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Как делают трупы в кино? А оторванные руки? Рассказывают художники, гримеры и реквизиторы

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«Хороший человек», «Хрустальный», «Метод», «Чикатило» — российские сериалы про маньяков будто переживают ренессанс. Чуть ли не каждый второй проект посвящен серийным убийцам, и даже там, где их нет, кого-то все равно режут и расчленяют. Такой кинематограф требует не только крови, но и отрезанных рук, изуродованных тел и прочей бутафории. На съемках сериала «Самка богомола» с Ириной Розановой в роли серийной убийцы КиноПоиск поговорил с командой, которая отвечает за реалистичность, и выяснил, как делают мертвецов для русского кино.

Дмитрий

Ильичев

художник-постановщик

Елена

Ильичева

ассистент по реквизиту

Виктория

Игумнова

художник по костюмам

Дарья

Терехова

художница по гриму

Альбина

Бойченко

художница по пластическому гриму FX Pro lab

Алексей

Ивченко

художник по пластическому гриму FX Pro lab

Из чего делают тела?

Ильичев: Если бюджет позволяет, тело изготавливают на заказ: в специальной мастерской отливают из силикона, но это довольно дорогая процедура, она обойдется в 300 тыс. рублей и больше. Чтобы это была не просто силиконовая тряпка, внутрь можно вставить каркас, тогда тело может принимать различные позы, без этого даже посадить его не получится. Силиконовые тела делаются, по сути, так же, как секс-куклы: тактильно они очень похожи на человеческую кожу.

Если бюджет скромнее, то тело арендуют. Снимают же фильмы про убийства, несчастные случаи. После этого остаются у кого-то рука, голова, тело, еще что-то. У нас на съемках «Самки богомола» было две головы, отдельно руки, тело пополам, тело с головой. Труп в сцене на лесопилке собрали, например, из нескольких частей: взяли голову, вставили ее внутрь пластмассового манекена срезом наружу, приделали чужие силиконовые руки. Кроме того, на площадке тела доводят до ума: гримируют, добавляют кровь или синяки, одевают — и все, можно снимать. Других способов убедительно сделать тело нет. Манекены из магазина не подойдут, вблизи они совсем не похожи на человека по цвету, по пластике, у них нет необходимой прозрачной текстуры кожи.

Бойченко: Производство тел для кино — это довольно долгая и трудоемкая история. Если нам нужно добиться портретного сходства, сначала с актера снимается слепок. Если нет, мы сами придумываем, как труп будет выглядеть, можем опираться на какие-то референсы, если они есть.

Затем делается форма, которая заливается силиконом, ее окрашивают: жировая прослойка, мясо, кишки, кости — все разных цветов. У нас в студии нет специализации, каждый занимаемся в принципе всем — и заливкой, и окраской, и наложением готового грима.

Ильичева: Найти тело, как и все, что появится в кадре, — задача художника по реквизиту. Нужен шкаф — нахожу шкаф, нужен труп — нахожу труп. В Петербурге с трупами для кино плохо: есть одна мастерская, которая делает тела из силикона, но она работает и на нас, и на Москву и сильно перегружена. Поэтому тела часто арендуют, в результате получается так, что одно тело снимается в кино много раз, играет во многих российских фильмах и сериалах.

Не все детали нужно делать на заказ, иногда можно обойтись подручными средствами. У меня были кусочки силикона — они сыграли у нас в сериале отрезанные гениталии. Плюс мы использовали куски настоящего мяса: запихивали его в манекен, подсушивали горелкой, поскольку по сюжету труп несколько дней пролежал, пока его не нашли, и снимали.

Одна из самых кровавых сцен в сериале «Самка богомола» — на лесопилке

А оторванные конечности?

Ивченко: Отрубленная нога, кишки, накладной живот для беременных, лицо с морщинами — все это пластический грим, то есть грим с добавлением пластических элементов. Детали отливают из силикона, затем приклеивают. Они похожи на импланты, только их прикрепляют снаружи.

Мы работали практически со всеми фильмами и сериалами, где используется такой грим: в «Бабушке легкого поведения» гримировали Александра Ревву под Лещенко, для «Контейнера» сделали накладной живот Оксане Акиньшиной. Можем сделать из силикона порезы, след от выстрела или удара карандашом. Он клеится как пластырь, только с внешней стороны на этом пластыре декоративный элемент.

1. Оторванная кисть из «Аванпоста». Она не только сыграла в сериале, но и была задействована в промоматериалах к нему. 2. Кадр со съемок фильма «Спутник» — космонавт, на которого напали инопланетные твари. Искореженная половина лица, шея и вытекший мозг — все пластический грим. 3. Монахиня с дефектами лица из сериала «Территория». Пластический грим здесь закрывает почти все лицо артистки, в кадре свои только глаз и бровь. 4. Понять не так просто, но на этом кадре из мужчины вылезает лошадь. Такое происходит в фильме «Побочный эффект», рассказывающем о том, как опасно есть незнакомые грибы. В нем были и другие интересные эффекты: в одной сцене девушку пожирает стена.
Кадры со съемок сериала «Самка богомола», в котором сначала героиня Ирины Розановой, а затем ее подражатель изощренно убивают мужчин. На фотографиях — одна из жертв.

