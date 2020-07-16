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Видео дня: Генри Кавилл собрал компьютер. В сети из него сделали мастера Дмитрия

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Звезда «Ведьмака» Генри Кавилл — большой поклонник видеоигр, он предпочитает играть на персональном компьютере, а не на приставках. На днях он опубликовал в Instagram подробное видео, как собирает себе новый компьютер. В неизменной синей майке актер подробно запечатлел весь процесс со всеми успехами и неудачами.

«Все части, — подписал Кавилл под роликом. — Подобные видео не для всех. Не рекомендуется к просмотру детям. Вы можете увидеть множество частей, которые не видели раньше».

Видео очень понравилось пользователям сети, и в итоге из ролика сделали рекламу компьютерного мастера. Пользователь @andrew_chsh добавил несколько новомодных спецэффектов, слегка перемонтировал видео, и получился ролик о Дмитрии. Он готов собрать для вас компьютер на заказ, очистить машину от пыли и разобраться с вирусами. Получилось весьма аутентично.

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