«Ведьмак»: Каким получился сериал на основе культового фэнтези

Предыстория

Путь седовласого охотника на монстров был долгим: первый рассказ про сурового Геральта из Ривии, действующего в мире условного Средневековья с чудовищами и магией (в книгах Сапковского этот мир называется просто Континент), был сочинен еще в 1986 году. После этого писатель, почувствовавший силу материала, начал собирать истории о Ведьмаке в сборники и романы (на данный момент цикл Сапковского состоит из восьми книг, подробно о них мы уже писали ).

Успех мрачно-ироничной саги решили повторить создатели польского телесериала по мотивам. Эта экранизация до сих пор презираема фанатами за халтурные декорации, ужасающие спецэффекты и драматургические оплошности вроде флешбэков из детства главного героя.

Куда более успешной стала трилогия видеоигр студии CD Projekt. Именно она значительно пополнила фан-армию «Ведьмака». Поклонники книг и игр настороженно встретили анонс нового сериал Netflix, который обещал им дорогостоящую и бережную адаптацию их любимого мира (сериал игнорирует игровую вселенную «Ведьмака» и работает только с литературной основой). Скандалы преследовали «Ведьмака» почти с самого начала производства. Главной претензией стали кастинговые решения: осенью 2018 года стало известно, что создатели сериала ищут актрису на роль Цири (важный персонаж книжного цикла, приемная дочь Геральта), причем среди представителей этнических меньшинств. Фанаты взбунтовались, и в итоге на роль Цири утвердили молодую (и светлокожую!) англичанку Фрейю Аллан.

Другие претензии были связаны с исполнительницами ролей Трисс и Йеннифэр. Рыжую волшебницу сыграла Анна Шаффер (заменив скончавшуюся Майю-Лесию Нэйлор), а роль чародейки и возлюбленной Геральта — Аня Чалотра. Первой актрисе досталось за цвет кожи, второй — за слишком юный вид. Шоураннер Лорен Шмидт Хиссрич (продюсер «Сорвиголовы») обвинила фанатов в расизме и получила шквал негативных комментариев в свой адрес, после чего покинула Twitter. На этом фоне даже как-то смешно вспоминать, что и сам Генри Кавилл, Ведьмак, вообще-то подвергся критике — ругали якобы дешевый парик и неаутентичный образ (маловато шрамов на лице!). Однако Анджей Сапковский, посетив съемочную площадку, остался доволен и напомнил фанатам: у авторов сериала должна быть творческая свобода, а его книги не стоит ассоциировать исключительно со славянской мифологией, потому что они построены по мировым канонам жанра.

Что получилось

Как устроена вселенная Континента в сериале

Сериальный мир «Ведьмака» в принципе достаточно близок к его литературному описанию — эдакое страдающее Средневековье с настоящей магией. Всем рулят люди, они угнетают все другие расы разумных существ (эльфы и прочие находятся в положении нацменьшинств). Человечество ведет и междоусобную войну. Агрессивный Нильфгаард (аналог Римской империи) постоянно покушается на более разрозненные Северные королевства. Все по канонам эпического фэнтези в духе экранизаций Толкина и Мартина.

Заглавный герой сериала, Геральт-ведьмак (то есть профессиональный убийца всякой нечисти) старается держаться подальше от геополитики (спойлер: безуспешно). У него плохая репутация отщепенца. Пусть Геральт и помогает простым жителям сел и городов избавляться от жутких монстров, но его необычные физические данные пугают людей (желтые глаза, седые волосы, сверхчеловеческая сила и мнимое отсутствие эмпатии). Все достоинства и недостатки Ведьмака — результат суровых тренировок в детстве. Ведьмаков воспитывают особым образом (фэнтезийный аналог генной инженерии), получая на выходе идеальных киллеров, которые медленно стареют, устойчивы к заклинаниям и фехтуют лучше прочих. За Геральтом закрепилось прозвище Мясника из Блавикена, и первая же серия объясняет эту кличку, а заодно и жизненную философию героя, постоянно вынужденного выбирать между большим и меньшим злом.

Персонажи и актеры

В роли Геральта — образцовый красавчик Генри Кавилл, давний поклонник видеоигр по «Ведьмаку». Фанаты боялись, что актеру помешает шлейф прошлых ролей (Супермен в Средневековье?), но опасения оказались напрасны. Из Кавилла получился отменный ведьмак: он искусно орудует мечом (сражения в сериале поставлены точно не хуже боев в «Игре престолов») и недружелюбно хрипит в ответы на любые вопросы. Конечно, тут Геральта нельзя назвать непривлекательным мутантом (в книгах его внешность неоднозначна, многие герои находят его лицо отталкивающим). Впрочем, он далеко не единственный персонаж, который регулярно занимает центральное место в сериале.

