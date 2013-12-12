Зомби-опера: Темные и светлые стороны фильма «Скайуокер. Восход»

В прокат вышел «Скайуокер. Восход» Джей Джей Абрамса. О впечатлениях от заключительной части саги о Скайуокерах, имеющихся прогнозах на будущее и обстоятельствах съемок трилогии вообще и «Восхода» в частности рассказывает Алексей Филиппов, редактор «Кино-Театр.ру». О том, что случилось в прошлых двух частях, он тоже напоминает.

Кто и как снимал фильмы последней трилогии

Все семь лет, прошедших с момента покупки Lucasfilm студией Disney, новые хозяева и ответственная за франшизу Кэтлин Кеннеди (президент Lucasfilm) продвигались словно наощупь. «Пробуждение силы» Джей Джей Абрамса едва ли не покадрово копировало «Новую надежду». Зато спин-офф «Изгой-один» уже экспериментировал, избавившись от джедаев и превращая космическую оперу в военную драму. Неоднозначно встреченные «Последние джедаи» Райана Джонсона радикально обошлись со вселенной ЗВ: была частично переосмыслена философия (джедаями не рождаются, Сила течет в каждом); персонажи оказались на несколько оттенков сложнее (По Дэмерон, ранее бледный двойник Хана Соло, стал живым предупреждением об опасности авантюрного героизма); визуальная сторона поставила рекорд галактики по изобретательности — вспомним хотя бы эстетскую финальную битву или визуальный гэг с утюгом, напоминающим имперский крейсер. А «Хан Соло» снова закопался во все знакомое: любимый герой и нахальный авантюрный сюжет в антураже космического вестерна, который на полпути отняли у шутников Фила Лорда и Кристофера Миллера, попросив ветерана Рона Ховарда доснять историю.

На съемках фильма «Хан Соло: Звездные войны. Истории»

С производством «Восхода» тоже все оказалось непросто. Сначала фильм доверили Колину Треворроу, режиссеру «Мира Юрского периода», мечтавшему, чтобы девятый эпизод сняли на пленку. Таким образом, Disney планировала повторить режиссерскую разноголосицу оригинальной трилогии, доверив каждый фильм амбициозному постановщику «с видением» (Абрамс, Джонсон и Треворроу соответственно). Однако из-за творческих разногласий последний покинул капитанский мостик, и «Восход» вновь оказался в руках Абрамса, фильм которого много критиковали за вторичность. В новейших интервью, впрочем, режиссер все отрицал и божился, что по-настоящему экспериментировал в «Восходе», вдохновляясь опытами Райана Джонсона.

Джей Джей Абрамс и Дэйзи Ридли на съемках фильма

Параллельно шла скрытая война за канон: фанаты, обиженные смертью Хана Соло и совсем уж разозленные ревизией Джонсона, требовали, чтобы Disney с большим уважением относилась к лукасовскому наследию, не выбрасывала в урну истории, рассказанные за 30 лет, и не предавала мифологию Star Wars. В частности, не порочила имя Люка Скайуокера, который у Джонсона представал не мудрейшим джедаем, а очень человечным, способным ошибаться персонажем. В России тоже не обошлось без петиций: фанаты остались недовольны переводом названия.

Что происходило в третьей фазе «Звездных войн»

Фильмы последней трилогии — «Пробуждение силы» (2015), «Последние джедаи» (2017) и «Скайуокер. Восход» (2019) — описывают времена новой угрозы, незаметно наступившие после триумфальной победы в «Возвращении джедая». Люк Скайуокер бежал на край галактики (как в свое время Йода), павшую Империю заменил загадочный Первый Орден, способный построить «Убийцу звезд» — станцию, еще более разрушительную, чем «Звезда смерти», а в бой идут не только старики (мелькающие для фансервиса Хан Соло, Лея Органа, Чубакка, R2-D2 и C-3PO), но и молодая кровь. За свет борются главная героиня Рей (Дэйзи Ридли), чье прошлое загадочно, и штурмовик-перебежчик Финн (Джон Бойега). За все плохое сражаются верховный лидер Сноук (Энди Серкис), бестолковый генерал Хакс (Донал Глисон) и могучий Бен Соло (Адам Драйвер) — сын Хана и Леи, как и Энакин Скайуокер, из-за слабости джедаев поддавшийся обаянию Темной стороны Силы.

Чего ждали от нового фильма

Девятый эпизод обещал расстаться с фамилией Скайуокер, с которой вселенная Star Wars пока ассоциируется чуть более чем полностью. По слухам, после смерти Люка Скайуокера обязанности последнего джедая могли перейти к его сестре Лее, но от этой идеи якобы пришлось отказаться из-за смерти Кэрри Фишер. Среди довольно диких, на первый взгляд, фанатских теорий была версия, что в «Восходе» вернется покойный император-ситх Палпатин, убитый в «Возвращении джедая».

Сценарий «Восхода» хранили в строжайшей тайне, но он все равно слился в интернет благодаря беззаботному актеру, который оставил рукопись в отеле под кроватью (позже выяснилось, что это был Джон Бойега). Потому многие сюжетные кривые все же стали известны заранее, хотя Disney и Абрамс постарались застраховаться при помощи пересъемок некоторых моментов (по официальной версии, в процессе работы в ход шли новые, более удачные идеи).

