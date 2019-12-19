Аудиоспектакль «Яндекс.Музыки» «Звездные войны: Новая надежда»

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ПодкастАудиоспектакль «Яндекс.Музыки» «Звездные войны: Новая надежда»

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В честь выхода нового эпизода «Звездных войн» «Яндекс.Музыка» подготовила аудиоспектакль по мотивам четвертой части космической саги. Он называется «Звездные войны: Новая надежда» и основан на одноименном романе Джорджа Лукаса и писателя Алана Дина Фостера. Подкаст включает фрагменты, не вошедшие в фильм 1977 года. Поклонники киноэпопеи получат возможность вспомнить, с чего все начиналось, а те, кто никогда не смотрел фильм, смогут познакомиться со вселенной «Звездных войн» за четыре часа. Аудиоспектакль состоит из семи серий, продолжительность каждой — около 30 минут. Сейчас доступны две части, новые серии будут выходить ежедневно.

Адаптацией романа занимался драматург Родион Белецкий, режиссером выступил Дмитрий Николаев. Героев озвучили актеры дубляжа, работавшие над киноэпопеей.

«Звездные войны: Эпизод 4 — Новая надежда» — первый фильм космической саги, посвященный борьбе повстанцев с силами Галактической империи. Все фильмы цикла «Звездные войны», включая восемь фильмов-эпизодов, два спин-оффа и анимационный фильм, доступны для просмотра на КиноПоиск HD.

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