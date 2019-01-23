Слушаем саундтреки из популярных сериалов — от «Ведьмака» до Зои Кравиц

Хиты Netflix, «Меломанка» с Зои Кравиц и «Новый Папа» — собрали лучшие оригинальные саундтреки из сериалов, вышедших в конце 2019 — начале 2020 года.
1
«Меломанка»
Лучшая песня: «Till It Hits the Ground»
«Меломанка» — это новый взгляд на одноименный роман Ника Хорнби 1995 года. Впервые книгу, получившую статус культовой в узких кругах, экранизировали в 2000 году. Тогда главного героя, владельца магазина виниловых пластинок Роба, сыграл Джон Кьюсак. В версии Hulu Роб — женщина, и ее играет очаровательная Зои Кравиц (она же идейная вдохновительница проекта и исполнительный продюсер). Саундтрек у сериала под стать главной героине, настоящей меломанке. В нем есть примерно все — от Дэвида Боуи и Фрэнка Заппы до Dead Kennedys и Beastie Boys (список всех песен, звучащих в «Меломанке», можно посмотреть здесь).
Отдельного внимания заслуживает оригинальный саундтрек, который для сериала записал шотландский актер и певец Томас Доэрти, исполнивший одну из второстепенных ролей. Для этого Доэрти несколько месяцев учился играть на гитаре.
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2
«Мне это не нравится»
Лучшая песня: «Fly»
Новый хит Netflix «Мне это не нравится» рассказывает про странноватую старшеклассницу Сидни, у которой помимо типичных подростковых проблем обнаруживаются необычные силы, похожие на телекинез. Над сериалом работали создатели «Конца ***го мира», поэтому к нему причастен и автор саундтрека первого проекта — гитарист Blur Грэм Коксон. Также в «Мне это не нравится» попали старые рок-н-ролльные песни, которые мы слышали в «Конце», и хиты 1980-х (вот здесь перечислены все песни).
В комиксе, по которому снят сериал, герои слушают несуществующую гранж-группу Bloodwitch. Для «Мне это не нравится» Коксон собрал настоящих Bloodwitch и записал альбом вместе с 16-летней певицей Таней Ришо.
3
«Половое воспитание»
Лучшая песня: «I Can Change»
Еще один успешный проект Netflix, «Половое воспитание», тоже может похвастаться отличным оригинальным саундтреком. Музыку для одного из главных сериалов про подростков написал американский гитарист и небинарная персона Эзра Фурман. Это классический инди-рок. Фурман поет о том, что волнует героев сериала — школьных влюбленностях, первом сексуальном опыте, проблемах с родителями, комплексах и так далее. Помимо песен Фурмана, в «Половом воспитании» можно услышать современный поп-панк, нью-вейв и панк 1970-х — 80-х, и даже группу a-ha.
4
«Ведьмак»
Лучшая песня: «Toss a Coin to Your Witcher»
«Ведьмак», фэнтези по мотивам произведений польского писателя Анджея Сапковского, стал источником главной песни-мема зимы. Кажется, в декабре и январе «Ведьмаку заплатите чеканной монетой» не напевал только ленивый. Саундтрек к приключениям отважного Геральта из Ривии в исполнении Генри Кавилла и его верного товарища Лютика (актер и музыкант Джои Бэти, он как раз спел англоязычную версию «Ведьмаку заплатите…») написали два композитора — уроженка Петербурга Соня Белоусова и швейцарец Джиона Остинелли. По словам Белоусовой, композиторы создали несколько часов материала для «Ведьмака» — от вариантов в духе средневековой музыки до рэпа.
«Мы с Джионой заказали огромное количество уникальных инструментов, многие из которых создавались специально для нас в единичном экземпляре. Скажем, колесную лиру, которую изготавливали в Америке. Или беримбау. Изначально это бразильский инструмент, но его для нас сделали в Будапеште, где как раз снимали „Ведьмака“. Какие‑то инструменты приехали к нам из России, Китая, Малайзии. Помимо записи различных солистов и ансамблей, мы с Джионой на двоих записали 64 инструмента в нашей студии», — рассказывала Белоусова.
5
«Новый Папа»
Лучшая песня: «Scarecrow»
Музыку для обоих сезонов эстетского сериала про веру и власть написал давний друг режиссера Паоло Соррентино итальянский композитор Леле Маркителли (он также ответственен за музыку к «Великой красоте» и «Лоро»). Саундтрек получился таким же красивым и замысловатым, как и сам «Новый Папа». Помимо Маркителли над ним работали датский аудиовизуальный художник AYAWAKE (под его песни монашки танцуют у неонового креста), британские интеллектуалы-электронщики Grasscut, инди-коллективы Flock of Dimes и Karmic.
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6
«Мандалорец»
Лучшая песня: «Hey Mando!»
Саундтрек для первого сериала во вселенной «Звездных войн» написал шведский композитор и продюсер Людвиг Йоранссон. У него «Оскар» за музыку к «Черной Пантере», а в портфолио — «Веном», «Сообщество» и предстоящий «Довод» Кристофера Нолана. Также швед продюсировал главные хиты Дональда Гловера, более известного как Childish Gambino.
В «Мандалорце» перед Йоранссоном стояла непростая задача: он должен был представить оригинальный саундтрек, сохранив при этом атмосферу, заданную бессменным композитором «Звездных войн» Джоном Уильямсом. Йоранссон справился. Он создал несколько десятков композиций, в которых сочетались классические симфонические мелодии из «Звездных войн», экспериментальное звучание (часть музыки композитор записывал в лесу) и мотивы из вестернов.
У каждой серии свой плейлист, их можно найти на «Яндекс.Музыке». Мы предлагаем послушать композиции из первого эпизода.
7
«Утреннее шоу»
Лучшая песня: «America Loves Me»
Саундтрек к «Утреннему шоу», сериалу о последствиях харассмента на отдельно взятом американском телеканале и о движении #MeToo, написал Картер Бёруэлл, дважды номинант на «Оскар» и обладатель множества наград «Грэмми». Бёруэлл создавал музыку к «Трем билбордам на границе Эббинга, Миссури», «Большому Лебовски», «Залечь на дно в Брюгге», «Сумеркам» и многим другим известным картинам. В «Утреннем шоу» звучит преимущественно фортепианная музыка — узнаваемый ход Бёруэлла. Также композитор представил несколько каверов, в том числе на «Creep» группы Radiohead. Для сериала ее спела певица Rozzi.