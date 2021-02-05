Книга лучше? Как снимать хорошие экранизации

Почему так сложно снимать фильмы и сериалы по великим романам? Может ли экранизация отличаться от книги? И почему авторов лучше не подпускать к работе над экранизациями их произведений?

В конце выпуска главный редактор КиноПоиска Лиза Сурганова и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов отвечают на вопросы слушателей: о том, зачем в адаптациях менять цвет кожи героев и экранизации каких книг ведущие хотят увидеть больше всего.

Подкаст можно послушать прямо здесь (пользователям Safari рекомендуем воспользоваться ссылками для прослушивания подкаста в других сервисах).

Также все выпуски доступны в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox и других сервисах.

Фильмы и сериалы, которые упоминаются в подкасте: «Сияние», «Благие знамения», «Стража», «Игра престолов», «Противостояние», «Ведьмак», трилогия «Властелин колец», сериал «Властелин колец», трилогия «Хоббит», «Шерлок», «Американские боги», «Элементарно», «Перри Мейсон», «Гарри Поттер», «Жутко громко и запредельно близко», «Щегол», «Завтрак у Тиффани», «Босх», «Патрик Мелроуз», «Террор», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Русалочка», «Охотник за разумом», «Неортодоксальная», «Большая маленькая ложь», «И повсюду тлеют пожары», «Острые предметы», «Бриджертоны», «Человек в высоком замке», «Рассказ служанки».

В следующем выпуске мы поговорим о британском мини-сериале «Это грех» — драме о группе друзей, которые осознают свою гомосексуальность в Лондоне 1980-х и сталкиваются с эпидемией СПИДа.

Смотрите сериал «Это грех» в Амедиатеке и на КиноПоиск HD в Плюсе Мульти с Амедиатекой.

Это открытая запись подкаста, которая прошла в паблике КиноПоиска во «ВКонтакте». Видеоверсию можно посмотреть на YouTube-канале «Подкасты КиноПоиска»:

Напоминаем, что мы сделали в Facebook группу для обсуждения подкаста и разных сериалов (не только тех, о которых говорят Лиза и Ваня). Добавляйтесь, пишите нам о том, что вы посмотрели, и задавайте вопросы!

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