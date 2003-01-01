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Джон Бойега забыл сценарий «Скайуокер. Восход» под кроватью

Сегодня, 09:21Обсудить0

Исполнитель роли Финна Джон Бойега признался в эфире передачи «Доброе утро, Америка», что это его копию сценария «Звездные войны: Скайуокер. Восход» обнаружили на eBay. Актер уточнил, что это произошло уже после завершения съемок, но руководство Disney все равно не обрадовалось.

«Я переезжал в новую квартиру и оставил сценарий под кроватью, — говорит Бойега. — Я был такой: „Знаете что? Оставлю его под кроватью. Проснусь утром, заберу его и перееду“. Но пришли кореша, и, понимаете, мы начали веселиться, а сценарий — он просто так и остался лежать там».

«Через несколько недель пришел уборщик, нашел сценарий и выложил на eBay за 65 фунтов, — продолжает актер. — Человек даже не знал его реальную ценность. И я на самом деле подумал: „Это отличная возможность для фанатов почитать фильм, прежде чем увидеть его! Может, так и надо?“»

«Чувак, это было страшно. Мне позвонил каждый важный человек, даже Микки Маус позвонил: „Что ты натворил?“» — добавил Бойега.

Ранее режиссер девятого эпизода Джей Джей Абрамс рассказал, что сотрудник Disney случайно обнаружил копию сценария на eBay. Сценарий успели перехватить, прежде чем состоялась продажа. Абрамс не раскрыл имя виновника, но Бойега в итоге признался сам.

«Звездные войны: Скайуокер. Восход» ожидается в российских кинотеатрах 19 декабря. Фильм станет завершением продолжительного противостояния сил света и тьмы, джедаев и ситхов. После девятого эпизода далекая-предалекая галактика изменится навсегда, и станет понятно, какое будущее ждет «Звездные войны». Ключевую роль в событиях новой картины сыграет император Палпатин, который нашел способ обмануть смерть, настигшую его в «Возвращении джедая».

Нажмите «Буду смотреть», и мы предупредим вас, когда фильм выйдет в кино.

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