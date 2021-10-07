Князев — Берлиоз, а Колокольников — Коровьев. Как выглядят герои «Воланда»

КиноПоиск показывает, как будут выглядеть герои драмы «Воланд». Это экранизация «Мастера и Маргариты» Михаила Булгакова, над которой работает режиссер Михаил Локшин. Сценарием занимался его коллега по «Серебряным конькам» Роман Кантор.
Мастера играет Евгений Цыганов, Маргариту — Юлия Снигирь, а Воланда — немецкий актер Аугуст Диль (его фото в образе персонажа тут), снявшийся в «Бесславных ублюдках» Квентина Тарантино. Чтобы посмотреть, кому достались роли остальных героев романа, листайте галерею выше. Еще в фильме будет сразу два кота Бегемота — CGI и настоящий. Последнего сыграет 9-килограммовый мейн-кун Кеша.
Сюжет «Воланда» разворачивается в Москве 1930-х годов. Известный писатель оказывается в центре литературного скандала. Спектакль по его пьесе снимают с репертуара, а коллеги от него отворачиваются. Писателя поддерживает только возлюбленная Маргарита, и с ее помощью он садится за новый роман, героем которого становится Воланд, его загадочный знакомый иностранец.
Сценарист Роман Кантор рассказал КиноПоиску, что с идеей экранизации к ним с Михаилом Локшиным обратились продюсеры еще до того, как вышли «Серебряные коньки». Сначала они отказывали от проекта, поскольку «у романа Булгакова репутация произведения, по которому никто не смог поставить удачный фильм». В итоге кинодуэт придумал концепцию, как оформить литературную классику для современного кино. По словам Кантора, это уникальная возможность, потому что экранизировать произведение в следующий раз можно будет лет через двадцать из-за прав.
Производством занимаются компании «Марс Медиа», «Амедиа Продакшн» и «Профит». Съемки проходят в Москве, премьера ожидается в конце 2022 года.
Михаил Локшин
Режиссер
Персонажи «Мастера и Маргариты» давно уже вошли в мифологию народного сознания. Мы ставили перед собой задачу в кастинге и создании образов героев фильма — одновременно попасть в булгаковский мир, но при этом обойтись без стереотипов. В сценарии и разработке персонажей с артистами нам было важно раскрыть психологический мир героев, понять их предысторию, во многом отталкиваясь от прототипов их персонажей. Почти все герои романа вдохновлены реальными людьми из окружения Булгакова.
КиноПоиск в Telegram
Мгновенные киноновости в нашем Telegram, быстрее только Флэш