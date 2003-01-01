Сделка с Netflix помешала авторам «Игры престолов» сделать фильм по «Звездным войнам»

28 октября стало известно, что Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс больше не разрабатывают новую трилогию фильмов по «Звездным войнам» и вместо этого планируют полностью посвятить себя работе с Netflix. По информации источников, они собирались рассказать о происхождении джедаев, но многомиллионная сделка со стриминг-компанией привела к конфликту с студией Lucasfilm и ее главой Кэйтлин Кеннеди.

Согласно источникам, Кеннеди очень не понравилось, что Бениофф и Уайсс заключили сделку с Netflix, после того как подписались работать над «Звездными войнами». Глава Lucasfilm была уверена, что сценаристы не смогут одновременно работать над крупной франшизой и присматривать за многочисленными проектами для стрим-сервиса. Сами Бениофф и Уайсс, когда летом вели переговоры с разными компаниями, утверждали, что смогут совместить производство.

Кроме Кеннеди, делиться сценаристами не захотел и Netflix. Фильм Бениоффа и Уайсса по «Звездным войнам» ожидался в кинотеатрах в декабре 2022 года, и руководство стриминга негативно отнеслось к идее, что им придется ждать несколько лет, прежде чем дуэт сможет полностью посвятить себя их проектам. В дополнение к этому Netflix требовал, чтобы Бениофф и Уайсс лично присутствовали на съемках всех своих проектов и не отвлекались на «Звездные войны».

Бениофф и Уайсс разрабатывали для Lucasfilm трилогию, но при этом лично планировали написать только первую картину, в остальном положившись на других сценаристов (оригинальная сделка подразумевала, что они напишут все три части). Планы сценаристов изначально понравились руководству студии, но впоследствии их взгляды начали расходиться.

Один инсайдер отметил, что причиной отказа дуэта стал токсичный фандом «Звездных войн», чьи представители известны своим негативным отношением к авторам франшизы. По словам источника, Бениофф и Уайсс наслушались критики после восьмого сезона «Игры престолов» и были просто не готовы столкнуться с агрессивными фанатами «Звездных войн».

Некоторые эксперты считают, что сейчас будущее «Звездных войн» находится под вопросом. Источники внутри Disney намекают, что Кеннеди в ближайшем будущем сместят с поста руководителя Lucasfilm, а трилогия, над которой работает режиссер «Последних джедаев» Райан Джонсон, также не состоится.

Другие инсайдеры гораздо спокойнее относятся к коллапсу вокруг франшизы. Аналитики уверены, что, несмотря на закулисную драму и регулярные истории о смене режиссеров (Джош Транк, Колин Треворроу, Фил Лорд и Крис Миллер), «Звездные войны» будут существовать еще много лет. По информации источников, Кеннеди уже ведет переговоры с разными кинематографистами, способными продолжить работу над популярной серией.

Источники: Variety / THR

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