Блог команды

Что смотрели на КиноПоиск HD в январе

5 февраля4

Главное сегодня

В предыдущих сериях

ПодкастКнига лучше? Как снимать хорошие экранизации

Сегодня3
Книга лучше? Как снимать хорошие экранизации
Мадс Миккельсен о русском языке, Marvel, фанатах Деппа и Ганнибале
Интервью

Мадс Миккельсен о русском языке, Marvel, фанатах Деппа и Ганнибале

Вчера15
Звезды «Девочек» и «Фаворитки» снимутся в сериале «Разговоры с друзьями» по роману Салли Руни

Звезды «Девочек» и «Фаворитки» снимутся в сериале «Разговоры с друзьями» по роману Салли Руни

2 часа назад0
Джина Карано должна была сыграть в спин-оффе про Кару Дюн. Теперь ее, скорее всего, заменит другая актриса

Джина Карано должна была сыграть в спин-оффе про Кару Дюн. Теперь ее, скорее всего, заменит другая актриса

3 часа назад11
Вышел трейлер «Круэллы» — приквела «101 далматинца» с Эммой Стоун в роли злодейки

Вышел трейлер «Круэллы» — приквела «101 далматинца» с Эммой Стоун в роли злодейки

Сегодня, 16:2917
Скорсезе раскритиковал киноиндустрию за превращение кино в контент. Предложил заменить алгоритмы на кураторов

Скорсезе раскритиковал киноиндустрию за превращение кино в контент. Предложил заменить алгоритмы на кураторов

Сегодня, 13:2224
Netflix выпустит мультсериал по игре «DOTA 2». Восьмисерийный проект выйдет уже 25 марта

Netflix выпустит мультсериал по игре «DOTA 2». Восьмисерийный проект выйдет уже 25 марта

Сегодня, 09:2111
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт