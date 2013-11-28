Кастрюли-дроиды: Что подарить фанатам «Звездных войн»

Наборы Lego

Конструкторы, посвященные космической саге, — одни из самых впечатляющих в линейке Lego. Как минимум три набора из коллекции претендуют на звание самого большого конструктора Lego. Это «Сокол тысячелетия» (7541 деталь), «Звездный разрушитель» (4784 детали) и «Звезда смерти» (4016 деталей). Цены на них варьируются от 43 тыс. до 60 тыс. рублей. Всего в серии несколько десятков конструкторов для разных возрастных категорий фанатов — от порга, смешно машущего крыльями, и магистра Йоды до гоночного пода Энакина и повстанческого истребителя.

Альбом с концепт-артами

В 2016 году фанат «Звездных войн» Брэндон Элинджер выпустил книгу концепт-артов Ральфа МакКуорри к «Звездным войнам». МакКуорри — иллюстратор и дизайнер, придумавший, как будут выглядеть многие герои вселенной, включая Дарта Вейдера, Чубакку и всеми любимых дроидов R2D2 и C-3PO. Также он работал над концептом планеты Татуин, кантинами и внутренним интерьером «Звезды смерти». Из двухтомного альбома «Star Wars Art: Ralph McQuarrie» можно узнать, чем вдохновлен образ Дарта Вейдера (самурайскими доспехами!), как выглядел первый концепт Чубакки и какими могли бы быть постеры первого фильма.

Кастрюли-дроиды

Французский бренд кухонной утвари Le Creuset представил мини-кастрюли в виде дроидов, сотейник, вдохновленный Дартом Вейдером, и — внимание — форму для запекания, воспроизводящую знаменитую сцену из «Возвращения джедая» с заморозкой Хана Соло в карбоните. Почему бы и нет?

Кроссовки adidas

К премьере девятого эпизода компания adidas вместе c Lucasfilm выпустила капсульную коллекцию кроссовок, вдохновленную космическими кораблями и станциями, которые появляются в разных фильмах вселенной. Так, например, модель Ultraboost 19 отсылает к «Тысячелетнему соколу» Хана Соло, The Ultraboost S&L — к звездному истребителю T-65 X-wing, на котором Люк Скайуокер уничтожил первую «Звезду смерти». Ей, в свою очередь, посвящена черно-зеленая пара Alphaedge 4D. Кроссовки продаются в России и стоят от 14 до 24 тыс. рублей. Также в коллекцию вошли детские кроссовки, спортивные костюмы, носки и рюкзаки с героями «Звездных войн».

Коллекция Vetements

Также лимитированную коллекцию к выходу «Звездные войны: Скайуокер. Восход» выпустил бренд Vetements, основанный грузинским дизайнером Демной Гвасалией. В коллекцию вошло 44 предмета: худи, футболки, рюкзаки и даже вечерние платья. По словам представителей Vetements, это знаковые для модного бренда модели, переосмысленные в эстетике «Звездных войн».

Дроид BB-9E

BB-9E — дроид-автомеханик, принадлежащий Первому Ордену. Он менее известен, чем R2D2 и BB-8, помощник По Дэмерона, но выглядит не хуже. Его роботизированная мини-копия, выпущенная компанией Sphero, умеет исследовать и патрулировать территорию, отправлять послания своему владельцу, общаться с другими дроидами и даже распознавать три фильма из вселенной: «Звездные войны: Эпизод 4 — Новая надежда», «Звездные войны: Пробуждение силы» и «Изгой-один: Звездные войны. Истории». Управляется дроид с телефона, а стоит около 10 тыс. рублей.

Косметика Pat McGrath x Star Wars

Известная британская визажистка Пэт Макграт представила коллекцию косметики, посвященную «Звездным войнам». Она состоит из трех палеток теней для век и четырех бальзамов для губ. До 26 декабря продукты из коллекции можно приобрести только в британских универмагах Selfridges, затем они начнут продаваться онлайн. Дизайн средств вдохновлен тремя героями — дроидами C-3PO и R2-D2, а также штурмовиками-ситхами из новой трилогии. Кажется, именно такими бы тенями красилась Лея Органа, если бы в ее мире существовала косметика.

Настольная игра «Star Wars: Armada»

Настольных игр по «Звездным войнам» очень много (одной только «Монополии» пять наборов!), но интереснее всего выглядит стратегия «Star Wars: Armada», в которой собраны флоты Империи и повстанцев. Миниатюра «Звездного разрушителя» и эскадрон T-65 X-wing прилагаются.

Световой меч Кайло Рена

Весь классический мерч — коллекционные фигурки, мягкие игрушки, футболки и, конечно, световые мечи — собран в официальном магазине Disney. Помимо Малыша Йоды из «Мандалорца», который поступит в продажу только в апреле, стоит обратить внимание на оружие Кайло Рена, героя Адама Драйвера. Красный крестообразный меч достигает 87 сантиметров в длину, звучит точно так же, как мечи из фильмов, и стоит всего 30 долларов (около 1900 рублей).

Фигурки Funko POP!

Компания Funko выпускает коллекционные фигурки по всем более-менее значимым мирам и вселенным — от «Звездных войн» и «Гарри Поттера» до «Ковбоя Бипопа» и «Minecraft». В серию, посвященную «Скайуокер. Восход», вошли Рей, Финн, Кайло Рен, его рыцари, а также еще десяток героев и дроидов, в том числе совершенно новых. Лучше же всех, на наш взгляд, удались фигурки штурмовиков-ситхов и Лэндо Калриссиана.

R2-D2 в полный рост

Для хардкорных фанатов «Звездных войн» существуют компании вроде Sideshow, которые воспроизводят героев вселенной в их реальном размере. За 7,5 тыс. долларов (примерно 472 тыс. рублей) можно купить полноразмерного R2-D2. Правда, он будет только вращать куполом, мигать датчиками и пищать и свистеть, и то этим всем придется управлять с пульта. Примерно за такую же цену можно заказать копию Бобы Фетты или двухметрового Хана Соло в карбоните.