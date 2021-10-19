Сериалы декабря: «Ведьмак», второй «Последний министр» и продолжение «Секса в большом городе»

В 1998 году Сьюзен, сдержанная женщина средних лет, вместе с мужем-бухгалтером Кристофером убила своих родителей. Тела пожилых людей пара закопала в саду собственного дома. За прошедшие 15 лет никто не заподозрил, что Уильям и Патриция мертвы: их дочь и зять приходили к ним «в гости», подстригали газон и отправляли письма родственникам от имени убитых.

Эта жуткая реальная история легла в основу «Садоводов» — британской криминальной драмы с элементами черного юмора. Главные роли исполнили Оливия Колман («Корона») и Дэвид Тьюлис (профессор Люпин из «Гарри Поттера»). В сериале будет две временные линии: в прошлом герои совершают убийство, а в настоящем, сдавшись полиции, готовятся к суду. Сериал снял Уилл Шарп, режиссер недавних «Кошачьих миров Луиса Уэйна» с Бенедиктом Камбербэтчем.

Смотрите сериал в Амедиатеке и на Кинопоиске в Плюсе Мульти с Амедиатекой