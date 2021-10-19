Сериалы декабря: «Ведьмак», второй «Последний министр» и продолжение «Секса в большом городе»

В декабре Кэрри Брэдшоу продолжит покорять Нью-Йорк, ведьмак Геральт начнет тренировать принцессу Цири, а деятельный министр Тихомиров с новыми силами будет удивлять страну.
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Главные сериалы
«Последний министр», 2-й сезон
Где смотреть: Кинопоиск — с 2 декабря
Евгений Тихомиров, инициативный глава вымышленного министерства перспективного планирования, продолжает наводить порядок в стране. Во втором сезоне комедии абсурда Романа Волобуева ему предстоит развить туристическую и космическую отрасли, повысить показатели рождаемости и продолжить борьбу с коррупцией. И без того нервная работа Тихомирова омрачится тем, что в его министерстве появится «крот». К актерскому составу во главе с Яном Цапником присоединятся Сергей Гилев («Чики»), Екатерина Вилкова («Просто представь, что мы знаем») и Александра Дроздова («Рассвет»).
«Садоводы», мини-сериал
Где смотреть: HBO — с 6 декабря; Амедиатека, Кинопоиск — с 8 декабря
В 1998 году Сьюзен, сдержанная женщина средних лет, вместе с мужем-бухгалтером Кристофером убила своих родителей. Тела пожилых людей пара закопала в саду собственного дома. За прошедшие 15 лет никто не заподозрил, что Уильям и Патриция мертвы: их дочь и зять приходили к ним «в гости», подстригали газон и отправляли письма родственникам от имени убитых.
Эта жуткая реальная история легла в основу «Садоводов» — британской криминальной драмы с элементами черного юмора. Главные роли исполнили Оливия Колман («Корона») и Дэвид Тьюлис (профессор Люпин из «Гарри Поттера»). В сериале будет две временные линии: в прошлом герои совершают убийство, а в настоящем, сдавшись полиции, готовятся к суду. Сериал снял Уилл Шарп, режиссер недавних «Кошачьих миров Луиса Уэйна» с Бенедиктом Камбербэтчем.
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«И просто так», 1-й сезон
Где смотреть: HBO Max, Амедиатека, Кинопоиск — с 10 декабря
Продолжение культового «Секса в большом городе». В центре нового шоу — жизнь трех 50-летних подруг в Нью-Йорке. Кэрри (Сара Джессика Паркер) занимается подкастами, Миранда (Синтия Никсон) работает адвокатом, а Шарлотта (Кристин Дэвис) все так же отдает себя семье и дому. Раскрепощенной Саманты в проекте не будет (актриса Ким Кэтролл отказалась участвовать), зато зрители вновь увидят Мистера Бига (Крис Нот), Стива Брэди (Дэвид Эйгенберг), Гарри Голденблатта (Эван Хэндлер), Стэнфорда Блэтча (Уилли Гарсон) и Эйдана Шоу (Джон Корбетт), несостоявшегося жениха Кэрри.
Чтобы разнообразить актерский состав, в проект были приглашены небинарная персона мексиканского происхождения Сара Рамирес (сыграет стендап-комика с прогрессивными взглядами), Сарита Чоудри, у которой бенгальско-индийские корни, и темнокожие актрисы Николь Ари Паркер и Карен Питтман. За режиссуру «И просто так» отвечает создатель оригинального сериала Майкл Патрик Кинг.
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«Солдаут», 1-й сезон
Где смотреть: PREMIER — с 9 декабря
Уставший молодой рэпер Дима (Глеб Калюжный) никак не может записать новый альбом. После крупной ссоры с продюсером (Алексей Розин из «Нелюбви») он остается без денег и работы: карточки заблокированы, а сотрудничать с другими лейблами запрещает контракт. Выбраться из кризиса и контрактного рабства Диме помогает спившаяся рок-звезда по прозвищу Старина (Алексей Шевченков). За это рэпер должен помочь наставнику помириться с дочкой (Александра Дроздова).
Победившую на конкурсе сериалов «Пилот» драмеди о закулисье шоу-бизнеса снял Иван Плечев. «Солдаут» — первый его крупный проект. В числе сценаристов — Константин Майер и Николай Куликов, которые вместе работали над фильмами «Я худею», «Огонь» и «Семейный бюджет». В шоу в роли самих себя появятся участники группы «Би-2», Хамиль из «Касты», Лигалайз, Thomas Mraz, а также Михаил Козырев.
