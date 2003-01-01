Возвращение домой: Каким получился третий сезон «Удивительной миссис Мейзел»

В предыдущих сериях

Сериал Эми Шерман-Палладино и Дэниэла Палладино стартовал в 2017 году и сразу же стал хитом. Действие его начинается в 1958-м. Мириам Мейзел (для друзей и близких — Мидж) в исполнении Рэйчел Броснахэн — образцовая еврейско-американская принцесса, которая родилась и выросла в тепличных условиях Верхнего Ист-Сайда. К 28 годам она выполнила задуманную программу: вышла замуж за мальчика из хорошей (пусть и не такой культурной, как ее собственная) семьи, родила двоих детей, сохранила идеальную фигуру и стала идеальной домохозяйкой, умеющей приготовить идеальную грудинку и организовать идеальный ужин. Однако идеальная жизнь рушится, когда ее муж Джоэл (Майкл Зеген), днем менеджер в фирме отцовского друга, а по вечерам — стендапер-любитель, после очередного неудачного выступления признается в измене и уходит. Накачавшись кошерным вином, Мидж сама оказывается на сцене клуба, и тут выясняется, что в умении шутить и общаться с публикой она превосходит Джоэла, так же как и практически во всем остальном. Возможно, именно в этом, а не в материнстве и кулинарии всегда было ее призвание?

«Удивительная миссис Мейзел», первый сезон

Первые два сезона «Миссис Мейзел» были посвящены тому, как Мидж пытается найти свое место на стендап-сцене и в новой жизни без мужа. Она обзаводится менеджером Сюзи Майерсон из клуба «Газовый свет» (Алекс Борштейн составляет с Броснахэн блестящий дуэт, в котором обе героини дополняют и оттеняют друг друга), находит друга — знаменитого комика Ленни Брюса (Люк Кирби идеально вписался в роль легенды стендапа, точно сняв пластику, мимику, голос и, кажется, даже характер), а также наживает врага в лице популярной артистки Софи Леннон (Джейн Линч играет собирательный образ традиционной американской комикессы конца 1950-х). Мидж приходится преодолевать предубеждения и иногда откровенный буллинг со стороны коллег-мужчин и недовольство собственной семьи. Родители никак не могут смириться с тем, что взрослая дочь, во-первых, не замужем, во-вторых, работает, а в-третьих, занимается таким малопочтенным и неженственным делом, как комедия, которая в их глазах мало отличается от проституции. Попутно Мидж пробует реанимировать свой брак (в первом сезоне) и построить новые отношения (во втором) — и то и другое неудачно.

«Удивительная миссис Мейзел», первый сезон

За первый сезон команда «Миссис Мейзел» получила 16 номинаций на «Эмми» в категории комедийных сериалов и выиграла в восьми из них (в том числе взяв премии за лучший сериал, женскую роль, режиссуру и сценарий). Второй сезон был выдвинут уже в 20 номинациях, и хотя главную награду он уступил «Дряни», свои восемь статуэток все-таки тоже унес. Нет сомнений, что и третий сезон не останется без внимания телеакадемиков, хотя тут уже чувствуется некоторая усталость.

Новый сезон

Во втором сезоне Мириам продолжила свой полный препятствий путь к успеху, чуть было не зашла в тупик и не вернулась к роли примерной жены, но в финале ее усилия были вознаграждены получением первого серьезного контракта: популярный певец-афроамериканец Шай Болдуин (Лерой МакКлейн) пригласил миссис Мейзел сопровождать его в гастрольном туре по Америке и Европе. Выход героини за пределы ее естественного ареала обитания (Манхэттен и Гринвич-Виллидж, закусочная «Карнеги Дели», шумные сборища еврейских родственников) — немалый риск.

Дело в том, что юмор «Миссис Мейзел» — это по большей части именно еврейский юмор, иногда тонкий, маскирующий самоиронией неуверенность и прячущий под смехом печаль, иногда грубоватый, часто балансирующий на грани абсурда. Да, он построен на стереотипах, но это меткие и узнаваемые стереотипы, и так безошибочно жонглировать ими могут только люди, находящиеся глубоко в материале. Чего стоят две пожилые пары — родители Мидж, Эйб и Роуз Вайссман (Тони Шэлуб и Марин Хинкль), а также родители Джоэла, Мойше и Ширли Мейзел (Кевин Поллак и Кэролайн Аарон). Показательные выступления этого квартета — отдельный номер, который способен вытянуть даже не самую удачную серию. Во втором сезоне авторы попробовали вывезти миссис Мейзел и компанию за пределы их тесного мирка, в Париж, и этот эксперимент оказался не самым удачным. «Миссис Мейзел» глубоко укоренена в американской поп-культуре, американо-еврейском быте, каким бы огламуренным он ни выглядел на экране. В Париже героям было не на что опереться, кроме ходульных клише, и фантазия внутри фантазии получилась слишком тривиальной.

Эйб и Роуз Вайссман, родители главной героини

Шоураннеры заново обрели почву под ногами, только когда герои вернулись в свою привычную обстановку, в семейный санаторий в так называемом Борщевом поясе (горные курорты в Аппалачах, куда традиционно выезжала на лето еврейская диаспора Нью-Йорка), похожий на тот, что мы видели в «Грязных танцах».

