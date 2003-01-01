Хорошо ли вы знаете сериалы 2010-х?

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ТестХорошо ли вы знаете сериалы 2010-х?

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Кто умер в «Игре престолов» первым? В каком сериале снялось больше всего обладателей «Оскара»? Какое российское шоу смотрят на Западе?

С января 2010 по декабрь 2019 года в мире вышло как минимум 80 397 сериалов и мультсериалов — это почти в два раза больше, чем в нулевые. На сериалы стали тратиться сотни миллионов долларов, в них начали сниматься обладатели «Оскара», а спецэффекты в некоторых шоу были круче, чем во многих фильмах. Давайте проверим, насколько хорошо вы разбираетесь в сериалах десятилетия.

В одном из вопросов вас ждет промокод! Он дает подписку КиноПоиск HD на 60 дней, но действует только для новых пользователей. Промокод нужно активировать по этой ссылке до 31 декабря 2019 года.

Делитесь своими результатами в комментариях. 

Автор: Аня Шпильковская
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