Сериалы декабря: «Викинги», «Ведьмак» и новая «Миссис Мейзел»

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Топ-3

«Викинги», 6-й сезон

History / «Амедиатека», 4 декабря

Канадско-ирландский боевик по мотивам скандинавской истории начинался как бюджетный ответ «Игре престолов», но сейчас выглядит не менее эпично. Здесь, конечно, нет драконов, зато брутальные характеры суровых викингов IX века даны в полном объеме. К тому же все батальные конфликты основаны на реальных набегах скандинавов на другие государства — например, знаменитая осада Парижа или притязания на земли Восточной Англии. Финальный сезон в последний раз покажет нам похождения скандинавского лидера Рагнара Лодброка и его сыновей. На этот раз главным антагонистом станет князь Олег. Создатели сериала добавили аутентичности и пригласили на эту роль Данилу Козловского, который не так давно играл князя Владимира в фильме «Викинг». Между прочим, хороший повод порадоваться за нашего соотечественника, потому что этот сериал может стать неплохим карьерным трамплином на Западе: никому не известный до этого Трэвис Фимелл, сыгравший Рагнара Лодброка, стал кинозвездой и сыграл в высокобюджетном полнометражном фэнтези «Варкрафт».

«Удивительная миссис Мейзел», 3-й сезон

Amazon Prime, 6 декабря

Главный хит Amazon уже отхватил 16 статуэток «Эмми» за два предыдущих сезона и возвращается с новым. Нью-йоркская домохозяйка Мириам Мидж Мейзел (Рэйчел Броснахэн) неожиданно для себя и окружающих (на дворе сексистские 1950-е) стала стендап-комиком, после того как рассталась с мужем-изменщиком. Феминистская проблематика, отличные ретрокостюмы и колоритные персонажи сделали «Удивительную миссис Мейзел» едва ли не главным американским сериалом, успешно сочетающим в себе комическое и драматическое начала. В конце прошлого сезона Мидж приняла предложение певца Шая Болдуина открывать его выступления в турне по США, поэтому ее грядущие приключения будут связаны с новым карьерным витком. Однако проблем становится только больше: на этот раз очередные хлопоты подкинут ее родители. Внимание к новому сезону было приковано еще летней промокампанией, когда Amazon на один день сделал в Лос-Анджелесе цены на бензин и еду в ресторанах такими, какими они были в 1959 году. Ажиотаж был такой, что пришлось задействовать даже полицию.

«Ведьмак», 1-й сезон

Netflix, 20 декабря

Самый громкий претендент на звание новой «Игры престолов». Шоураннер Лорен Шмидт Хиссрич (работала над «Сорвиголовой» и «Западным крылом») отвечает за сериальную адаптацию фэнтези-цикла Анджея Сапковского, который до сих пор не удостоился нормальной экранизации. А посмотреть есть на что: это мрачная и ироничная сага об охотнике на чудовищ, который становится одним из участников политических игрищ в мире условного позднего Средневековья. Главную роль в сериале сыграет заметно раскачавшийся Генри Кавилл, который, как оказалось, был большим фанатом игровых версий «Ведьмака». Зрелищность обещает ряд громких имен в списке режиссеров эпизодов — например, опытный мастер по батальным сценам Алик Сахаров, который работал над «Игрой престолов» и «Римом». За последние годы фан-база фэнтезийного мира Сапковского значительно выросла за счет популярной трилогии видеоигр, поэтому ожидания невероятно высоки. Подробнее о том, почему «Ведьмак» может стать главным фэнтези-сериалом современности, мы рассказывали тут.



Основные премьеры

«Один день в Disney», 1-й сезон

Disney+, 3 декабря

Новый документальный сериал расскажет про все ответвления гигантской компании — от производства «Звездных войн» до огромных Диснейлендов. Главные герои — сотрудники Disney (гримеры, звукорежиссеры, актеры в тематических парках), которые каждый день дарят счастье миллионам детей и взрослых. Всего ожидается 52 эпизода, выходить они будут еженедельно на новом стриминге Disney+.

«Рождество с семейкой Муди», 1-й сезон, мини-сериал

Fox, 4 декабря

Шестисерийная адаптация австралийской телекомедии окунет зрителя в предпраздничные дни дисфункциональной семьи из Чикаго. Родители и их трое детей собираются вместе на Рождество, и подготовка к празднику, как всегда, вскрывает ворох проблем. Сварливых супругов сыграют Дэнис Лири и Элизабет Перкинс, среди других членов семьи — Франсуа Арно, Джей Барушель и Челси Фрай. Потенциально сериал может стать небольшой антологией, и каждый новый сезон будет посвящен другим сборищам Муди по случаю свадеб, похорон или совместных отпусков.

«Вампирские войны», 1-й сезон

Netflix, 5 декабря

Кажется, в массовом сознании Иэн Сомерхолдер теперь навсегда будет связан с вампирами. В новом сериале Netflix он играет первоклассного доктора Лютера Суонна, чей лучший друг Майкл Фэйн стал жертвой неизвестного вируса. Эта странная болезнь превращает людей в кровожадных хищников, меняя их ДНК. В итоге вирус распространяется по миру с катастрофической скоростью и делит общество пополам. Одним из вампирских лидеров становится Фэйн. Его бывший друг Суонн будет вынужден с ним бороться. Сериал основан на одноименном комиксе Джонатана Мэберри.

«По правде говоря», 1-й сезон

Apple TV+, 6 декабря

Автор подкастов в жанре true crime Поппи Парнелл (Октавия Спенсер) расследует дело осужденного Уоррена Кейва (Аарон Пол), который убил отца девушек-близняшек (Лиззи Каплан). Вскоре журналистка понимает, что могла ошибиться, и тогда за решеткой сидит ни в чем не повинный человек. «По правде говоря» основан на документальном романе Кэтлин Барбер. Учитывая популярность формата true crime и наличие ярких актеров, можно не сомневаться в том, что новый сериал Apple станет одним из главных хитов декабря.

