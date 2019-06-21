Якоб Диль: «У авторов „Тьмы“ изначально была модель всей системы»

— Не уверен, что могу разглашать детали. Но это точно был один из лучших съемочных процессов в моей жизни. В проект меня пригласила Светлана Ходченкова. Она не только исполнила в фильме главную роль, но и выступила его продюсером. Мы с ней играем мужа и жену. Еще там есть замечательная молодая актриса Катя Федина. Это ее первый фильм, и я думаю, что у нее большое будущее в профессии. Ну, и сама Вета — невероятно талантливый режиссер. Она мне очень помогла. Я в этой помощи нуждался: дело в том, что это первая картина, в которой я играю на русском языке. А он для меня как арабский. Я слышу звуки, но не вполне понимаю их смысл. У меня, конечно, уже был опыт: я играл на английском, французском, итальянском. Но русский язык — это совершенно новые ощущения.