Главным романтическим интересом Геральта была и остается чародейка Йеннифэр — сериал рассказывает историю ее происхождения. Первоначально девушка была деревенской дурнушкой с перекошенным телом, пока не обратила на себя внимание местной школы колдовства. После она прокачала свои скиллы, изменила внешность (ценой магическо-косметической процедуры стало бесплодие) и полезла в политику. Как и Геральт, она тоже своего рода изгой — за внешней красотой скрывается травма прошлого.

Другая важная героиня в истории — принцесса Цири, обладающая неконтролируемым магическим даром. Она связана с Геральтом узами Предназначения (по сути, фатума, судьбы). Ее королевство было разрушено воинственным Нильфгаардом, а сама Цири пустилась в бега. Ее опекуном должен стать суровый Ведьмак.

Минусы экранизации

Главная и единственная проблема сериала Netflix связана именно с организацией сюжетных линий, тянущихся за каждым из этих героев. Две первые книги Сапковского были сборниками рассказов о том, как Геральт сталкивается с новым монстром или этической дилеммой без всяких претензий на эпический размах. Масштаб «Игры престолов» достигается только лишь в начале третьего тома, когда Геральт, Цири и Йеннифэр наконец-то оказываются вместе.

Первый сезон (всего запланировано восемь, и Netflix уже сообщил о скором начале съемок второго), как и первые книги, формально остается своеобразным фэнтези-детективом про мутанта-сыщика а-ля Филип Марлоу, постоянно расколдовывающего новую принцессу. Но параллельный монтаж вводит рассказ о скитаниях Цири и крушении ее королевства. Лорен Шмидт Хиссрич будто бы не терпится сразу же начать развивать характеры трех ключевых героев. Из-за этого неподготовленный зритель может запутаться и заскучать: ближе к концу сезона оказывается, что все три сюжетные линии, которые показывают в каждой серии, происходят в разных временных пластах. Сойдутся они только в финале сезона. Эти восемь эпизодов — только пролог к грядущему эпику.

Плюсы экранизации

В остальном «Ведьмак» работает удивительно хорошо. В моменты, когда сериал не пытается с наскоку повторить эпический темп «Игры престолов», он смотрится как взрослая версия «Удивительных странствий Геракла» — с дорогими декорациями, отлично поставленными боями и обнаженкой.

Впрочем, и одетые герои тут тоже выглядят на уровне (фанаты недовольны только броней нильфгаардских бойцов). Приятным дополнением к декору становится саундтрек с восточно-славянскими мотивами, написанный дуэтом Джиона Остинелли и Сони Белоусовой. Услаждают слух баллады Лютика — верного компаньона Геральта. Выпивоха-бард творчески перекладывает похождения своего сурового друга, выполняя роль местного Ватсона. Уже можно спрогнозировать, что его песня «Брось монетку Ведьмаку» станет хитом среди фанатов.

Атмосфера неромантического Средневековья (как у Стругацких) на месте: городские улицы тут непроходимо грязны, а из вспоротых животов валятся дымящиеся кишки (возрастной рейтинг позволяет).

Интересные трансформации претерпела и политическая философия «Ведьмака». Написанный среди дикого восточноевропейского капитализма 1990-х, роман Сапковского поначалу транслировал популярные тогда в Польше идеи антиполитики (партийная борьба, выборы, митинги — это все вредный атавизм; успешный человек должен просто «хорошо делать свою работу», как делает ее Ведьмак, которому нет дела до междоусобной суеты). Именно эта невовлеченность в политику Континента и делала его частым союзником маргинальных персонажей (вроде дракона) и заставляла избегать радикализма (вместо того чтобы просто убивать чудовищ, Ведьмак их технично расколдовывал).

Все это есть и в сериале. Но продиктованные современностью решения шоураннера (тот же кастинг) придают старому сюжету новый контекст. Неолиберальная антиполитика тут становится политикой и вполне либеральной. Теперь Ведьмак на стороне не изгоев, но меньшинств. Забавно, как политкорректность, в которой упрекает сериал часть фанатов, оказывается изначально присутствовавшей в этом фольклорном материале.

Но главная мораль романов Сапковского перенесена в сериал бережно и без перелицовки: самый страшный зверь на Континенте по-прежнему человек.