«Станция одиннадцать», мини-сериал
Где смотреть: HBO Max, more.tv — с 17 декабря
Постапокалиптическая сага, снятая по бестселлеру канадской писательницы Эмили Сент-Джон Мандель. Книга вышла в 2014-м, но год назад, с началом коронавируса, ее продажи резко возросли. По сюжету мир охватила пандемия гриппа, после которой редкие выжившие пытаются восстановить цивилизацию и справиться с потерей близких людей. Сюжет сосредоточен вокруг Кирстен (Маккензи Дэвис) и ее театральной труппы, которая путешествует по стране, играет спектакли по пьесам Шекспира и пытается сохранить остатки культуры. В одном из поселений странствующие актеры встречают самопровозглашенного пророка.
В сериале снялись Химеш Патель (Yesterday, «Довод»), Джо Пинг («Комната») и Даниэль Дедуайлер («Тем больнее падать»). Гаэль Гарсиа Берналь сыграл знаменитого актера, который умер на сцене, став одной из первых жертв вируса. Режиссер сериала — Хиро Мурай, один из авторов «Легиона», «Барри» и «Атланты». Он же снял вирусный клип Дональда Гловера This is America.
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«Ведьмак», 2-й сезон
Где смотреть: Netflix — 17 декабря (премьера всех серий)
Продолжение эпического фэнтези по циклу романов Анджея Сапковского. Во втором сезоне Геральт (Генри Кавилл), уверенный, что его возлюбленная Йеннифэр (Аня Чалотра) погибла в битве при Соддене, решает посвятить себя защите принцессы Цири (Фрейя Аллан). Он привозит девушку в крепость Каэр Морхен, обитель ведьмаков, где начинает ее тренировать. В это время выжившая Йеннифэр пытается выбраться из плена, в котором ее держит чародейка Фрингилья Вигго (Мими Дивени), и сталкивается с истреблением эльфов на Континенте. В новых сериях появится датчанин Ким Бодния из «Убивая Еву» в роли Весемира, наставника Геральта. А Кристофер Хивью (Тормунд из «Игры престолов») будет абсолютно неузнаваем в роли Нивеллена — бывшего разбойника, которого жрица превратила в покрытого шерстью монстра.
«Море Спокойствия», мини-сериал
Где смотреть: Netflix — 24 декабря (премьера всех серий)
Корейский сай-фай-триллер о мире будущего, в котором человечество страдает от нехватки воды. Команда ученых отправляется на Луну, чтобы добыть образцы воды с заброшенной исследовательской станции, где ранее погиб предыдущий экипаж. Группа путешественников состоит из руководителя, который печется о безопасности коллег (Кон Ю из «Поезда в Пусан» и «Игры в кальмара»), врача, стремящегося раскрыть причины несчастного случая на станции (Пэ Ду-на), и инженера, уставшего работать в министерстве национальной обороны (Ли Джун).
«Книга Бобы Фетта», 1-й сезон
Где смотреть: Disney+ — с 29 декабря
Спин-офф «Мандалорца» посвящен культовому герою — охотнику за головами, которого Джордж Лукас придумал для «Звездных войн». Боба Фетт (Темуэра Моррисон) вместе с напарницей, убийцей Феннек Шанд (Мин-На Вэнь), будет завоевывать авторитет в преступном мире и пытаться захватить территорию, принадлежавшую Джаббе Хатту. Сериал сняли режиссеры «Мандалорца» Брайс Даллас Ховард, Роберт Родригес, Джон Фавро и Дэйв Филони.
Что еще посмотреть
«КрисТина», 1-й сезон
Где смотреть: START — с 2 декабря
Крис (Юлия Хлынина) работает в зоомагазине и готовится к отпуску со своим парнем Кириллом (Петр Скворцов). Тихую жизнь нарушает встреча с бывшим бойфрендом Сергеем (Антон Филипенко), который умер пять лет назад. Крис видит его в аэропорту вместе с Тиной — счастливой и успешной копией себя. После этого она знакомится со своим двойником и пытается разобраться, кто из них настоящая Кристина и как так вышло, что ее жизнь раздвоилась.
