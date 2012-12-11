Третий сезон «Удивительной миссис Мейзел»: Самоповтор или новый успех?

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ПодкастТретий сезон «Удивительной миссис Мейзел»: Самоповтор или новый успех?

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Развивается ли сериал от сезона к сезону или он стал повторять сам себя? Какие у нас есть претензии к самой миссис Мейзел и почему она в целом заслуживает того, что произошло с ней в финале третьего сезона? Каким может быть ее будущее? Как за три сезона эволюционировали другие персонажи сериала? И почему, говоря про гомосексуальность одного из героев, Мидж шутила про актрису Джуди Гарлэнд и ее героиню, Дороти, из «Волшебника страны Оз»?

Главный редактор КиноПоиска Лиза Сурганова и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов обсуждают третий сезон сериала Amazon Prime. Как и всегда, со всеми спойлерами.

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