«Как сказал бы Хан»: Актеры «Звездных войн» ответили на твиты поклонников

Готовясь к премьере девятого эпизода, официальный аккаунт «Звездных войн» в Twitter опубликовал 58 фотографий с главными лицами франшизы. На них актеры держат в руках таблички с адресованными им твитами поклонников, а в подписях к фотографиям можно найти ответы самих звезд.
В акции приняли участие Дэйзи Ридли, Джон Бойега, Оскар Айзек, Энтони Дэниелс, Билли Ди Уильямс, Йонас Суотамо и другие участники саги.
В своих посланиях зрители лишний раз восхитились талантом актеров, поделились личными воспоминаниями и рассказали, как «Звездные войны» повлияли на их жизнь и мировоззрение. Артисты, в свою очередь, ответили им благодарностью и пожелали всего наилучшего.
Дэйзи Ридли
Фанат: «Мне приснилось, что я проходила пробы на роль Рей, и когда я увидела прослушивание Дэйзи, то решила все бросить и поддержать ее».
Ридли: смайлики с аплодисментами.
Оскар Айзек
Фанат: «Так как у меня очень тяжелый день на работе, я искренне благодарен своему мозгу за вчерашний сон, где мы с другом выиграли возможность побывать пилотами X-wing в „Звездных войнах“ и тренировку у Оскара Айзека».
Айзек: «Удачи на работе и не прекращай мечтать!»
Джон Бойега
Фанат: «Я горжусь тем, что в девятом эпизоде Финн стал таким храбрым, добрым и удивительным героем. Спасибо за все, что ты делаешь для нас!»
Бойега: «Спасибо, что благодаря вам я могу заниматься любимым делом!»
Энтони Дэниелс
Фанат: «Иногда я вспоминаю, как Энтони Дэниелс заметил меня, когда я объедался суши в ресторане в футболке со „Звездными войнами“».
Дэниелс: «Продолжай носить футболку и будь аккуратнее с васаби».
Билли Ди Уильямс
Фанат: «Лэндо Калриссиан показал мне в молодости, что даже хорошие люди могут ошибаться, но искупление всегда возможно, если ты осознаешь, что поступил плохо».
Уильямс: «Все, что ты слышал обо мне, — правда» (отсылка к фразе Лэндо из спин-оффа о Хане Соло).
Йонас Суотамо
Фанат: «Йонас Суотамо выглядит так, словно умеет классно обниматься».
Суотамо: «Как сказал бы Хан: я знаю» (отсылка к знаменитому диалогу Леи и Хана Соло: «Я люблю тебя». — «Я знаю», «Империя наносит ответный удар»).
Больше фотографий можно найти в официальном Twitter франшизы.
«Звездные войны: Скайуокер. Восход» выходит в российский прокат 19 декабря. Фильм станет завершением долгого противостояния сил Света и Тьмы, джедаев и ситхов. После девятого эпизода далекая-предалекая галактика изменится навсегда, и станет понятно, какое будущее ждет «Звездные войны». Ключевую роль в событиях новой картины сыграет император Палпатин, который нашел способ обмануть смерть, настигшую его в «Возвращении джедая».
Источник: Twitter
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