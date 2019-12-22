Генри Кавилл: «Я бился за то, чтобы книжного Геральта в сериале было как можно больше»

Перед премьерой второго сезона «Ведьмака» пообщались с его главным фанатом и актером Генри Кавиллом и узнали самые важные вещи: читал ли он русские сказки, забрал ли костюмы со съемок и почему не взял с собой любимую собаку.

Товарищи по съемочной площадке (а точнее, Фрейя Аллан) называют Кавилла ходячей энциклопедией «Ведьмака». Он может с легкостью определить, что в этом месте сценария лучше подойдет фраза из вот этой книги Сапковского на 255-й странице. Он с упоением рассказывает, сколько раз проходил игры по «Ведьмаку» и каких персонажей выбирал (Йеннифэр, конечно же). Он отчетливо понимает, что, став лицом сериала, вынужден отдуваться перед зрителями за все — от внешнего вида Геральта до его знаменитого «хм», не говоря уже про повороты сюжета и даже Ту Самую Песню. Поэтому за то короткое время на интервью, что у нас есть, Кавилл старается уложить в ответ все, что только можно рассказать без спойлеров до 17 декабря, когда выйдет второй сезон.

— У нового сезона немного другая, более лирическая тональность. И Геральт тоже немного другой — не такой мрачный и где-то даже нежный. Он действительно изменился?

— Все верно. Я очень сильно добивался, чтобы в новом сезоне Геральт был как можно больше таким, какой он в книгах Сапковского. Мне это было важно потому, что в книгах он персонаж сложный, а не однобокий. Он умный, эмоциональный, в чем-то даже философ. И мудрый. Он ведь живет семьдесят с лишним лет. Да, конечно, у него тяжелый характер, иногда он может быть абсолютно инфантильным. Но все это и делает персонаж объемным. В первом сезоне Геральт немного мрачный и холодный, ведет себя с другими, как Шрек с осликом. Во втором я хотел сделать его таким же сложным, как и в книгах, за что и бился. Предложил добавить ему диалогов, чтобы он ну хоть немножко звучал как Геральт Сапковского. Отсюда и такое ощущение, что он стал более нежным, но вообще Геральт такой и есть. Вы просто увидите его мудрость и терпение. Цири проходит через травматичный опыт, и Геральт не собирается больше на нее давить. Он хочет, чтобы она сама к нему пришла. Вот это все я и хотел передать.

Фрейя Аллан и Генри Кавилл

— Шоураннерка сериала Лорен Шмидт Хиссрик сказала, что вы были ужасно назойливы, пытаясь получить роль Геральта. А перед вторым сезоном буквально завалили ее письмами с идеями того, как вывести сериал на новый уровень. Это правда?

— Ха-ха, думаю, что да, точно был назойливым. Как и сказал, я бился за то, чтобы книжного Геральта в сериале было как можно больше. Уверен, что достал всех. Я попросту не затыкался. Все эти письма были о Геральте и о том, как точнее экранизировать книгу Сапковского. Понимаю, адаптация есть адаптация, но я также верю, что очень важно передать все нюансы книги и оставаться верным ее духу. Ну, и еще я настаивал на объемности персонажей.

— А что же вы не настаивали на том, чтобы в сериале появился ваш пес Кал-Эл? Он бы мог сыграть волшебного товарища Геральта, например.

— Если бы! Не думаю, что Кал-Эл хороший актер. Он быстро устает, он ужасно упрямый. Сделал бы один дубль и отказался затем повторять все по новой. И вообще ушел бы с площадки.

— В новом сезоне очень много нового: новые монстры, новые доспехи, новые потери для Геральта. А для вас самого было что-то новое, что вы не могли ожидать?

— Лорен добавила в сценарий очень много такого, чего нет в книге, так что для меня это было новостью — то, как знакомые персонажи вдруг начинают себя вести. Обойдемся без спойлеров. Скажу лишь, что во втором сезоне будет несколько серьезных изменений, которые сильно повлияют на отношения персонажей. Поэтому я старался и сохранить книжного Геральта, и сыграть его иначе, и как-то удержать баланс. Вот это был вызов.

— Вы рассказывали, что после первого сезона сохранили все костюмы Геральта. А что вы сохранили после второго? И что вы с этим всем делаете?

— Ха-ха, забавно, что вы спросили. Я вот был уверен, что после съемок мне достался набор оружия, но затем мне сказали, что нет! Так что теперь буду рыскать по складам с реквизитом в поисках моих мечей из первого сезона! Потому что, когда у тебя есть такие штуки, здорово повесить их на стенку где-нибудь в офисе, например, и затем сидеть, смотреть на них и вспоминать, какую работу проделал.

— На съемках вы повредили ногу. Как это случилось и как вам удалось продолжить работу, выполняя все эти трюки?

— Это произошло во время моей пробежки по лесу. На земле был бутафорский снег, а он очень скользкий, плюс там еще была коряга. Я бежал, запнулся за нее, поскользнулся, коряга треснула, нога за нее зацепилась, и я порвал подколенное сухожилие. Разрыв был очень серьезный. Еще чуть-чуть — и сухожилие бы оторвалось от кости. Это перевернуло бы всю мою карьеру. Слава богу, этого не случилось, и слава богу, что все случилось под Рождество: нам не пришлось переносить слишком много съемочных дней. Но все Рождество я провел на костылях и до возобновления съемок три месяца восстанавливался у физиотерапевта Фредди Мюррея. Приходилось вставать до рассвета, тренироваться, заниматься физиотерапией. Когда начались съемки, врач приказал работать не больше пяти часов в день. Продакшен буквально по часам выпрашивал у него разрешение: «Можете дать нам еще час или два?» Сам ты очень хочешь помочь всем использовать съемочный день по максимуму — и остальным актерам, и продакшену. Но по факту тебе нужно соблюдать баланс между здоровьем и будущей карьерой и съемочным днем. Было непросто его найти.

Я до сих пор еще не очень освоился в экшен-сценах. Последние мы снимали, кажется, в феврале-марте, и я не мог в боевых сценах повторять дубли снова и снова, как раньше. Приходилось делать ограниченное количество. Сцены драк — непредсказуемая штука: если делаешь все правильно — есть риск покалечиться; если сделаешь что-то неправильно — есть еще больший риск покалечиться. Поскользнешься на ровном месте, наступишь не так на землю — и опять порвешь сухожилие. Потому что порванное однажды сухожилие гораздо легче порвать еще раз. В общем, был большой риск, но нужда заставит, шоу должно продолжаться — слава богу, все обошлось.

— В сериале и особенно в новом сезоне появляются персонажи славянского фольклора. Вы знакомы с нашими сказками? Есть у вас любимый монстр?

— Скажу честно: нет, славянские сказки не знаю. Ну, кроме каких-то общих моментов. Конечно, что-то слышал, но вряд ли мог сказать: о да, это же славянский персонаж, точно! Я бы с радостью побывал и в России, и в Польше, чтобы почитать ваши сказки и понять происхождение всех этих персонажей. Особенно интересно, откуда все взял Сапковский, из чего выросли его идеи и как он их переработал. Вот это было бы здорово! Что касается любимых монстров, не хочу спойлерить второй сезон, но лично для меня любимый монстр, с которым сражается Геральт, — это не мифическое существо, а человек. Обожаю поединки на мечах, это невероятно здорово.