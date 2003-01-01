Джей Джей Абрамс чаще рисковал при работе над «Скайуокер. Восход»

В беседе с Total Film Джей Джей Абрамс признался, что восьмой эпизод «Звездных войн» во многом помог ему расслабиться при работе над «Скайуокер. Восход». По словам режиссера, по сравнению с «Пробуждением силы», снимая девятый эпизод, он почувствовал себя свободнее.

«Снимая этот фильм, я мог быть свободнее — по крайней мере в том, как я подхожу к работе, — говорит Абрамс. — С седьмым эпизодом я придерживался идей, которые, по моему мнению, подходили „Звездным войнам“. Дело было в поисках визуального языка вроде съемок на локации, с максимальным использованием практических эффектов. И в девятом эпизоде мы это продолжили, но вместе с тем я обнаружил, что делаю вещи, которые вряд ли позволил бы себе при работе над седьмым».

В качестве главного источника вдохновения Абрамс назвал Райана Джонсона, чьи «Последние джедаи» разделили фанатов. Абрамс не считает, что восьмой эпизод нарушил какие-то планы и помешал ему рассказать изначально задуманную историю. Наоборот, своим фильмом Джонсон напомнил Абрамсу, зачем он снимает «Звездные войны».

«Райан напомнил мне, почему мы занимаемся этими фильмами — не для того, чтобы показывать то, что вы уже видели, — заметил режиссер. — Не могу сказать, что на съемках седьмого эпизода чувствовал себя ограниченным, но я пытался сделать что-то скорее схожее по духу с оригинальной трилогией, чем нет. При работе над девятым эпизодом, я почувствовал, что готов больше рисковать».

«Звездные войны: Скайуокер. Восход» — завершение саги о Скайуокерах и кульминация многовекового противостояния ситхов и джедаев. После этого вся франшиза двинется в новом направлении и с новыми героями и злодеями. Но каким именно станет финал, пока не раскрывается, а ролики лишь намекают на эпичную концовку.

Источник: GamesRadar

Нажмите «Буду смотреть», и мы предупредим вас, когда фильм выйдет в кино.