В третьем сезоне исследовать новые территории Мидж и Сюзи едут сначала в Лас-Вегас, а потом в Майами. Это путешествие позволяет выстраивать на экране миры, полные упоительных ретродеталей — гостиничных интерьеров с лестницами, предназначенными исключительно для того, чтобы дамы красиво спускались по ним в красивых нарядах; винтажных игровых автоматов, элегантных яхт, бесконечных белых пляжей с разноцветными зонтиками; клубов, где черные крунеры в белых смокингах томно поют про любовь на испанском.

«Удивительная миссис Мейзел», третий сезон

Именно такой, праздничной и гламурной, атмосферой, а не сюжетными коллизиями «Миссис Мейзел» всегда притягивала и удерживала зрителей. Мир сериала — сказочные пятидесятые, существовавшие только в кино, в глянцевых мелодрамах и игривых комедиях, снятых примерно в ту же эпоху. Нью-Йорк здесь всегда чист и умыт (в том числе «восхитительно грязные» клубы Гринвич-Виллидж), а остроумные диалоги звенят, как кубики льда в бокалах с коктейлями, причем обычный обмен репликами между персонажами часто оказывается смешнее, чем сценические монологи героини. «Миссис Мейзел» продолжает традиции эксцентрических комедий 40-х, только здесь персонажи говорят с удвоенной скоростью и значительно смелее, не стесняясь ни «факов», ни шуток ниже пояса.

Конечно, сериал затрагивает такие важные вопросы, как раскрепощение женщины и борьба за гражданские права (эпоха накануне поворотных шестидесятых выбрана не только из-за моды), но все это делает очень легко, изящно и не слишком серьезно. Мидж в каждой серии доказывает, что сильная и независимая женщина может оставаться таковой на каблуках и в розовых бантиках. К третьему сезону шоу стало еще более эскапистским — в нем больше не только нарядов, живописных локаций, но и музыки, которая теперь звучит и за кадром, и в кадре (причем эти номера несколько затянуты).

«Удивительная миссис Мейзел», третий сезон

Как будто отвечая на упреки критиков в недостаточном расовом и национальном разнообразии предыдущих сезонов, в этом шоураннеры разбавляют свой преимущественно белый актерский состав. Мидж и Сюзи знакомятся не только с Шаем Болдуином (он очень напоминает героя Махершалы Али из «Зеленой книги»), но и с его свитой, прежде всего менеджером Реджи (Стерлинг К. Браун, более органичный в драме, нежели в комедии), серьезным парнем из Гарлема, служащим своему клиенту и другу строгой нянькой, опекуном и защитником. В конфетном мирке «Миссис Мейзел» он выглядит довольно чужеродно.

Бывший муж Мидж, Джоэл, тоже устремляется в погоню за мечтой: он открывает свой собственный клуб, причем в Чайна-тауне, то есть почти на другой планете, и предсказуемо знакомится с китаянкой Мэй (Стефани Хсю), студенткой-медиком и по совместительству управляющей подпольного казино, которое разместилось в подвале помещения, купленного им для клуба. Шоураннеры очень любят то ли самого Джоэла (по причинам, которые им так и не удалось за три сезона донести до зрителей), то ли раздражать им аудиторию, поэтому уделяют ему довольно много экранного времени, которое кажется украденным у других, более интересных героев. Например, у Сюзи — она наконец-то находит второго клиента, и это не кто иной, как злейшая соперница Мидж, Софи Леннон.

«Удивительная миссис Мейзел», третий сезон

Проблема в том, что сценаристы сами не очень хорошо себе представляют, о чем шутят и чем живут те слои общества, к которым относятся новые персонажи, поэтому они так и остаются шаблонами: экзотическая восточная женщина, афроамериканцы, которым приходится гораздо сложнее, чем белым, в борьбе за место под солнцем. Но сложности эти берутся не из опыта, а из привычных клише. Забавно, что эта ситуация отражается и в сюжете, когда Мидж выступает перед новой аудиторией и не знает, о чем шутить, чтобы зрители ее поняли.

«Удивительная миссис Мейзел», третий сезон

Именно поэтому лучший эпизод сезона — седьмой, когда Мидж и Сюзи возвращаются из своих странствий и носятся по Нью-Йорку, записывая рекламу на радио за грошовые гонорары, а все семейство Вайссман с чадами и домочадцами собирается отметить обрезание маленького племянника Мириам. Чем ближе к финалу, тем отчетливее звучит одна из главных тем сезона — тоска по дому, родным стенам, непреодолимое желание возвращаться туда, где по-настоящему чувствуешь себя в безопасности. И опять, как и в предыдущем сезоне, лучше всего эти чувства выражены в совместной сцене Мидж и Ленни Брюса, которые вместе проводят вечер в Майами. С одной стороны, шоураннеры снова играют тут со зрителем в игру «любит/не любит» (точнее, переспят ли Мидж и Брюс или все же нет), с другой — это один из немногих моментов, когда и авторы, и герои позволяют себе перестать острить и подумать о чем-то серьезном. Собственно, как раз о доме, которого у них нет, и о вечно одинокой жизни в дороге. Но только на секунду. Ведь шутки сами себя не пошутят, а шутить «Миссис Мейзел», несмотря на периодические самоповторы, по-прежнему умеет.