Якоб Диль: «У авторов „Тьмы“ изначально была модель всей системы»

— Легко, потому что я привык проводить время в одиночестве. Я занимался музыкой. У меня есть своя группа Taumel. Это немецкое слово, оно означает «шатание, пошатывание». То, как обычно ходит пьяный человек. Taumel — это мой дуэт с перкуссионистом Свеном Полькеттером. 25 сентября на всех платформах выйдет наш первый альбом, он будет называться «There Is No Time To Run Away From Here». Вот на это я и потратил время в карантине. С этой точки зрения хорошо быть и музыкантом, и актером. Я умею использовать длинные паузы между съемками.