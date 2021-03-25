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Подкаст«Вампиры средней полосы»: Сериал о вампирах, чья сила в доброте

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Подкаст можно послушать прямо здесь (пользователям Safari рекомендуем воспользоваться ссылками для прослушивания подкаста в других сервисах).

Кто главный герой в «Вампирах средней полосы»: дед Слава (Юрий Стоянов) или следователь из Москвы (Михаил Гаврилов-Третьяков)? Какую роль в сюжете играет Смоленск? И почему для современного кино характерна именно такая модель семьи, какая показана в сериале?

Юрий Стоянов
Артем Ткаченко и Ольга Медынич
Юрий Стоянов
Артем Ткаченко и Екатерина Кузнецова
Глеб Калюжный и Юрий Стоянов

Подкаст доступен в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox и других сервисах. А еще все наши подкасты можно слушать на YouTube-канале «Подкасты КиноПоиска».

Главный редактор КиноПоиска Лиза Сурганова и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов обсуждают сериал «Вампиры средней полосы» видеосервиса Start (со всеми спойлерами!).

В следующем выпуске мы поговорим о «Друзьях» — культовом сериале телеканала NBC, специальный эпизод которого выходит 27 мая на стриминговом сервисе HBO Max. Одновременно с международным релизом его можно будет посмотреть в Амедиатеке и на КиноПоиск HD в Плюсе Мульти с Амедиатекой.

Напоминаем, что мы сделали в Facebook группу для обсуждения подкаста и разных сериалов (не только тех, о которых говорят Лиза и Ваня). Добавляйтесь, пишите нам о том, что вы посмотрели, и задавайте вопросы!

Вопросы, отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.

Авторы: Лиза Сурганова, Иван Филиппов

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Днем — обычный пионерский лагерь, ночью — место, полное загадок. Мистическая фантастика по бестселлеру Алексея Иванова
В главных ролях:Пётр Натаров, Даниил Вершинин, Ангелина Стречина, Ирина Пегова, Сергей Шакуров, Тимофей Трибунцев
Режиссер:Святослав Подгаевский
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