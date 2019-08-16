12 новых веб-сериалов, которые вам надо посмотреть

В нижнем Новгороде состоялся третий международный фестиваль веб-сериалов Realist Web Fest. Рассказываем о самых интересных проектах, которые мы там увидели и теперь советуем вам.
Немного уточним: веб-сериал в принципе любое шоу, которое вы посмотрели в сети. Но если выделять какие-то критерии, то веб отличается коротким хронометражем, максимально злободневной темой, дерзким стилем, экспериментальной формой и, скорее всего, небольшим бюджетом. Все это дает свободу для творчества и высказывания. За последние годы индустрия веб-сериалов вышла на новый уровень из тени и имиджа странного пользовательского контента — многие проекты привлекают внимание крупных платформ. Так, например, произошло с «Миллионером из Балашихи»: прогремев на YouTube и победив на Realist в 2019 году, со вторым сезоном шоу вышло уже на КиноПоиск HD.
На минувшем фестивале мы посмотрели более 50 проектов: комедии и драмы, сатиры и пародии, мокьюментари, анимационные и документальные шоу. В них поднимались темы социального неравенства и насилия над женщинами, проблемы подростков и интернет-зависимости, первой и настоящей любви — хороший веб всегда ярко и жестко рассказывает о важном. Вот самые смешные, трогательные, забавные и просто классные из них.
«Дочь коммуниста»
Канада
Главный приз фестиваля достался смешной до слез сатире. Торонто, 1989 год. СССР называют «империей зла», Берлинская стена вот-вот рухнет, но МакДугалды продолжают быть убежденными коммунистами. Семейство ездит на ржавой «Ниве», по всему дому любовно развешаны портреты Ленина и Маркса, кумачовые звезды и прочие реликвии, а в подвале обосновался папин друг Олег из Владивостока — его приютили на пару дней, но он остался навсегда. Дети Яша и Борис выросли на коммунистических идеалах и не знают, что такое телевизор, жвачка, поп-музыка, «Леди-ястреб» и все остальные блага американской культуры. Но когда семейство переедет в «правый» район, в дом проникнут черно-белый телик и «Рокки», папа Иэн решит баллотироваться в мэры, а 15-летняя Яша (сокращенно от Дуняша) встретит красавца одноклассника, выкурит сигаретку и начнет предавать папины идеалы.
На эту историю режиссера и сценариста Лию Кэмерон вдохновил эксцентричный отец (не коммунист), умерший 6 лет назад, и «Дочь коммуниста» крута не только контрастом «Нивы» и соседского «Опеля», не только точным юмором (Яша до 9 лет верила, что в каждом подвале коммуниста живет свой Олег), но и невероятно теплой и беззлобной интонацией, с которой снята.
«Любовь, оружие и новые уровни»
Австралия
Парень и девушка с разных концов земли столкнулись в шутере «Go Go Soldier». Она адски крутая и непобедимая, он продул ей бой, но успел представиться и узнать ее настоящее имя. Теперь герой нашел ее в соцсетях и должен проявить себя в реальной жизни. У режиссеров Эндрю Шанкса и Николаса Клири получился динамичный микс ромкома и экшена, полный киноманских шуточек («Любишь „Виллоу“?» — «Конечно, это же лучшая работа Вэла Килмера!»), плюс им удалось создать очень реалистичный (и при этом оригинально придуманный и реализованный) мир видеоигры. За все это они и получили награду за режиссуру на фестивале.
«Народный писатель»
Канада
Меланхоличная драма о социальном работнике Маттьё Мартине, который служит при мэрии народным писателем — помогает малограмотным жителям Монреаля писать письма родным, составлять документы — и параллельно записывает их истории. В третьем сезоне Маттьё выпускает книгу «Народный писатель» и получает признание у критиков. Но его коллеги, узнав себя в персонажах, приходят в ярость, а руководительница общественного центра разрывает с писателем контракт: он не предупредил ее о том, что пишет. Шоу держится на плечах актера Эммануэля Шварца и трогательных историях людей, которым совершенно буднично помогает его герой. Из сериала наш зритель с удивлением узнает о повальной безграмотности населения (каждый второй в Квебеке, сообщает Маттьё, испытывает трудности с языком) и, конечно же, о самой функции народного писателя, незнакомой нашим соцслужбам.
«Голодранцы»
Швейцария
Злая сатира в духе «Голодных игр». Мир раскололся после очередного кризиса, и пострадали от этого главным образом дети. Беспризорники ютятся по заброшенным заводам и мечтают попасть в специальную программу по усыновлению «Невероятные бастарды». Это реалити-шоу, где каждый год 20 детей должны доказать свое превосходство в жестокой борьбе, и победителя усыновит богатая пара знаменитостей. Конкурсанты бьются не на жизнь, а на смерть: под джинглы и задорные объявления девочки-ведущей на скорость откапывают руками погребенных заживо, проходят испытание удушением — и за всем этим, затаив дыхание, следят такие же дети по всему миру. Антиутопия с жестоким реалити — жанр не новый, но «Голодранцы» очень живо показывают будничную жестокость подобных развлечений (и то, как можно сделать классные «Голодные игры» за копейки). Realist отдал создателям и режиссерам Малу Бриан и Рафаэлю Мейеру приз за лучшую оригинальную идею.
