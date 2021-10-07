Князев — Берлиоз, а Колокольников — Коровьев. Как выглядят герои «Воланда»

КиноПоиск показывает, как будут выглядеть герои драмы «Воланд». Это экранизация «Мастера и Маргариты» Михаила Булгакова, над которой работает режиссер Михаил Локшин. Сценарием занимался его коллега по «Серебряным конькам» Роман Кантор.

Евгений Князев (Берлиоз) Александр Яценко (Алоизий) Полина Ауг (Гелла) Павел Ворожцов (Варенуха) Юрий Колокольников (Коровьев) Алексей Розин (Азазелло) Данил Стеклов (Бездомный) Алексей Гуськов (Майгель) Марат Башаров (Лиходеев) Леонид Ярмольник (доктор Стравинский) Дмитрий Лысенков (Латунский) Игорь Верник (Бенгальский)

Мастера играет Евгений Цыганов, Маргариту — Юлия Снигирь, а Воланда — немецкий актер Аугуст Диль (его фото в образе персонажа тут), снявшийся в «Бесславных ублюдках» Квентина Тарантино. Чтобы посмотреть, кому достались роли остальных героев романа, листайте галерею выше. Еще в фильме будет сразу два кота Бегемота — CGI и настоящий. Последнего сыграет 9-килограммовый мейн-кун Кеша.

Евгений Цыганов и кот Кеша

Сюжет «Воланда» разворачивается в Москве 1930-х годов. Известный писатель оказывается в центре литературного скандала. Спектакль по его пьесе снимают с репертуара, а коллеги от него отворачиваются. Писателя поддерживает только возлюбленная Маргарита, и с ее помощью он садится за новый роман, героем которого становится Воланд, его загадочный знакомый иностранец.

Сценарист Роман Кантор рассказал КиноПоиску, что с идеей экранизации к ним с Михаилом Локшиным обратились продюсеры еще до того, как вышли «Серебряные коньки». Сначала они отказывали от проекта, поскольку «у романа Булгакова репутация произведения, по которому никто не смог поставить удачный фильм». В итоге кинодуэт придумал концепцию, как оформить литературную классику для современного кино. По словам Кантора, это уникальная возможность, потому что экранизировать произведение в следующий раз можно будет лет через двадцать из-за прав.

Производством занимаются компании «Марс Медиа», «Амедиа Продакшн» и «Профит». Съемки проходят в Москве, премьера ожидается в конце 2022 года.

Михаил Локшин Режиссер

Персонажи «Мастера и Маргариты» давно уже вошли в мифологию народного сознания. Мы ставили перед собой задачу в кастинге и создании образов героев фильма — одновременно попасть в булгаковский мир, но при этом обойтись без стереотипов. В сценарии и разработке персонажей с артистами нам было важно раскрыть психологический мир героев, понять их предысторию, во многом отталкиваясь от прототипов их персонажей. Почти все герои романа вдохновлены реальными людьми из окружения Булгакова.