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«Смотреть страху в глаза нелегко»: Геральт возвращается домой в трейлере второго сезона «Ведьмака»

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9 июля Netflix провел онлайн-конференцию «ВедьмакКон», посвященную продолжению сериала «Ведьмак». На ней объявили, что второй сезон выйдет 17 декабря, а также показали его тизер-трейлер.

В продолжении Геральт (Генри Кавилл) вместе с принцессой Цири (Фрейя Аллан) возвращается в крепость Каэр Морхен. Там она начнет обучение, чтобы стать ведьмаком. Закадровый голос Весемира, наставника Геральта, предупреждает о возможной опасности Цири. Судя по ролику, Йеннифэр (Аня Чалотра) удалось выжить после событий первого сезона. Она попала в плен к чародейке из Нильфгаарда Фрингилье (Мими Дивени).

В продолжении появятся Ким Бодния («Убивая Еву») в роли Весемира и Пол Бульон («Острые козырьки») в роли Ламберта, учителя Цири. Аджоа Андох («Бриджертоны») сыграет целительницу Неннеке, а Грэм Мактавиш («Чужестранка») — злодея Дийкстра.

Еще на конференции объявили названия серий предстоящего сезона. Всего их будет восемь:

  • A Grain of Truth («Крупица истины»);
  • Kaer Morhen («Каэр Морхен»);
  • What Is Lost («Что потеряно»);
  • Redanian Intelligence («Реданская разведка»);
  • Turn Your Back («Повернись спиной»);
  • Dear Friend («Дорогой друг»);
  • Voleth Meir («Волет Мейр»);
  • [REDACTED] (название последней серии пока неизвестно).

Помимо этого, на Netflix выйдет анимационный приквел «Ведьмак: Кошмар Волка» о молодом Весемире. Его премьера запланирована  на 23 августа.

А вот так проходили съемки второго сезона.

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В главных ролях:Гэри, Пряник, Авокато
Режиссер:Бен Бьелажак, Майк Робертс, Энн Уокер Фаррелл
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