Какие нюансы в работе над изуродованными лицами?

Бойченко: Пластический грим — это и лица, шрамы. Силиконовые части очень приятные на ощупь, тактильно похожи на кожу — не жесткие, но и не слишком мягкие. Были ситуации, когда с людей снимали грим, и они просили кусочек детали оставить на память, им было приятно ее трогать.

Как долго детали будут держаться на артисте, зависит от многих факторов — типа кожи, потливости, даже от того, пьет ли актер сейчас таблетки или алкоголь. Все делается под человека, чтобы он комфортно себя чувствовал в гриме и мог свободно двигаться.

Пока мы накладываем грим, артисты в кресле могут задремать, а потом удивляются: проснулся с новым лицом. Но многие кайфуют от грима. Увидеть себя лысым, старым, горбатым на один день — это интересно.

Ивченко: Чаще всего мы делаем порезы, шрамы, ожоги, обморожения, которые похожи на ожоги, — это классика. Перерезание горла, как в сериале «Гоголь», — тоже частая история в кино. Патологоанатом — наш друг. Чтобы добиться правдоподобности, изучаем фотографии, книги по анатомии, выясняем детали у людей, которые работают с трупами. На «Перевале Дятлова» перед нами стояла сложная задача, и мы много консультировались по обморожениям: какие бывают степени, через какое время что и как выглядит, какого цвета.

Фотографии со съемок «Самки богомола» 
Самая лучшая искусственная кровь — импортная, американская.

Откуда берется кровь на съемочной площадке?

Ильичев: «Самка богомола» — сериал про маньяков, поэтому нужно было много крови. Когда мы снимали сцену с отрезанной головой на лесопилке, ушло почти два литра — разбрызгивали ее во все стороны с помощью специальной клизмы. Кровь, конечно, искусственная, киношная, такая продается в специальных магазинах. Есть с ней и свои тонкости: самая лучшая кровь — из Америки, она хорошо отстирывается и отмывается. Одну из сцен мы снимали в гостинице, заляпали все стены, но были спокойны, что не придется делать ремонт за свой счет: кровь качественная, и мы все быстро убрали.

Игумнова: Очень редко на съемках используется свиная кровь, в основном это искусственная из специализированных магазинов. Ее специально делают сладкой: если кровь потечет изо рта, артисту не будет противно, и его не стошнит.

Пластический грим используется не только на съемках фильмов, но и в клипах, и в рекламе. Здесь зомби-байкеры из клипа «Руки вверх!» на песню «Я больной тобой».
Обморожение и разорванная шея со съемок «Перевала Дятлова».
Зомби-полицейский из рекламы.

Во что одеваются зомби и утопленники?

Игумнова: Художник по костюмам должен сделать так, чтобы вещи не выглядели как новые, будто ты пришел в магазин, купил ее и сразу выглаженную надел. Нужно эту вещь испортить. Если труп был закопан в земле, одежду оставляют в отбеливателе, после этого она легко рвется, и можно ее всю покрыть дырками. С утопленниками вообще все довольно просто: в воде ничего особого с одеждой не происходит.

Кроме того, костюм нужно зафактурить углем, глиной, маслом, залить его кровью. В «Самке богомола» действие происходит в наши дни, трупы расчленены и, соответственно, раздеты, поэтому особенно сложных костюмов не было. Максимум, что мы сделали, так это сильно что-то застирали и облили кровью. До этого на других проектах были очень необычные задачи — например, мы делали всадника с рогами на спине в «Гоголе».

Еще одна жуткая сцена со съемок «Самки богомола» — с подвешенным под мостом трупом. В матовый полиэтилен, как это было с Лорой Палмер, обернуто силиконовое тело.

Не страшно работать с искусственными трупами?

Бойченко: Нет, конечно, они же ненастоящие. Как-то мы везли трупы и оторванные руки в машине со съемок, и нас остановила полиция. Офицеры спокойно отнеслись и не стали задерживать. Еще был случай в аэропорту, когда у нас протек чемодан с кровью — образовалась огромная красная лужа. Мы все объяснили и попросили сотрудников близлежащего кафе дать полотенца, хотя прохожие, конечно, были в шоке, с ужасом на все это смотрели. А вообще ко всему привыкаешь. У меня на зеркале заднего вида висит отрезанное силиконовое ухо.

Сериал «Самка богомола» выходит осенью на платформе START.

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