Андрей Ургант исполнил роль отца Крис. Его герой однажды подарил дочке монету, с помощью которой она принимает все решения в своей жизни. Триллер снял Владимир Ракша («Жизнь Раз»), сценарий написали Анна Аносова и Лариса Леоненко, работавшие над сериалом «Пассажиры».
«Последний аксель», 1-й сезон
Где смотреть: MEGOGO — с 2 декабря
Фигуристка Катя (Ангелина Загребина) приезжает в Москву, чтобы попасть в команду именитого тренера и получить возможность выступить на чемпионате мира. Девушка и ее младшая сестра росли с отцом-тираном (Михаил Трухин), но после его смерти у Кати появляется шанс обрести свободу и исполнить свою мечту. Роль гениального, но жесткого тренера исполнила Елена Подкаминская. В ее героине угадываются черты Этери Тутберидзе. Арсений Попов, участник шоу «Импровизация», сыграл одного из тренеров, а фигурист Алексей Ягудин — хореографа. Саму себя сыграла двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.
Ледовые сцены снимал бывший фигурист Нодари Маисурадзе, оператором основных сцен стал Алексей Стрелов («Перевал Дятлова»). У режиссера спортивной драмы Анарио Мамедова («Призрак») уже был опыт работы над проектом о фигурном катании: в нулевых вышел его сериал «Жаркий лед» со звездами российского спорта.
«Ваша честь», 1-й сезон
Где смотреть: more.tv — с 2 декабря
Антон (Владислав Миллер) сбивает человека, скрывается с места преступления и рассказывает об этом инциденте отцу — неподкупному судье Михаилу Романову (Олег Меньшиков). Судья готов сдать Антона полиции, но в последний момент узнает, что пострадавший (Сергей Двойников) — сын местного криминального авторитета (Алексей Серебряков). Теперь Романову предстоит сделать выбор между справедливостью и безопасностью своего сына. «Ваша честь» — адаптация израильского сериала «Судья». В прошлом году вышла американская версия, в которой главную роль играл Брайан Крэнстон. Российский криминальный триллер снял Константин Статский, режиссер сериалов «Мажор» и «Как я стал русским».
Смотрите сериал на more.tv и Кинопоиске в Плюсе с more.tv
«Корпорация „Санта“», 1-й сезон
Где смотреть: HBO Max, Амедиатека, Кинопоиск — с 3 декабря
Эльфийка Кэнди мечтает совершить революцию в сноу-бизнесе и стать первой женщиной — Санта-Клаусом. Но нынешняя суперзвезда Санта не готов складывать свои полномочия. Взрослую анимационную комедию озвучивают и продюсируют Сара Силверман и Сет Роген. Рождественский феминистский мультсериал будет наполнен злободневными и острыми шутками на темы от порно до холокоста («Больше американских детей верит в вас, чем в вакцины или холокост!»).
«Жизнь кино», 1-й сезон
Где смотреть: Netflix — 6 декабря (премьера всех серий)
Документальный сериал, спродюсированный Дэвидом Финчером, — трогательное признание в любви кинематографу. Серия видеоэссе посвящена нюансам кинопроизводства, режиссерам, которые создают и нарушают правила индустрии, и влиянию, которое фильмы оказывают на зрителей. На позицию режиссера Финчер пригласил Дэвида Прайора («Пустой человек»). Авторов сблизила любовь к фильму «Челюсти».
«Наше любимое лето», 1-й сезон
Где смотреть: SBS — с 6 декабря
Корейская комедийная мелодрама о парне Чхве (Чхве У-щик из «Паразитов») и девушке Кук (Ким Да-ми), которые в юности встречались и вместе снимали документальный фильм. Спустя десять лет после их расставания фильм внезапно становится популярным, и теперь Чхве и Кук должны дать совместное интервью.
«Начальная школа «Эбботт», 1-й сезон
Где смотреть: ABC — с 7 декабря
Мокьюментари-комедия о самоотверженных учителях, которые работают в государственной школе в Филадельфии. Несмотря на недостаточное финансирование школы, преподаватели пытаются помочь детям добиться успеха в жизни. Сериал сняли режиссеры «Офиса» Рэндолл Айнхорн и Мэттью Сон, поэтому в шоу есть их фирменные приемы — интервью героев и красноречивые взгляды в камеру. В главных ролях — Кинта Брансон («Дамы шутят по-черному»), Лиза Энн Уолтер («Давайте потанцуем») и Шерил Ли Ральф («Афера по-голливудски»).
