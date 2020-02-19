Аня Чалотра актриса Джои Бэти актер

Фрейя Аллан актриса Ким Бодния актер, сценарист, режиссер

— Отношения Йеннифэр с Лютиком и Цири с Весемиром очень важны для второго сезона. Расскажите о них.

Аня Чалотра: Многое будет спойлером, но… (Задумывается.)

Джои Бэти: Йеннифэр с Лютиком находятся в пути, и их дороги во многом похожи. Континент становится более мрачным и непонятным местом, а они пытаются найти себя и выжить. Нам обоим было интересно это играть.

Фрейя Аллан: Мне тут вспомнилась важная история. Одной из наших первых с Кимом Боднией совместных сцен был эпизод в оружейной комнате. Там Весемир замечает, что Цири смотрит свысока на ведьмаков, считая их проходимцами. Ким посоветовал мне оттолкнуться от этой уже установившейся связи между героями, которые пока даже не говорили друг с другом. И мне это помогло.

Ким Бодния: Да, полезно, когда у героев уже есть какое-то мнение друг о друге к моменту их первой совместной сцены.

Фрейя Аллан: Весемир дает Цири надежду, потому что она зацикливается на своей мечте стать ведьмачкой. Она узнает вещи о своем прошлом, которые ей никогда не говорили. Можно сказать, у нее кризис самоидентификации. Она не понимает, как относиться к своему детству, если все эти годы ей все время врали. Возможность стать ведьмачкой помогает ей сбежать от реальности. Мне очень нравятся отношения между Цири и Весемиром, да и играть с этим парнем классно. Он совершенно безумный.

Ким Бодния: Ты еще безумнее! Было интересно наблюдать за путешествием Цири в этом сезоне, потому что она многое узнает о себе и начинает искать решение своих проблем. В первом сезоне Цири была ребенком, а тут у нее вдруг появляется сила, которую она не знает, как использовать. Невероятно здорово наблюдать, как эта сила растет внутри Цири. Мне как раз сразу стало интересно, почему Геральт взял ее под крыло. Интересно, что он следует интуиции, идя на зов и не зная ответов. А еще Цири напомнила мне о моей первой любви. Она по-настоящему производит впечатление на Весемира своей женской силой. Эта динамика сделала отношения наших героев более глубокими. К тому же наши отношения постоянно меняются.

Фрейя Аллан и Ким Бодния

— А какие у вас были отношения с жанром фэнтези, до того как вы попали в сериал?

Аня Чалотра: Никаких. Я не особо следила за фэнтези. Разве что я любила фильмы и книги про Гарри Поттера, на которых выросла. Они, пожалуй, вызывают у меня ностальгию.

Джои Бэти: Я и раньше был жутким гиком, а сейчас моя гиковость выросла в два раза.

— Ну-ка докажите!

Джои Бэти: Я будто на допросе в суде! Да как вы смеете заставлять меня доказывать мою гиковую натуру? (Смеется.)

Аня Чалотра: (Смеется.) Он сейчас вам такой список интересов зарядит, что все время выйдет!

Джои Бэти: Это точно, весь день будем обсуждать.

— Ладно, но следующий вопрос не легче: кто ваш любимый монстр в «Ведьмаке»?

Джои Бэти: Люди — главные монстры!

Фрейя Аллан: Тогда это я! Ха-ха, ладно, я не монстр. Пусть будет брукса, потому что у меня с ней веселая сцена. Трагическая, но веселая.

Джои Бэти: Мне нравится тот паренек из шестой серии первого сезона. Как его там звали?

Аня Чалотра: Которого ты встретил, когда собирал ягоды? Не помню, как он называется, но он был милый. Жаль, что мы его так быстро поджарили (речь идет о хирикке, худом и глуповатом существе с темно-желтыми глазами и смотрящими в разные стороны острыми ушами, чей вид вымирает. — Прим. ред.).

(Аня и Джои зловеще смеются.)

— Джои, у Лютика в этом сезоне новый хит — «Burn, Butcher, Burn».

Джои Бэти: Мы с композитором Джо Трапанезе написали эту песню вместе. Мы хотели такое неостанавливающееся крещендо. Лютик постоянно пытается взять ноту повыше, даже когда мы думаем, что он достиг пика. Звук становится все сильнее, сильнее и сильнее. Это такое бурление эмоций, которые в конце взрываются. Эта песня не только передает эмоциональное состояние Лютика, но и показывает развитие его «дискографии».