«Ночные ведьмы»
Казахстан
Казахстан традиционно силен именно в вебах: что ни сериал, то емкая, мощная и красочная история. На Realist было два хороших казахских проекта — отметим сильнейший. В центре внимания — три героини. Первая пришла в полицию заявить об изнасиловании, но смачно поедающий лапшу следователь требует доказательств и заявляет: «Да и вообще, не очень-то ты похожа на изнасилованную». За это он получает пощечину и сорванные погоны. Вторая — продавщица в мясном отделе на рынке: на лице шрам, в руке нож, в памяти — смутные обрывки о жестоком обращении в загадочной клинике. Третья беременна, но ее на том же рынке грубо отшивает отец ребенка. На защиту бросается продавщица, и вот уже три женщины сидят в участке, где устраивают ссору, потом похищают того самого следователя и отправляются в бега. Мастерски снятая и полная дикой энергии girl-power-драмеди об освобождении и мести с отличным женским трио в главных ролях.
«Во фритюре»
Франция
Уморительные коротыши об Арчибальде, владельце фритерии на колесах, и его сумасбродной племяннице, которой он планирует передать бизнес. Та с головой погружается в дело и сводит дядю с ума своими прогрессивными планами — например, продавать мороженое со вкусом бекона или чили. Серия строится на яростных перепалках этих двоих, в которые волей-неволей втягиваются и окружающие. Так, незадачливый грабитель не только не получил от парочки деньги, но был вынужден прослушать всю семейную историю и сам разоткровенничался о своих проблемах за чашечкой утешительного супа.
«Сама дура»
Россия
Злободневное шоу о двух сестрах-подростках — Кристине и Маше, которые пытаются жить дружно, но все осложняется тем, что Маша слабовидящая. Родители больше пекутся о Маше, чем та активно пользуется, и в результате «нормальной» Кристине достается за двоих. В сериале откровенно говорится о буллинге, подростковых манипуляциях и бунте, высмеивается лицемерный активизм (одноклассник Кристины борется за права инвалидов, но устраивает ей жестокий розыгрыш в темном подвале, а позже бросает туда и Машу) и показывает взрослым, что беззащитные и ранимые абсолютно все дети, а не только «с особенностями». Следить за всем этим интересно во многом благодаря блестящей игре Полины Гухман и Елизаветы Ищенко — двух новых звездочек нашего кино.
Сериал уже можно посмотреть в Плюсе на КиноПоиск HD.
«Последние дни треша»
Россия
Экологический анимационный проект студии Dikidigital и канала «2×2» о переработке мусора. Главные герои — кусок Пенопласта, пластиковые Трубочка и Пакет, попавшие на огромную вонючую свалку. Эта свалка отравляет весь город, но депутат Тюменев решил проблему: вынес ее за черты города, просто сузив эти черты. Трубочка мечтает попасть назад в Швецию, где ее ждет привычная переработка. Пакет собирается отомстить за гибель любимой бабочки (ее раздавил Тюменев) и попасть на Пластиковый остров. А Пенопласт просто хочет убраться подальше. Сценаристы и основатели Dikidigital Виктор и Виктория Кравченко сняли едкую сатиру, используя знаковые события из реальной жизни. Так, в первой серии на свалку падает самолет, потому что в турбины залетели чайки, расплодившиеся именно на мусорке.
«Секреты семейной жизни»
Россия
Петр Скворцов и Алена Михайлова играют супружескую пару на грани развода из-за угасшей любви и страсти мужа к лайкам. Все меняется, когда Полина, героиня Михайловой, пронзает шуруповертом голову клиентки Веган Дивы (мощнейшая работа Яны Кошкиной). В попытках спрятать труп и выйти сухими из воды герои снова друг в друга влюбляются. Авторы дают сатиру крупными мазками: если разоблачать веганшу — так отрезанными головами собак в холодильнике, если убивать — так шуруповертом или арбалетом. Головокружения добавляют кислотно-неоновая цветовая гамма, отличные диалоги и прекрасная (как и всегда) Михайлова. На фестивале сериал получил спецприз мультимедийного проекта The Digital Reporter: он подразумевает помощь в продвижении проекта на международные фестивали по всему миру и рекламную поддержку.
«Основано на реальных событиях»
Россия
Победитель конкурса пилотов вызвал шквал аплодисментов после просмотра. Сценарист и режиссер Дмитрий Кирюшкин снял гомерически смешное «разоблачение» секретных школ актерского мастерства для тех, кто хочет сниматься в ток-шоу. В школе «Звездная пыль» учат изображать гнев и ярость, держа себя за лобковые волосы, а уровень искренности отмечают «палевом» — табличками с лицом Александра Паля. В эзотерической школе для «Битвы экстрасенсов» героям выдают шапочки из фольги и советуют мямлить любимую песню для изображения транса. А ученики школы «Петровы в гриппе и вокруг него Козловские» за 29 900 должны стать экспертами-политологами. Всех их накрывает полиция, и если автор придумает, как будет дальше развиваться его шоу (разоблачения новых мошенников?), то нас ждет бомба.
«Народные супергерои»
Россия
Очаровательная пародия на кинокомиксы от студии с ироничным названием «Манвел». Главный злодей с ножами-театральными масками, слегка похожий на Никиту Джигурду, похищает главную красавицу Instagram (Екатерина Волкова). На помощь приходит четверка героев, чьи сверхспособности — сила духа, а не тела. Злодеев сбивают с толку лезгинкой, а красавицу спасают метким броском омолаживающих нитей. Последите за этими ребятами.
«Уничтожанна»
Россия
Еще одна пародия на комиксы и «Черную Вдову» в частности. Жанна — самый лучший агент ГРУ: ее тренировали в секретной лаборатории, ее научили читать мысли на всех языках мира, ее заставляли использовать свое тело как оружие, да так, что экзаменаторы бежали от Жанны в страхе. В пилоте Жанна с легкостью нейтрализует агентов ФБР, а далее по замыслу сценариста и режиссера Максима Кудымова она должна возглавить отряд российских Людей Икс.
Автор: Ольга Белик