Что получилось

(Внимание, в тексте есть незначительные спойлеры!)

Светлые стороны фильма

Поднимающийся практически сразу сюжетный вихрь — повстанцы спасаются от кораблей Первого Ордена, Рей и По гоняются за артефактом, который приведет на планету ситхов, Кайло Рена преследует Рей — создает ощущение новогодней сказки и возвращает в детство. А заодно, лихо жонглируя основными мотивами олдскульных ЗВ, открывает просторы галактики новому зрителю, который лукасовскую трилогию не застал, а про приквелы к ней что-то слышал (в основном про Джа-Джа Бинкса). Лихой, внезапно начинающийся экшен можно счесть и уважением к традициям: Лукас тоже любил стартовать без долгой экспозиции и объяснений. Зрелищные поединки происходят тут каждые полчаса — в лесу, в пустыне («На север через северо-запад» режиссером старательно просмотрен), на обломках «Звезды смерти» меж исполинских волн (привет «Титанику»?).

Но самое крутое оружие «Восхода» не бои на мечах и не звездные эскадры, а ностальгия. Вряд ли останутся сухими глаза тех, кто любит тосковать по ушедшим героям, а заодно вместе с героями и вместо героев: на экране настоящий парад героев, тут появляются не только постаревший Чубакка, эвоки с поргами, но и кое-кто еще из любимых, да что там — культовых персонажей.

Темные стороны фильма

Как и опасались скептики после «Пробуждения силы», новая и, скорее всего, последняя трилогия Star Wars (хотя Лукас вроде бы исходно задумал сагу в 12 частях) во многом оказалась пересказом трех оригинальных фильмов. С косметическими изменениями, но прежней верой в то, что зло можно искоренить окончательно. Начинающийся с первой же сцены довольно суетливый экшен выглядит как попытка отвлечь зрителя (движущимися огоньками удивительных планет, лазерных мечей и фантастических морд) от простодушной формулы сюжета, почти полностью игнорирующего новаторские находки «Последних джедаев». Дэмерон снова становится прямолинейным героем, Роуз (Келли Мари Трэн), составлявшая дуэт с Финном, оказывается на обочине, Рей снова идет по пути Люка, а не следует собственной судьбе.

Если сфокусироваться на каждой отдельной сцене, морок обаяния высокобюджетной зрелищностью рассеивается и постоянные дуэли на световых мечах начинают казаться довольно однообразным сюжетным приемом.

Замечательные вообще-то артисты — от харизматика Айзека и трагикомичного Адама Драйвера (который только что выдал невероятный драматический перфоманс в «Брачной истории» Баумбака) — ходят с задумчивыми лицами, выдавая одну-две эмоции. Бойега вновь надел маску вечного удивления, Дэйзи Ридли большую часть сцен играет с блестящими от слез глазами. Наконец, обещанный полет фантазии Абрамса оказывается каким-то пшиком: в самые напряженные моменты (их всего два!) сценаристы вынимают из кармана могучую флотилию — сначала «нашу», потом вражескую. И все!

К бесконечной череде камео и камбэков тоже есть вопросы. Это точно еще одна дань уважения традиции? Или просто кто-то боялся закончить сагу без ритуальных поклонов Лукасу в ноги?

Результат

В каждом кадре «Восхода» световые мечи скрещивают не только добро со злом, но и романтика наследия Лукаса с трезвым расчетом Disney. Студия не хочет злить фан-базу и лишаться сборов, поэтому использует полумеры. Двигает сюжет новыми молодыми героями, но вписывает его в канон формальным присутствием ветеранов. Показывает новые миры, но те похожи на прошедшие ребрендинг старые (самое популярное туристическое место вселенной Star Wars — планета с необъятной пустыней). Вводит новых персонажей, но каких-то неуловимо знакомых либо заведомо второстепенных, которых, если что, не жалко будет скинуть с «Сокола тысячелетия» в следующем фильме. Снимает новомодный блокбастер с буйством технологий и поправкой на новые, стремительные скорости сюжетосложения, но изо всех сил делает вид, что за окном 1983 год, когда артистам было нужно больше времени, чтобы произнести фразу или пафосно закатать глаза.

Потому трудно отделаться от ощущения, что весь этот молниеносный финал целой эпохи попросту обманка, что это никакой не конец, а деликатное прощание с пенсионерами, которые уже не смогут возвращаться к своим ролям во франшизе (то есть технологии, конечно, позволяют сегодня все, но постоянное воскрешение мертвых в ЗВ начали превращать франшизу в зомби-оперу). Эмоциональное послесловие на Татуине действительно ставит красивую точку в истории Скайуокеров, но и дает пространство для сиквелов.

А пока впереди у обитателей галактики сто путей и сто дорог: в ближайшем будущем вселенная начнет ветвиться на десятки побочных сюжетов — от уже идущего на Disney+ «Мандалорца» Джона Фавро, который должен частично связать шестой и седьмой эпизоды, до сериала про Оби-Вана Кеноби и некоей трилогии Райана Джонсона; также планировалась трилогия Бениоффа и Уайсса (шоураннеры «Игры престолов»), которую отменили из-за контракта сценаристов с Netflix. Кэтлин Кеннеди решила, что работа на конкурирующий стриминговый сервис может помешать им в деле создания новой франшизы. Впрочем, от желающих наняться на эту «Звезду смерти» отбоя не будет.