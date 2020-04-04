«Анусы не бросались в глаза»: Художник по спецэффектам рассказал о работе над «Кошками»

В середине марта в сети появился слух, что герои мюзикла «Кошки» изначально были изображены с анусами, которые в итоге убрали на постпродакшене. Позднее представитель компании, ответственной за спецэффекты, объяснил, что в некоторых местах цифровая шерсть складывалась таким образом, что в результате получались половые органы и что-то похожее на них.

Недавно источник, близкий к производству «Кошек», рассказал The Daily Beast, что работа над фильмом была настоящим адом, в первую очередь из-за требований режиссера Тома Хупера к художникам.

Как утверждает собеседник, фильм был наполовину готов, когда художники по спецэффектам заметили у героев нечто похожее на анусы. «Мы взяли паузу и отошли позвонить своему боссу. И мы сказали ему: "Тут чертовы задницы! Анусы!". Они не бросались в глаза, но мы их видели», — рассказывает источник.

По его словам, изначально добавление анусов не входило в планы. Эту деталь никто не заметил на ранних этапах, и для ее удаления действительно были наняты дополнительный сотрудник.

В целом работу над «Кошками» собеседник сравнивает с рабством. Художники трудились по 90 часов в неделю, некоторые ночевали по несколько дней в офисе. Но главная проблема заключалась в том, что режиссер Том Хупер не имел четких представлений о том, как работает анимация.

Прежде чем закончить сцену, специалисты по спецэффектам присылают режиссеру предварительный материал, чтобы он оценил движения до того, как будет проведена работа с цветом, светом и текстурами. Но Хупер, похоже, не понимал этого и постоянно требовал полной визуализации. «Что это за хрень? Я не понимаю, где шерсть?», — приводит источник слова режиссера.

Дело доходило до абсурда, когда Хупер просил художников посмотреть видео с настоящими кошками, чтобы как можно точнее изобразить их движения в фильме. «Как вы знаете, кошки не танцуют», — говорит источник. Он описывает режиссера, как ужасного человека, который не уважает окружающих и общается с командой как с мусором.

Напоследок собеседник объяснил, почему спецэффекты «Кошек» не удались. В процессе у команды ушло полгода на создание двухминутного трейлера, после этого у художников было всего четыре месяца, чтобы закончить фильм. «Для нас это было практически рабством. Мы много работали, не располагая временем, и это было очень сложно».

Недавно авторы YouTube-канала XVP Comedy решили воссоздать несуществующую версию мюзикла и выпустили ролик, в котором герои изображены с анусами.

Источник: The Daily Beast