«Джо Пикетт», 1-й сезон
Где смотреть: Spectrum Originals, more.tv — с 7 декабря
Драма по детективам Си Джей Бокса о лесничем Джо Пикетте, который расследует преступление, совершенное в его угодьях. Главную роль исполняет Майкл Дорман из сериала «Патриот». Жену Джо играет Джулианна Гуилл («Игры преисподней»). Режиссеры сериала — братья Даудл, которые создали «Трагедию в Уэйко».
«Тайны леса», 1-й сезон
Где смотреть: Netflix — 10 декабря (премьера всех серий)
Индийский детектив Netflix с Равиной Тандон, звездой Болливуда девяностых и нулевых. Ее героиня — амбициозная полицейская Кастури, которая долгие годы мечтает получить серьезное дело. Когда в поселке убивают подростка-туриста, она вместе с коллегой (Парамбрата Чаттерджи) начинает расследование и выясняет, что убийство может быть связано с местными мифами. Параллельно с работой Кастури пытается найти баланс между карьерой и личной жизнью и побороть стереотипы, с которыми сталкиваются женщины-полицейские.
«С любовью», 1-й сезон
Где смотреть: Amazon Prime — с 17 декабря
Романтическая комедия от Глории Калдерон Келлетт — сценаристки ситкомов «Как я встретил вашу маму» и «Живем сегодняшним днем». Действие сериала разворачивается во время разных праздников в течение года. Герои — Лили (Эмерод Тубия) и ее брат Хорхе — пытаются найти любовь и цель в жизни. Роль Хорхе, который готовится познакомить бойфренда с родными, исполнил актер и ЛГБТ-активист Марк Инделикато. Келлетт хотела создать сериал о счастливой семье, за которой было бы приятно наблюдать в конце этого сложного года. Сценаристка сыграла в шоу роль тети — незамужней феминистки, над которой постоянно подшучивает ее семья.
«Развод», 1-й сезон
Где смотреть: Netflix — 17 декабря (премьера всех серий)
Писатель Арья и его жена Шрути больше не любят друг друга. Они подумывают над разводом, обсуждают, могут ли встречаться с другими, и пытаются понять, что их привело в эту точку. В драмеди о современной индийской семье снялись актриса и танцовщица Сурвин Чавла и один из самых известных актеров Болливуда — Мадхаван.
«Плохой и сумасшедший», 1-й сезон
Где смотреть: tvN — с 17 декабря
Молодой полицейский Су-ёль готов на все ради карьерного роста, даже объединиться с сумасшедшим парнем по имени К., обладающим обостренным чувством справедливости. Вместе они начинают расследовать преступления и бороться с коррупцией. Режиссер криминального сериала — Ю Сон-дон, снявший в прошлом году «Необыкновенного охотника на демонов». В главных ролях — Ли Дон-ук из «Убийственного романа» и Ви Ха-джун из «Игры в кальмара».
«Подснежник», 1-й сезон
Где смотреть: JTBC, Disney+ — с 18 декабря
Мелодрама, действие которой происходит в 1987 году, когда Южная Корея была охвачена массовыми протестами против диктатуры. Окровавленный аспирант (Чон Хэ-ин) прячется от преследования в университетском женском общежитии. Первокурсница (Чису из поп-группы Blackpink), специализирующаяся на английской литературе, помогает ему перевязать раны, и между ними завязываются романтические отношения. Режиссер Чо Хён-тхак снимал еще один ретросериал — драматическая «Прислуга» была посвящена эпохе Чосон.
«1883», 1-й сезон
Где смотреть: Paramount+ — с 19 декабря
Приквел неовестерна «Йеллоустоун». В XIX веке семья Даттон пытается спастись от нищеты и отправляется в путешествие на Запад, в Монтану. Фэйт Хилл и Тим Макгроу сыграли супружескую пару, а оскаровский номинант Сэм Эллиотт исполнил роль ковбоя с трагическим прошлым, который возглавляет группу переселенцев. «1883» снял создатель оригинального сериала Тейлор Шеридан.
