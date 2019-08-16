12 новых веб-сериалов, которые вам надо посмотреть

Немного уточним: веб-сериал в принципе любое шоу, которое вы посмотрели в сети. Но если выделять какие-то критерии, то веб отличается коротким хронометражем, максимально злободневной темой, дерзким стилем, экспериментальной формой и, скорее всего, небольшим бюджетом. Все это дает свободу для творчества и высказывания. За последние годы индустрия веб-сериалов вышла на новый уровень из тени и имиджа странного пользовательского контента — многие проекты привлекают внимание крупных платформ. Так, например, произошло с «Миллионером из Балашихи»: прогремев на YouTube и победив на Realist в 2019 году, со вторым сезоном шоу вышло уже на КиноПоиск HD.

На минувшем фестивале мы посмотрели более 50 проектов: комедии и драмы, сатиры и пародии, мокьюментари, анимационные и документальные шоу. В них поднимались темы социального неравенства и насилия над женщинами, проблемы подростков и интернет-зависимости, первой и настоящей любви — хороший веб всегда ярко и жестко рассказывает о важном. Вот самые смешные, трогательные, забавные и просто классные из них.