— Говорят, что ты вдохновлялся Джеком Уайтом, создавая образ Лютика. А кем еще?

Джои Бэти: Бо Бёрнэм — для меня хороший пример современного барда. Он использует свой удивительный талант, чтобы рассказывать свежие истории, покоряя при этом новые жанры. Хотелось бы, чтобы Лютик развивался по такой траектории, меняясь как художник в зависимости от того, как меняется мир вокруг него.

— Аня, а у тебя были источники вдохновения?

Аня Чалотра: Не особо. Я играю Йеннифэр на очень разных этапах жизни и, наверное, могла что-то взять от женщин, которые вдохновляют меня. Моя мама, подруги… Хотелось передать их опыт через Йеннифэр. А вообще, мне очень нравится героиня «Призрачной нити». Офигенная. Это один из моих любимых фильмов.

Аня Чалотра

— Ким, вы играли русского в сериале «Убивая Еву». Сейчас, можно сказать, снова изображаете персонажа со славянскими корнями. Намечается тенденция?

Ким Бодния: Мне нравится глубина в этих героях. В Весемире меня привлекло то, что он сражается во тьме. Мне нравится его путешествие. Очень важно всегда находить свет во тьме, видеть надежду. Это похоже на то, что я делал с моим русским героем Константином в «Убивая Еву». Не уверен, что я тут играю польского мужика, просто потому что в основе польские романы. Я наслаждался игрой в «Ведьмаке», и мой интерес к проекту шел оттуда. Сценарий сериала писали американцы, которые превратили польские романы в американское шоу. Понятно, что они многое из них взяли, но Весемир для меня не представляет какую-либо одну национальность. Скорее, он символизирует природу, ведь ведьмаки созданы, чтобы изучать и понимать ее. Именно поэтому им нужно принимать эликсиры, чтобы подключиться к природе, трансформироваться и уйти от человеческого восприятия вещей.

— Фрейя, а как ты готовилась к физической стороне роли? Цири в этом сезоне приходится стать настоящим бойцом и покорить тренировочную полосу препятствий на базе ведьмаков.

Фрейя Аллан: Когда я получила роль, то прочла «Кровь эльфов» и с тех пор не могла дождаться, когда же Цири проявит себя. Весь первый сезон она, по сути, просто бежит через лес. За месяц до съемок я познакомилась с каскадерской командой и начала обучаться основам владения меча. Это словно танец. Я занималась физической подготовкой так много, что координатор трюков предложил мне спать прямо в зале. Хотела стать лучше. Вообще, все съемки я умоляла Лорен (шоураннера — Прим. ред.) дать мне сразиться с каким-нибудь монстром, но тщетно. Это бесило! Вот и Геральт не разрешает Цири сражаться. В этом плане я понимаю ее раздражение очень хорошо. Надеюсь, в будущих сезонах у меня будет больше экшена.

— Вы много и душевно материтесь в сериале. У вас был установлен минимум матерных слов в эпизоде?

Ким Бодния: Ох уж эти американцы — постоянно говорят «f*ck»!

Фрейя Аллан: А еще «okay». Я же британка и каждый раз, когда я видела это американское «okay», меняла его на «all right». Не, мы в Британии тоже говорим «okay», но американцы как бы еще даже не существовали в те времена, когда происходит действие «Ведьмака». Откуда взялись эти «okay»?! У меня прям началось обсессивно-компульсивное расстройство из-за этого. В диалогах много американских слов, но почему-то именно «okay» меня бесило.

Аня Чалотра: А я даже не понимала, как много Йеннифэр ругается в сериале.

Джои Бэти: Как моряк!

Аня Чалотра: Ага, особенно когда она встречается с… Стоп, это будет спойлер!

Джои Бэти: В одной сцене я так много импровизировал с матерной тирадой, что бедной Лорен пришлось меня остановить. Я-то просто увлекся, пытаясь подобрать как можно больше оскорблений. Оказалось, слишком длинно!

Аня Чалотра: (Показывает на Джои.) Ему просто через многое пришлось пройти!

Джои Бэти: Мне или Лютику? Хотя есть ли разница?