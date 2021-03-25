Главный редактор КиноПоиска Лиза Сурганова и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов обсуждают сериал «Вампиры средней полосы» видеосервиса Start (со всеми спойлерами!).

В следующем выпуске мы поговорим о «Друзьях» — культовом сериале телеканала NBC, специальный эпизод которого выходит 27 мая на стриминговом сервисе HBO Max. Одновременно с международным релизом его можно будет посмотреть в Амедиатеке и на КиноПоиск HD в Плюсе Мульти с Амедиатекой.

Напоминаем, что мы сделали в Facebook группу для обсуждения подкаста и разных сериалов (не только тех, о которых говорят Лиза и Ваня). Добавляйтесь, пишите нам о том, что вы посмотрели, и задавайте вопросы!

Вопросы, отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.