«Расправа», 1-й сезон

Hulu, 6 декабря

Нуарный ретротриллер Джоша Корбина («Стартап») про роковую женщину, оставленную при смерти родным братом и его бандой головорезов. Спустя несколько лет она решит отомстить обидчикам и вызволить из их лап похищенную племянницу. В главной роли — звезда сериала «Вне времени» Эбигейл Спенсер. За режиссуру отвечает Джонатан ван Тюллекен, работавший над «Плохими».

«Виргин Ривер», 1-й сезон

Netflix, 6 декабря

Звезда первого сезона «Американской истории ужасов» Александра Брекенридж перевоплотится в практикующую медсестру Мелинду Монро, которая переезжает в тихий калифорнийский городок Виргин Ривер в попытке начать новую жизнь. Вскоре она обнаружит, что это место не так просто, как кажется. Залечить старые раны ей поможет бывший морпех Джек (Мартин Хендерсон). Романтическая драма основана на одноименном бестселлере Робин Карр.

«Признания убийцы», 1-й сезон

Netflix, 6 декабря

Netflix продолжает массовый выпуск документальных сериалов в жанре true crime. После маньяка Теда Банди («Беседы с убийцей: Записи Теда Банди») их новым персонажем стал каннибал и некрофил Генри Ли Лукас, который был осужден за 11 доказанных убийств, но сам признавался в нескольких сотнях инцидентов. Режиссеры Роберт Кеннер (оскаровский номинант за «Корпорацию „Еда“») и Таки Олдам попытаются ответить на вопрос: действительно ли Лукас был самым грозным маньяком в истории США?

«Секс в другом городе: Поколение Q», 1-й сезон

Showtime, 8 декабря / «Амедиатека», 9 декабря

Продолжение сериала «Секс в другом городе», выходившего на Showtime во второй половине нулевых. К своим ролям вернутся Дженнифер Билз, Лейша Хейли и Кэтрин Менниг, но появятся и новые персонажи. Действие происходит в Лос-Анджелесе, где героини (большинство из них — лесбиянки) решают свои проблемы в отношениях и карьерные трудности.

Сериал будет доступен на КиноПоиск HD по подписке «КиноПоиск + Амедиатека».

«Незавершенная работа», 1-й сезон

Showtime, 8 декабря / «Амедиатека», 9 декабря

Комедийное шоу про лесбиянку с кризисом среднего возраста, которая дает себе полгода на то, чтоб привести свою жизнь в нормальное состояние и найти себе достойную партнершу. Главную роль сыграла комедиантка из Чикаго Эбби МакЭнани, которая также выступила сценаристом. Пилотный эпизод, показанный на «Сандэнсе», заслужил положительные отзывы американской критики, после чего сериал был куплен каналом Showtime. Продюсер шоу — Лилли Вачовски.

Сериал будет доступен на КиноПоиск HD по подписке «КиноПоиск + Амедиатека».

«Саундтрек», 1-й сезон

Netflix, 18 декабря

Новый сериал Джошуа Сафрана, создателя «Сплетницы». Музыкальная драма расскажет про романтические отношения, которые объединят группу молодых людей, живущих в современном Лос-Анджелесе. Главная аудитория, на которую нацелен «Саундтрек», — подростки, поэтому неудивительно, что в качестве ориентира Сафран выбрал «Классный мюзикл». Актерский состав тоже исключительно молодой и свежий; самой большой звездой выглядит Дженна Дуан («Шаг вперед»). Эпизоды сериала снимали мамблкор-режиссеры Ти Уэст и Джо Сванберг.

«Рождественская песнь», 1-й сезон, мини-сериал

BBC One, 19 декабря

Очередная британская экранизация поучительной рождественской истории Чарльза Диккенса. Вздорного и жадного старика Скруджа сыграет Гай Пирс, святочными призраками, которые показывают Скруджу его прошлое, настоящее и будущее, меняя бессердечного скрягу в лучшую сторону, станут Энди Серкис, Джейсон Флеминг и Шарлотта Райли. Пока не анонсированную роль исполнит Том Харди. За новую адаптацию «Рождественской песни» отвечал шоураннер «Острых козырьков» Стивен Найт, так что зрелище должно получиться еще и достаточно мрачное.

Кроме того

«Расскажи мне сказку», 2-й сезон (CBS All Access / «КиноПоиск + Амедиатека», 5 декабря). В этом сезоне мрачная антология переосмыслит на современный лад сюжеты «Золушки», «Красавицы и чудовища» и «Спящей красавицы».

«Расскажи мне сказку»

«Пространство», 4-й сезон (Amazon Prime, 13 декабря). После отмены научно-фантастического сериала каналом Syfy «Пространство» подхватил Amazon и даже заранее продлил на пятый сезон.

«Беглецы», 3-й сезон (Hulu, 13 декабря / «КиноПоиск + Амедиатека», 14 декабря). Финальный сезон подросткового шоу про супергероев из вселенной Marvel.

«Затерянные в космосе», 2-й сезон (Netflix, 24 декабря). Ремейк ретрофантастики из 1960-х продолжается. В новых сериях семья Робинсон должна вновь найти своего друга Робота.

«Ты», 2-й сезон (Netflix, 26 декабря). Психологический триллер про сталкера, преследующего несчастную девушку, обрел свою популярность именно на Netflix, став одним из главных хитов сервиса, поэтому продолжение выходит сразу на стриминге.