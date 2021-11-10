Перед премьерой второго сезона «Ведьмака» пообщались с шоураннером сериала Лорен Шмидт Хиссрик. До того как начать экранизировать серию фэнтези Анджея Сапковского, Хиссрик работала сценаристкой и продюсером на «Сорвиголове», «Защитниках» и «Академии „Амбрелла“». Мы спросили не только о том, чему ее научила реакция фанатов на первый сезон, но и о работе с Аароном Соркином и сериалах по комиксам Marvel.

— У франшизы «Ведьмак» уже есть сложившаяся фанатская база, и вы активно отслеживали ее реакцию на первый сезон. К каким выводам пришли?

— У людей было много мнений! Были хорошие отзывы и плохие, конструктивные и не очень. Мне преподали несколько уроков, и один из них напрямую повлиял на второй сезон. Некоторым показалось, что из-за нелинейного повествования и сразу нескольких временных линий мы слишком много времени уделили миру Геральта, Цири и Йеннифэр, но недостаточно раскрыли их самих. Во втором сезоне мы это исправили. Теперь все герои существуют в одном времени, каждая сцена раскрывает что-то новое о них. Зрители узнают персонажей гораздо лучше и взглянут на них иначе. Если в первом сезоне Геральт был только ведьмаком, то в продолжении ему приходится стать ментором и отцовской фигурой для принцессы Цириллы. Это полностью меняет его путешествие.

— То есть вы предпочитаете прислушиваться к фанатам.

— Тут есть свои моменты. Дело в том, что зрители сериала приходят из разных мест. Одни начали смотреть его из-за видеоигр, вторые — из-за книг, третьи вообще никогда не слышали про «Ведьмака» и включили его случайно. Обратная связь дала мне понять, что у всех фанатов свои ожидания от сериала. Какое-то время я хотела угодить всем, но вовремя осознала, что это лишь обесценит нашу работу. Мы много обсуждали процесс адаптации с писателем Анджеем Сапковским и решили, что шоу не отменяет того, что было в книгах или играх, но остается независимым. Этот урок мне сильно помог в работе над сезоном.

Ким Бодния и Генри Кавилл

— Насколько Сапковский был погружен в работу над сериалом?

— В самом начале работы я часто летала в Польшу, чтобы лично встретиться и все обсудить. Он тоже приезжал на съемочную площадку. Мы много говорили о наших планах на сериал. Мне достаточно быстро стало ясно, что ему важнее всего передать дух книги и героев. Ему не было особо важно, чтобы мы дословно следовали его текстам, потому что он понимает, что книги и сериалы — две очень разные формы. То, что отлично работает в одной, не обязательно будет работать в другой. То есть нам не нужно тратить час, чтобы объяснить правила магии или действие эликсира ведьмаков. Анджей очень поддерживал мое видение шоу и сценаристов сериала. Он получал все сценарии, и думаю, что некоторые даже прочел. (Смеется.) Главное, что он нас сильно поддерживал, был эдаким чирлидером.

— Вы начинали карьеру сценаристки на шоу Аарона Соркина «Западное крыло». Знаю, что оно помогло вам в работе над «Ведьмаком». Чем именно?

— Понятное дело, «Западное крыло» — это политический сериал, но ведь и все фэнтези тоже говорят о политике. Просто идеи нужно упаковать в другую обертку. Через фэнтезийные сюжеты мы рассказывали истории из реальной жизни. Я работала над «Западным крылом» семь лет, и моя «политическая» подготовка там совершенно точно повлияла на процесс работы над «Ведьмаком».

Мы же рассказываем истории о войнах, королевствах и политической атмосфере Континента. В политике нет хороших и плохих. Я могу считать плохим кого-то, кто на самом деле не старается быть плохим, а борется за то, во что сам верит. Просто выходит, что это прямо противоположно тому, во что верю я. Я всегда стараюсь передать эти оттенки серого в «Ведьмаке». Еще более важно то, что мы много говорим о чужих людях, которые становятся друг другу семьей. Герои «Западного крыла» тоже были такой семьей. В том сериале мы редко показывали настоящих родственников наших героев, но между собой у них были семейные отношения, потому что они работали вместе ради одной цели. Они доверяли и поддерживали друг друга, не боясь быть уязвимыми. Этого же мы хотим добиться на «Ведьмаке». Больше всего мне нравится в новом сезоне как раз то, что мы сводим вместе Геральта, Йен и Цири. Они не связаны кровными узами, но нужны друг другу. Возможно, это важно для всех сериалов, но сейчас я думала об этом особенно много.

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— Да, у вас действительно нет антагониста в сериале.

— Для меня это чистый Сапковский: хорошее и плохое не разделяется. Безумно важный момент в его книгах. Он не пишет черно-белыми красками — всё в серых тонах. Первый эпизод второго сезона, который основан на рассказе «Крупица истины» из сборника «Последнее желание», полностью посвящен секретам, что мы прячем внутри себя. Персонаж по имени Нивеллен выглядит как чудовище, но постепенно вы в него влюбляетесь, потому что он эмпатичный, заботливый и чувствительный. У него нету эго, он понимает, что натворил и какого наказания заслуживает. В конце эпизода будет мрачный твист, который, мне кажется, сложно предугадать.

— А чему вас научила работа над супергеройскими сериалами?

— «Сорвиголова» был моим первым опытом работы с Netflix, и вот я с ними уже шесть лет. Тогда я впервые столкнулась с проблемами адаптаций, когда нужно взять уже существующий материал и сделать из него что-то новое в другом формате. Я впервые встретила огромный фандом, у которого было много мнений. А еще я училась придумывать драки, хореографию и трюки, которые, разумеется, важны для «Ведьмака» не меньше, чем для Marvel. Экшен нужно аккуратно вплетать в историю, чтобы он не торчал, а был неотъемлемой частью сторителлинга.

«Сорвиголова», «Защитники» и «Академия „Амбрелла“» вывели работу моего воображения на новый уровень. До них я писала сериалы, которые всегда были исключительно реалистичными. Если бы мне когда-нибудь сказали, что я буду работать над шоу про магию и единорогов, я бы попросту засмеялась. Экранизации комиксов показали мне, что я могу отпустить реальность, продолжая рассказывать истории, где есть смысл и отражение проблем современного мира.