«Эмили в Париже», 2-й сезон
Где смотреть: Netflix — с 22 декабря
Американка Эмили (Лили Коллинз) продолжает узнавать Париж и саму себя. Ей предстоит выяснить отношения со своим соседом — шеф-поваром Габриэлем (Лукас Браво), завести еще один роман и выучить хотя бы несколько французских слов. К актерскому составу присоединится Люсьен Лависконт — его герой, молодой британец, станет новым увлечением Эмили. Также в новых сериях впервые появятся американский драматург Джереми О. Харрис в роли модельера и французский актер Арно Бинар в роли владельца популярного ночного клуба.
«Драконы: Девять миров», 1-й сезон
Где смотреть: Hulu — с 23 декабря
Действие мультсериала происходит через тысячу лет после событий «Как приручить дракона». В этом мире истории о драконах давно превратились в мифы, но, когда в земле из-за аномалии появляется огромная трещина, несколько детей узнают, что драконы реальны. И, чтобы не подвергнуть тех опасности, ребята решают сохранить все в тайне.
«Прошлое не отпустит», 1-й сезон
Где смотреть: Netflix — 31 декабря (премьера всех серий)
Британский триллер по одноименному бестселлеру Харлана Кобена. В центре событий — обычные будни трех человек: Меган (Каш Джамбо) работает и воспитывает троих детей; Рэй (Ричард Армитедж) забросил мечту стать фотографом-документалистом и теперь работает на нелюбимой работе; детектив Брум (Джеймс Несбитт) никак не может раскрыть старое дело. Однажды подруга Меган, Лоррейн (Сара Пэриш), сообщит ей новость, которая перевернет жизни всех героев. Проект создала команда во главе с Дэниэлом О’Харой, работавшая над другими экранизациями Кобена — сериалами «Безопасность» и «Незнакомец».
«В раю мест нет», 1-й сезон
Где смотреть: KION — декабрь
Любовники Вика и Андрей расстаются и попадают во временную петлю, благодаря которой могут исправить ошибки прошлого и сделать так, чтобы муж Вики не погиб, а жена Андрея не исчезла. Но скачки во времени и попытки изменить случившееся приводят к новым проблемам. Главные роли в сериале Эдуарда Бордукова («На острие») исполнили Екатерина Вилкова, Артем Ткаченко, Антон Васильев и Анна Старшенбаум.
«Два», 1-й сезон
Где смотреть: KION — декабрь
Два друга-сантехника Леха (Алексей Кривеня) и Жека (Евгений Кулик) в попытке заработать постоянно ввязываются в криминальные авантюры. Содействуют им в этом жены: Наташа толкает Жеку на новые дела, а работающая в полиции Тамара выбалтывает Лехе служебную информацию. Комедия снята по сценарию актера Евгения Кулика («Я худею»).
«Манюня», 1-й сезон
Где смотреть: Okko — декабрь
Ностальгическая комедия по автобиографической повести Наринэ Абгарян. «Манюня» посвящена будням двух семей разных национальностей, которые живут в армянском городке 1980-х. Роль маленькой Наринэ исполнила 11-летняя Карина Каграманян, которая играла в военной драме Павла Чухрая «Холодное танго». Закадровый текст читает Чулпан Хаматова. Сериал снял Арман Марутян, режиссер армянской комедии «Супермама».
Остальное
«В Филадельфии всегда солнечно», 15-й сезон
Где смотреть: FXX — с 1 декабря
В новом сезоне сатирической комедии безумные владельцы бара в Филадельфии побывают в Ирландии и переживут пандемию, закрывшись в своем заведении. Кроме этого, Мак (Роб МакЭлхенни) захочет стать католическим священником, Деннис (Гленн Хауэртон) будет делиться секс-советами, а Ди (Кэйтлин Олсон) — проводить мастер-классы по актерскому мастерству.
«Затерянные в космосе», 3-й сезон
Где смотреть: Netflix — 1 декабря (премьера всех серий)
В финальном сезоне научно-фантастического сериала семья Робинсон совершит еще одну попытку добраться до альфы Центавра. Чудом выжившим Мори и Джону (Молли Паркер и Тоби Стивенс) нужно найти своих детей и сразиться с инопланетной угрозой.
«Невероятные приключения ДжоДжо», 5-й сезон
Где смотреть: Netflix — с 1 декабря (премьера первых 12 серий)
Аниме о семье Джостар, которая борется с вампиром Дио и его приспешниками. В новых сериях Джолин попадает в тюрьму строгого режима. Не сойти с ума от отчаяния ей помогает артефакт отца, пробуждающий в ней новую сверхспособность.
