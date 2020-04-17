Как делают трупы в кино? А оторванные руки? Рассказывают художники, гримеры и реквизиторы

Из чего делают тела?

Ильичев: Если бюджет позволяет, тело изготавливают на заказ: в специальной мастерской отливают из силикона, но это довольно дорогая процедура, она обойдется в 300 тыс. рублей и больше. Чтобы это была не просто силиконовая тряпка, внутрь можно вставить каркас, тогда тело может принимать различные позы, без этого даже посадить его не получится. Силиконовые тела делаются, по сути, так же, как секс-куклы: тактильно они очень похожи на человеческую кожу.

Если бюджет скромнее, то тело арендуют. Снимают же фильмы про убийства, несчастные случаи. После этого остаются у кого-то рука, голова, тело, еще что-то. У нас на съемках «Самки богомола» было две головы, отдельно руки, тело пополам, тело с головой. Труп в сцене на лесопилке собрали, например, из нескольких частей: взяли голову, вставили ее внутрь пластмассового манекена срезом наружу, приделали чужие силиконовые руки. Кроме того, на площадке тела доводят до ума: гримируют, добавляют кровь или синяки, одевают — и все, можно снимать. Других способов убедительно сделать тело нет. Манекены из магазина не подойдут, вблизи они совсем не похожи на человека по цвету, по пластике, у них нет необходимой прозрачной текстуры кожи.

Бойченко: Производство тел для кино — это довольно долгая и трудоемкая история. Если нам нужно добиться портретного сходства, сначала с актера снимается слепок. Если нет, мы сами придумываем, как труп будет выглядеть, можем опираться на какие-то референсы, если они есть.

Затем делается форма, которая заливается силиконом, ее окрашивают: жировая прослойка, мясо, кишки, кости — все разных цветов. У нас в студии нет специализации, каждый занимаемся в принципе всем — и заливкой, и окраской, и наложением готового грима.

Ильичева: Найти тело, как и все, что появится в кадре, — задача художника по реквизиту. Нужен шкаф — нахожу шкаф, нужен труп — нахожу труп. В Петербурге с трупами для кино плохо: есть одна мастерская, которая делает тела из силикона, но она работает и на нас, и на Москву и сильно перегружена. Поэтому тела часто арендуют, в результате получается так, что одно тело снимается в кино много раз, играет во многих российских фильмах и сериалах.

Не все детали нужно делать на заказ, иногда можно обойтись подручными средствами. У меня были кусочки силикона — они сыграли у нас в сериале отрезанные гениталии. Плюс мы использовали куски настоящего мяса: запихивали его в манекен, подсушивали горелкой, поскольку по сюжету труп несколько дней пролежал, пока его не нашли, и снимали.