Аугуст Диль: «Я ни в коем случае не хотел бы играть Мастера»

— Уже даже три раза. В первый раз я прочел этот роман, когда мне было 18–20 лет. Тогда у нас в школе был самый настоящий фан-клуб «Мастера и Маргариты». Это был роман, который многие связывали с наркотиками, сатанизмом — в общем, с тем, чем обычно увлекаются подростки. Тогда я его не особо понял. Он мне показался слишком психоделическим, слишком громоздким. Я тогда болел Достоевским, вся прочая литература меня вообще мало занимала. Позже я перечитал роман в новом переводе Александра Нетцберга и пришел в абсолютный восторг. Причем не только от истории и охвата тем, но прежде всего от языка Булгакова. В нем есть невероятный юмор, поэзия, наглость — уникальное сочетание для русской литературы.