«Бумажный дом», 2-я часть 5-го сезона
Где смотреть: Netflix — 3 декабря (премьера всех серий)
В финальных сериях испанского хита герои столкнутся с последствиями ограбления Банка Испании и попытаются уйти от преследования полиции.
«Мир юрского периода: Лагерь мелового периода», 4-й сезон
Где смотреть: Netflix — 3 декабря (премьера всех серий)
Детский вариант «Мира юрского периода», в котором друзья попадают на остров, где живут динозавры. В четвертом сезоне герои окажутся на новой территории, где будут спасаться от огромного спинозавра.
«4лен», 2-я часть 2-го сезона
Где смотреть: Hulu, more.tv — с 4 декабря
Продолжение комедии, в которой 30-летние актрисы Майя Эрскин и Анна Конкл играют самих себя в подростковом возрасте. Подружки-аутсайдеры переживают новый этап взросления — выпрашивают у родителей мобильный телефон, впервые целуются и сбегают из дома.
«Алекс Райдер», 2-й сезон
Где смотреть: IMDb TV, Кинопоиск — с 5 декабря
Подросток-шпион (Отто Фаррант) пытается жить обычной жизнью, но план рушится, когда на отца его подруги совершается нападение. Алекс оказывается вновь втянутым в мир международного шпионажа, и теперь ему нужно раскрыть политический заговор.
«Универ: 10 лет спустя», 1-й сезон
Где смотреть: ТНТ — с 6 декабря
Продолжение одного из первых российских ситкомов. Спустя десять лет после окончания университета герои пытаются найти свое место во взрослом мире. Майкл (Арарат Кещян) воспитывает двух дочек и скрывает от жены, что потерял работу. Разведенная Яна (Анна Кузина) посвящает себя карьере. Антон (Станислав Ярушин) лишается состояния отца, а Маша и Валя (Анна Хилькевич и Александр Мартынов) думают о том, чтобы завести ребенка. В числе новых актеров — Алексей Серебряков и Анатолий Белый. Создатели сериала обещают, что в новом «Универе» будет не только юмор, но и элементы драмы.
«Пришельцы из прошлого», 2-й сезон
Где смотреть: HBO Max, Амедиатека, Кинопоиск — с 6 декабря
В норвежской сай-фай-драме пара детективов (Николай Клеве Брок и Криста Косонен) расследует произошедшее в Осло жестокое убийство. Герои подозревают, что маньяк Джек-потрошитель из XIX века переместился в современный мир.
«Мир кентавров», 2-й сезон
Где смотреть: Netflix — 7 декабря (премьера всех серий)
Возвращение анимационной комедии о боевом коне, который попал в мир поющих кентавров. Второй сезон покажет предысторию главных героев.
«Пространство», 6-й сезон
Где смотреть: Amazon Prime — с 10 декабря
В научно-фантастической драме Крисьен Авасарала (Шохре Агдашлу) пытается спасти Землю от нападок террориста Марко Инароса (Кеон Александр). После обвинений в сексуальных домогательствах в шестом сезоне не появится Кэс Анвар, исполнитель одной из главных ролей.
«Скрестив мечи», 2-й сезон
Где смотреть: Hulu — с 10 декабря
Взрослая анимационная комедия об эпохе Средневековья. Парень по имени Патрик становится оруженосцем, который вынужден спасать королевство от всех напастей. Во втором сезоне он помогает королю разбогатеть, встречает пиратов и безумного старика, пытающегося захватить трон.
«Агрессивная Рэцуко», 4-й сезон
Где смотреть: Netflix — 16 декабря (премьера всех серий)
Аниме-комедия о красной панде Рэцуко — молодой офисной сотруднице, которая снимает рабочий стресс в караоке. В третьем сезоне она отвергла ухаживания влюбленной в нее пятнистой гиены, но это не помешает герою продолжить помогать Рэцуко и добиваться ее внимания.
«Кобра Кай», 4-й сезон
Где смотреть: Netflix — 31 декабря (премьера всех серий)
Комедия, вдохновленная фильмом 1980-х «Карате-пацан». В сериале опустившийся спортсмен Джонни (Уильям Забка) открывает свою школу карате. В четвертом сезоне он объединяется с Даниэлем ЛаРуссо (Ральф Маччио), чтобы подготовить учеников к решающему турниру.
Автор: Сабрина Карабаева