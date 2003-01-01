Кэрри Фишер должна была стать полноценным джедаем в «Скайуокер. Восход»

В беседе с Yahoo Тодд Фишер, брат покойной Кэрри Фишер, рассказал о несостоявшемся последнем появлении актрисы в «Звездных войнах». По словам Фишера, сценаристы придумали достойное завершение истории принцессы Леи, от которого пришлось отказаться после смерти Кэрри Фишер в декабре 2016 года.

«Она была важной частью развязки последнего фильма, — говорит Фишер. — Она должна была стать последним джедаем, так сказать. Круто, правда?»

Фишер отметил, что в девятом эпизоде «Звездных войн» Лея могла стать полноценным джедаем с собственным световым мечом.

«Меня постоянно спрашивали: „Почему Кэрри не возьмется за световой меч и не порубит злодеев?“ — продолжает он. — Оби-Ван был в расцвете сил, когда был в возрасте Кэрри!»

Кэрри Фишер скончалась 27 декабря 2016 года после обширного инфаркта. Изначально глава Lucasfilm Кэтлин Кеннеди заявила, что актриса не появится в девятом эпизоде, но ее дочь Билли Лурд и Тодд Фишер дали согласие студии Disney на использование недавно отснятого материала с ее участием в «Скайуокер. Восход». В итоге Джей Джей Абрамс нашел способ вернуть Кэрри Фишер на экран с помощью кадров из «Пробуждения силы».

«У них было восемь минут отснятого материала — рассказал Тодд Фишер. — Они взяли каждый кадр, проанализировали его, разобрали и вставили подходящим способом в историю. Есть в этом что-то волшебное».

«Это само по себе развязка. Кэрри общается с нами из загробного мира. В этом прелесть силы, что настоящей смерти нет; ты просто существуешь в другом измерении. Так что Кэрри смотрит на нас сверху, сбоку или откуда еще и остается с нами. Возможность увидеть это, подобная магия возможна только в кино», — добавил Фишер.

«Звездные войны: Скайуокер. Восход» — завершение саги о Скайуокерах и кульминация многовекового противостояния ситхов и джедаев. После этого вся франшиза двинется в новом направлении и с новыми героями и злодеями. Но каким именно станет финал, пока не раскрывается, а ролики лишь намекают на эпичную концовку.

Источник: Yahoo

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