Какие сериалы мы будем смотреть в 2021 году

Новые приключения в мире Средиземья, три сериала от Marvel, возвращение Декстера, экранизация Айзека Азимова, альтернативная история про Гражданскую войну в США, шоу про аферистку из России и израильская драма о женщине в творческом кризисе.

Главный редактор КиноПоиска Лиза Сурганова и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов обсуждают, какие сериалы мы хотим посмотреть в этом году. В подкасте ведущие говорят о сериалах «Властелин колец», «Подземная железная дорога», «Локи», «Мисс Марвел», «Декстер», «Секс в большом городе», «Изобретая Анну», «Сокол и Зимний Солдат», «Теряя Элис», «Основание».

Еще больше интересных новых сериалов можно найти в нашей статье с 50 ожидаемыми шоу 2021 года.

А запись следующего выпуска нашего подкаста пройдет в формате прямой трансляции. Ведущие обсудят проблему сериальных экранизаций и то, почему так сложно снимать фильмы и сериалы по великим романам. Запись пройдет 11 февраля в 20:00 (по Москве) на странице КиноПоиска во ВКонтакте. Подключайтесь!

Подкаст можно послушать прямо здесь (пользователям Safari рекомендуем воспользоваться ссылками для прослушивания подкаста в других сервисах).

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Напоминаем, что мы сделали в Facebook группу для обсуждения подкаста и разных сериалов (не только тех, о которых говорят Лиза и Ваня). Добавляйтесь, пишите нам о том, что вы посмотрели, и задавайте вопросы!

Или пишите нам на почту: podcast@kinopoisk.ru.