Слушаем саундтреки из популярных сериалов — от «Ведьмака» до Зои Кравиц

«Меломанка»

Лучшая песня: «Till It Hits the Ground»

«Меломанка» — это новый взгляд на одноименный роман Ника Хорнби 1995 года. Впервые книгу, получившую статус культовой в узких кругах, экранизировали в 2000 году. Тогда главного героя, владельца магазина виниловых пластинок Роба, сыграл Джон Кьюсак. В версии Hulu Роб — женщина, и ее играет очаровательная Зои Кравиц (она же идейная вдохновительница проекта и исполнительный продюсер). Саундтрек у сериала под стать главной героине, настоящей меломанке. В нем есть примерно все — от Дэвида Боуи и Фрэнка Заппы до Dead Kennedys и Beastie Boys (список всех песен, звучащих в «Меломанке», можно посмотреть здесь).

Отдельного внимания заслуживает оригинальный саундтрек, который для сериала записал шотландский актер и певец Томас Доэрти, исполнивший одну из второстепенных ролей. Для этого Доэрти несколько месяцев учился играть на гитаре.