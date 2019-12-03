«Как сказал бы Хан»: Актеры «Звездных войн» ответили на твиты поклонников

Готовясь к премьере девятого эпизода, официальный аккаунт «Звездных войн» в Twitter опубликовал 58 фотографий с главными лицами франшизы. На них актеры держат в руках таблички с адресованными им твитами поклонников, а в подписях к фотографиям можно найти ответы самих звезд.

В акции приняли участие Дэйзи Ридли, Джон Бойега, Оскар Айзек, Энтони Дэниелс, Билли Ди Уильямс, Йонас Суотамо и другие участники саги.

В своих посланиях зрители лишний раз восхитились талантом актеров, поделились личными воспоминаниями и рассказали, как «Звездные войны» повлияли на их жизнь и мировоззрение. Артисты, в свою очередь, ответили им благодарностью и пожелали всего наилучшего.

Дэйзи Ридли

Фанат: «Мне приснилось, что я проходила пробы на роль Рей, и когда я увидела прослушивание Дэйзи, то решила все бросить и поддержать ее».

Ридли: смайлики с аплодисментами.

Оскар Айзек

Фанат: «Так как у меня очень тяжелый день на работе, я искренне благодарен своему мозгу за вчерашний сон, где мы с другом выиграли возможность побывать пилотами X-wing в „Звездных войнах“ и тренировку у Оскара Айзека».

Айзек: «Удачи на работе и не прекращай мечтать!»

Джон Бойега

Фанат: «Я горжусь тем, что в девятом эпизоде Финн стал таким храбрым, добрым и удивительным героем. Спасибо за все, что ты делаешь для нас!»

Бойега: «Спасибо, что благодаря вам я могу заниматься любимым делом!»

Энтони Дэниелс

Фанат: «Иногда я вспоминаю, как Энтони Дэниелс заметил меня, когда я объедался суши в ресторане в футболке со „Звездными войнами“».

Дэниелс: «Продолжай носить футболку и будь аккуратнее с васаби».

Билли Ди Уильямс

Фанат: «Лэндо Калриссиан показал мне в молодости, что даже хорошие люди могут ошибаться, но искупление всегда возможно, если ты осознаешь, что поступил плохо».

Уильямс: «Все, что ты слышал обо мне, — правда» (отсылка к фразе Лэндо из спин-оффа о Хане Соло).

Йонас Суотамо

Фанат: «Йонас Суотамо выглядит так, словно умеет классно обниматься».

Суотамо: «Как сказал бы Хан: я знаю» (отсылка к знаменитому диалогу Леи и Хана Соло: «Я люблю тебя». — «Я знаю», «Империя наносит ответный удар»).

Больше фотографий можно найти в официальном Twitter франшизы.



«Звездные войны: Скайуокер. Восход» выходит в российский прокат 19 декабря. Фильм станет завершением долгого противостояния сил Света и Тьмы, джедаев и ситхов. После девятого эпизода далекая-предалекая галактика изменится навсегда, и станет понятно, какое будущее ждет «Звездные войны». Ключевую роль в событиях новой картины сыграет император Палпатин, который нашел способ обмануть смерть, настигшую его в «Возвращении джедая».

Источник: Twitter



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